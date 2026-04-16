Orașul din Franța care pare scos din basme. De ce Colmar îi fascinează pe turiștii care îl descoperă

Acest mic oraș, situat la poalele masivului Vosgi, este cunoscut și ca „Mica Veneție”: râul Lauch și numeroasele sale canale oferă orașului un aspect aparte.

Unde se află Colmar și de ce arată ca un oraș de poveste

Poți ajunge foarte ușor în Colmar. Dacă plănuiești o excursie de o zi, cel mai probabil vei sta în Strasbourg. Trenurile circulă frecvent între aceste două orașe și costă începând de la aproximativ 6 € pe sens (prețul variază în funcție de cât de devreme faci rezervarea).

Trenurile regionale TER leagă Colmar de orașe apropiate precum Strasbourg și Mulhouse, cu plecări frecvente și convenabile. Strasbourg este, în special, un punct de tranzit comun pentru mulți călători internaționali. Unele rute pot necesita schimbarea trenului, de obicei în Strasbourg sau Mulhouse, așa că este recomandat să verifici conexiunile în avans.

Biletele pot fi cumpărate de pe site-ul SNCF. Călătoria durează puțin peste o jumătate de oră și traversează peisaje pitorești din zona rurală a Franței.

Gara din Colmar, Gare de Colmar, este bine conectată cu marile orașe din Franța și cu țările vecine. Trenurile de mare viteză TGV oferă rute directe din Paris, făcând călătoria rapidă și confortabilă. Din Paris Gare de l'Est, poți ajunge la Colmar în aproximativ 2,5–3 ore.

Cartierul „La Petite Venise”

Situată în centrul istoric al orașului Colmar, Mica Veneție este un cartier pitoresc, considerat cel mai romantic din întregul oraș.

O plimbare prin această zonă înseamnă descoperirea clădirilor medievale și a caselor cu structură din lemn, viu colorate și decorate abundent cu flori în sezonul cald. De Crăciun, zona capătă un aspect de poveste. Poți vizita Colmar într-un mod diferit printr-o plimbare cu barca pe râul Lauch, care traversează orașul. Se folosesc bărci cu fund plat, utilizate în trecut pentru transportul mărfurilor până la piața acoperită, iar de-a lungul apei pot fi admirate casele tradiționale.

Locuitorii au folosit aceste canale în mod eficient. Ele serveau pentru umplerea șanțurilor de apărare ale orașului, irigarea terenurilor fertile, alimentarea morilor de apă și pentru transportul fluvial.

În Evul Mediu, meșteșugarii erau organizați în bresle și locuiau în cartiere separate, precum cartierul tăbăcarilor, al pescarilor sau Krutenau, cartierul grădinarilor.

Aceste cartiere vechi, dezvoltate de-a lungul rețelei complexe de canale artificiale, formează astăzi centrul istoric al orașului Colmar. Canalele interconectate și casele de pe maluri au dus la denumirea de „Mica Veneție”.

La fel ca zona Petite France din Strasbourg, Mica Veneție a fost restaurată în anii 1960 și 1970 pentru a conserva numeroasele case cu structură din lemn, construite între secolele XIV și XVIII.

În Evul Mediu însă, aspectul estetic nu era o prioritate, ci funcționalitatea. Fațadele caselor, care astăzi sunt colorate și decorate cu flori, erau acoperite complet cu tencuială pentru izolare și protecție. În plus, aceste cartiere erau caracterizate de mirosuri puternice provenite din activitățile tăbăcarilor, pescarilor și grădinarilor. Mica Veneție nu era, la acea vreme, un loc dorit pentru locuit.