Orașul din Franța care pare scos din basme. De ce Colmar îi fascinează pe turiștii care îl descoperă

Mica venetie colmar franta
Orașul fermecător Colmar pare desprins dintr-o poveste. Este, fără îndoială, unul dintre cele mai romantice și spectaculoase orașe din Europa: are un centru vechi medieval extins, foarte bine conservat.

Anca Lupescu

Acest mic oraș, situat la poalele masivului Vosgi, este cunoscut și ca „Mica Veneție”: râul Lauch și numeroasele sale canale oferă orașului un aspect aparte.

Unde se află Colmar și de ce arată ca un oraș de poveste

Poți ajunge foarte ușor în Colmar. Dacă plănuiești o excursie de o zi, cel mai probabil vei sta în Strasbourg. Trenurile circulă frecvent între aceste două orașe și costă începând de la aproximativ 6 € pe sens (prețul variază în funcție de cât de devreme faci rezervarea).

Trenurile regionale TER leagă Colmar de orașe apropiate precum Strasbourg și Mulhouse, cu plecări frecvente și convenabile. Strasbourg este, în special, un punct de tranzit comun pentru mulți călători internaționali. Unele rute pot necesita schimbarea trenului, de obicei în Strasbourg sau Mulhouse, așa că este recomandat să verifici conexiunile în avans.

Biletele pot fi cumpărate de pe site-ul SNCF. Călătoria durează puțin peste o jumătate de oră și traversează peisaje pitorești din zona rurală a Franței.

Gara din Colmar, Gare de Colmar, este bine conectată cu marile orașe din Franța și cu țările vecine. Trenurile de mare viteză TGV oferă rute directe din Paris, făcând călătoria rapidă și confortabilă. Din Paris Gare de l'Est, poți ajunge la Colmar în aproximativ 2,5–3 ore.

Cartierul „La Petite Venise”

Situată în centrul istoric al orașului Colmar, Mica Veneție este un cartier pitoresc, considerat cel mai romantic din întregul oraș.

O plimbare prin această zonă înseamnă descoperirea clădirilor medievale și a caselor cu structură din lemn, viu colorate și decorate abundent cu flori în sezonul cald. De Crăciun, zona capătă un aspect de poveste. Poți vizita Colmar într-un mod diferit printr-o plimbare cu barca pe râul Lauch, care traversează orașul. Se folosesc bărci cu fund plat, utilizate în trecut pentru transportul mărfurilor până la piața acoperită, iar de-a lungul apei pot fi admirate casele tradiționale.

Locuitorii au folosit aceste canale în mod eficient. Ele serveau pentru umplerea șanțurilor de apărare ale orașului, irigarea terenurilor fertile, alimentarea morilor de apă și pentru transportul fluvial.

În Evul Mediu, meșteșugarii erau organizați în bresle și locuiau în cartiere separate, precum cartierul tăbăcarilor, al pescarilor sau Krutenau, cartierul grădinarilor.

Aceste cartiere vechi, dezvoltate de-a lungul rețelei complexe de canale artificiale, formează astăzi centrul istoric al orașului Colmar. Canalele interconectate și casele de pe maluri au dus la denumirea de „Mica Veneție”.

La fel ca zona Petite France din Strasbourg, Mica Veneție a fost restaurată în anii 1960 și 1970 pentru a conserva numeroasele case cu structură din lemn, construite între secolele XIV și XVIII.

În Evul Mediu însă, aspectul estetic nu era o prioritate, ci funcționalitatea. Fațadele caselor, care astăzi sunt colorate și decorate cu flori, erau acoperite complet cu tencuială pentru izolare și protecție. În plus, aceste cartiere erau caracterizate de mirosuri puternice provenite din activitățile tăbăcarilor, pescarilor și grădinarilor. Mica Veneție nu era, la acea vreme, un loc dorit pentru locuit.

Muzee și atracții culturale pe care să nu le ratezi

Muzeul Bartholdi 

Situat în inima vechiului Colmar, Muzeul Bartholdi celebrează moștenirea artistică și istoria marelui sculptor, pictor și fotograf francez, cunoscut la nivel mondial ca autor al Statuii Libertății din New York.

Amenajat chiar în casa natală a artistului, muzeul găzduiește o colecție unică de lucrări, schițe originale și obiecte personale. Vizitatorii pot urmări evoluția creației sale, de la influențele timpurii până la realizarea majoră, „Miss Liberty”.

Muzeul Unterlinden 

Muzeul Unterlinden se află în centrul orașului Colmar, foarte aproape de Casa Pfister (primul exemplu de arhitectură renascentistă din Alsacia). Este amenajat într-o fostă mănăstire dominicană din secolul al XIII-lea.

