Cele mai frumoase sate din Europa care par desprinse din povești. Top destinații de vizitat vara aceasta

Europa este plină de mii de sate mici și frumoase de explorat, dar există câteva care ies cu adevărat în evidență.

Nu contează dacă mergi spre extremitățile Europei, în Islanda, dacă vezi spectaculoasa auroră boreală în Norvegia sau dacă explorezi satele liniștite și absolut superbe din Spania. Există o mulțime de locuri de descoperit, de colindat și de explorat. Iată cele mai frumoase sate din Europa, care te fac să crezi că ai nimerit într-un basm, nu pe continent. Cele mai frumoase sate din Europa Austria – Hallstatt Imaginează-ți că te plimbi pe străduțele pietruite ale unui sat de poveste, înconjurat de case colorate și vârfuri montane impunătoare. Bine ai venit în Hallstatt, o bijuterie a Austriei, considerat adesea cel mai frumos sat din lume. Așezat pe malul lacului Hallstättersee, Hallstatt oferă un cadru idilic care te poartă înapoi în timp. Casele din lemn cu acoperișuri din țiglă roșie, aleile întortocheate și piețele fermecătoare creează o atmosferă liniștită și autentică. Pentru o incursiune în istoria locală, vizitează mina de sare din Hallstatt, una dintre cele mai vechi din lume. Explorează galeriile sale adânci și află despre importanța industriei sării în dezvoltarea satului. Citește și Ce se întâmplă cu mâncarea rămasă la all inclusive. Puțin știu despre acest truc folosit în hoteluri Indiferent că vrei o escapadă romantică, o aventură în aer liber sau o experiență istorică, Hallstatt are ceva pentru fiecare. Lasă-te cucerit de frumusețea atemporală a acestui sat și creează amintiri de neuitat.

Franța – Colmar Închide ochii și imaginează-ți că te plimbi pe străduțele pietruite ale unui oraș cu case colorate cu structură din lemn, străbătut de canale liniștite. Bine ai venit în Colmar, o bijuterie a Alsaciei unde istoria și frumusețea se îmbină într-o experiență memorabilă. Supranumit „Mica Veneție” a Alsaciei, Colmar te invită la plimbare și descoperire. Explorează cartierul Mica Veneție, unde casele se reflectă în apele liniștite ale canalelor, și lasă-te purtat de atmosfera romantică a locului, conform flammang.lu. Iubitorii de arhitectură vor găsi aici clădiri medievale cu structură din lemn, case cu turnulețe și biserici gotice impunătoare. Fiecare stradă și fiecare piață dezvăluie un nou detaliu arhitectural ce reflectă bogatul patrimoniu al orașului. Degustă specialități locale în restaurante tradiționale, vizitează crame pentru a savura vinurile alsaciene renumite și bucură-te de deserturile locale. Colmar este un adevărat omagiu adus gastronomiei.

Anglia – Bibury Imaginează-ți un sat englezesc idilic unde timpul pare să se fi oprit, cu căsuțe din piatră și acoperișuri din stuf, înconjurate de grădini înflorite. Acesta este Bibury, un loc liniștit din dealurile verzi ale Cotswolds. Satul este cunoscut pentru casele sale din secolul al XVII-lea, aliniate de-a lungul râului Coln. Printre cele mai cunoscute se află Arlington Row, un ansamblu pitoresc cu farmec atemporal. Dincolo de arhitectură, Bibury oferă un cadru natural deosebit. Râul Coln traversează satul, iar traseele din jur oferă priveliști asupra peisajului rural englezesc. Pentru pasionații de istorie, biserica St. Peter and St. Paul și ruinele abației Bibury adaugă valoare culturală vizitei.

Sate din Europa pe care să le vizitezi vara asta Italia – Manarola Agățat de coasta accidentată a Liguriei, Manarola oferă un peisaj spectaculos, cu case colorate care coboară în trepte spre mare, ca o cascadă vie. Acolo unde apele albastre ale Mediteranei se întâlnesc cu culorile intense ale satului, Manarola se ridică drept o bijuterie a Cinque Terre.

Albarracín - Spania Un sat fortificat unde timpul pare că s-a oprit. Străduțele pietruite duc spre case din piatră roz, acoperite cu țigle romane, dominate de ziduri medievale cu priveliști asupra văii și munților. Satul păstrează o atmosferă autentică, cu străzi înguste, balcoane cu flori și o liniște aparte. În vârf se află zidurile medievale și ruinele castelului, de unde se deschid panorame largi asupra regiunii. Catedrala El Salvador este un alt punct de interes important.

Český Krumlov - Republica Cehă O călătorie în timp printr-un sat UNESCO unde arhitectura gotică, renascentistă și barocă se îmbină armonios. Dominat de un castel impunător cu acoperiș roșu, Český Krumlov are o atmosferă de poveste. Plimbă-te pe malurile Vltavei și admiră casele colorate reflectate în apă. Podurile și străduțele înguste contribuie la atmosfera romantică. Castelul oferă priveliști asupra orașului, iar grădinile și interioarele sale evidențiază istoria locului. Orașul are și o latură culturală puternică, cu spectacole de marionete, muzeul Egon Schiele și gastronomie tradițională cehă.

Estaing - Franța Posibil unul dintre cele mai frumoase sate din Franța, Estaing este un loc excelent de vizitat în lunile de vară. Nu uita să intri în castel, să vizitezi Biserica Saint-Fleuret și să observi casele vechi și ușor înclinate. Dacă îți planifici vizita vara, treci pe acolo pe la mijlocul lunii august, când are loc La Nuit Lumière. Atunci întregul pod și satul sunt transformate de mii de lumânări. Este cu adevărat magic.

Seyðisfjörður - Islanda Așezat între munți și fiord, Seyðisfjörður este considerat adesea cel mai frumos sat din Islanda. Biserica sa albastră emblematică, casele fermecătoare din lemn și comunitatea artistică îl transformă într-o destinație de neratat. Vara, străzile orașului sunt decorate cu alei în culorile curcubeului, oferindu-i o atmosferă jucăușă și aparte.

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