Clădirea adăpostește o colecție variată de artă religioasă, picturi, sculpturi și obiecte de artă, acoperind o perioadă istorică vastă. În extensia modernă a muzeului se regăsesc lucrări ale unor artiști importanți precum Monet, Picasso și Dubuffet.

Piesa centrală este Altarul de la Issenheim, considerat una dintre capodoperele artei occidentale.

Muzeul jucăriilor animate și al trenulețelor miniaturale 

Acest muzeu este o destinație dedicată pasionaților de machete, jucării vechi, personaje de desene animate și jocuri video. Situat într-un fost cinematograf de cartier, oferă o colecție de jucării retro și trenuri în miniatură, propunând o călătorie prin timp. Biletul include acces la o zonă de joacă, potrivită pentru familii și grupuri.

Muzeul de Istorie Naturală și Etnografie 

Situat în apropierea cartierului Mica Veneție, muzeul oferă o perspectivă asupra diversității naturale și culturale a planetei. Aici pot fi văzute animale naturalizate, minerale și obiecte etnografice din întreaga lume. Expozițiile oferă informații despre faună, floră, culturi și tradiții din diferite regiuni, conform hotel-bb.

Muzeul Uzinei Municipale 

Acest muzeu evidențiază ingeniozitatea și istoria industrială a orașului Colmar. Prezintă evoluția infrastructurii urbane prin fotografii de arhivă și expoziții interactive. Vizita oferă o perspectivă asupra serviciilor publice precum apa, electricitatea și gestionarea deșeurilor, precum și asupra transformării orașului într-un centru modern.

Muzeul Hansi 

Muzeul Hansi este dedicat artistului alsacian Jean-Jacques Waltz, cunoscut sub numele de Hansi. Celebru pentru desenele sale pline de umor, el a surprins viața și cultura din Alsacia la începutul secolului XX. Muzeul expune acuarele, afișe și obiecte decorative, reflectând identitatea culturală a regiunii.

Ce mănânci în Colmar

Cultura gastronomică din Colmar are la bază bucătăria tradițională alsaciană. Mesele sunt, în general, consistente și sățioase, fiind preferate mai ales în sezonul rece. Multe rețete se bazează pe gătire lentă, ingrediente fermentate și sosuri bogate. Carnea de porc, cartofii, varza, ceapa și brânza sunt elemente esențiale în preparatele locale. Tehnicile franceze aduc echilibru, iar influențele germane oferă consistență și gust intens.

Choucroute Garnie, preparatul emblematic 

Unul dintre cele mai cunoscute preparate din Colmar este choucroute garnie. Este realizat din varză murată fină, gătită lent cu vin alb și condimente, servită alături de diferite tipuri de carne, precum cârnați, porc afumat și șuncă. Nu este doar un fel de mâncare, ci un simbol al identității alsaciene. În Colmar se consumă frecvent în restaurante tradiționale, mai ales toamna și iarna. Gustul este ușor acrișor, afumat și consistent.

Tarte flambée, un preparat popular 

Un alt preparat specific este tarte flambée, cunoscut și ca flammekueche. Este o turtă subțire și crocantă, acoperită cu smântână, ceapă și bacon, coaptă la temperaturi ridicate. Aluatul este foarte subțire, ceea ce evidențiază toppingurile. În Colmar, acest preparat este adesea împărțit între mai multe persoane. Există și variante moderne cu brânză, ciuperci sau ingrediente dulci, însă varianta clasică rămâne cea mai consumată.

Baeckeoffe, preparat gătit lent 

Baeckeoffe este un fel tradițional specific regiunii. Este o tocană pregătită din straturi de cartofi, ceapă și carne mixtă (porc, vită, miel), marinate în vin alb și ierburi aromatice. Tradițional, familiile pregăteau acest fel de mâncare acasă și îl lăsau la copt în cuptorul brutarului. Rezultatul este un preparat fraged și aromat, specific tradițiilor locale.

Brânza Munster și produsele lactate 

Brânza are un rol important în gastronomia din Colmar, iar Munster este cea mai cunoscută. Este o brânză moale, cu miros puternic, provenită din Munții Vosgi. Se consumă cu cartofi, chimen sau pâine rustică. În Colmar, este servită frecvent la finalul mesei sau folosită în diverse preparate. Gustul intens este specific bucătăriei alsaciene și se potrivește cu vinurile albe locale, conform excursionmania.

Deserturi și produse de patiserie alsaciene 

Colmar este cunoscut și pentru deserturile tradiționale. Kougelhopf este unul dintre cele mai reprezentative, un cozonac pufos, copt într-o formă specifică, aromatizat cu migdale și stafide.

Bredele, biscuiți condimentați, sunt foarte populari în perioada sărbătorilor de iarnă, dar se găsesc tot anul în brutării. Aceste produse reflectă tradiția locală a patiseriei.

De film! Starul Braziliei și-a înșelat iubita cu cea mai bună prietenă a ei
