Cele mai frumoase 15 țări din lume. Top destinații cu peisaje naturale de poveste

Lumea abundă în locuri spectaculoase, iar unele destinații se remarcă în mod special prin peisaje de poveste. Cele mai frumoase 15 țări din lume reunesc unele dintre cele mai captivante decoruri de pe planetă.

Totuși, există unele țări care au un avantaj clar datorită resurselor lor naturale. De la formațiunile stâncoase roșii din vestul Statelor Unite până la plajele cu nisip alb imaculat din Maldive, există nenumărate locuri incredibile de vizitat. Acestea sunt 15 dintre cele mai frumoase țări din lume din punct de vedere natural. Cele mai frumoase 15 țări din lume Islanda De la cascade uriașe la plaje cu nisip negru, Islanda, această țară insulară este plină de frumuseți naturale spectaculoase. În funcție de perioada în care o vizitezi, poți experimenta fenomene naturale unice: iarna poți vedea aurora boreală deasupra peisajelor înghețate, iar vara poți face drumeții prin zone verzi și te poți relaxa în izvoare termale sub soarele de la miezul nopții.



Franța Între Alpii francezi acoperiți de zăpadă, Riviera strălucitoare, dealurile Provencei acoperite de vii și lavandă, Valea Loarei plină de verdeață și coasta stâncoasă a Bretaniei, nu este de mirare că Franța este considerată una dintre cele mai frumoase țări din lume. În plus, aceste resurse naturale stau la baza vinului și brânzeturilor franțuzești.



Indonezia Formată din mii de insule, Indonezia oferă de toate: terase verzi de orez, plaje spectaculoase, păduri tropicale dense și multe altele. Insula Bali este foarte populară printre turiști, datorită templelor sale spectaculoase, valurilor oceanului și peisajelor dominate de vulcani, conform trifargo.



Statele Unite De la un ocean la altul, Statele Unite oferă o varietate impresionantă de peisaje. Plajele nisipoase și apele turcoaz din Florida Keys, Marele Canion, vârfurile acoperite de zăpadă din Alaska și coasta Californiei ar necesita ani întregi pentru a fi explorate pe deplin.



Maldive Când te gândești la paradisul perfect, probabil îți vin în minte ape limpezi, turcoaz și plaje cu nisip alb, exact ca în Maldive. Deasupra apei, te poți bucura de priveliștea palmierilor dintr-un bungalow pe apă, iar sub apă poți explora recifele de corali și viața marină.



Italia Italia este o destinație de vis pentru mulți călători. Odată ajuns acolo, vei fi cucerit de frumusețea naturală, mâncarea delicioasă, arhitectura impresionantă și oamenii primitori. De la dealurile Toscanei pline de vii, la spectaculoasa Coastă Amalfi și vârfurile impunătoare ale Dolomiților, fiecare zonă merită vizitată.



Elveția Peisajele alpine ale Elveției, definite de munți spectaculoși și lacuri strălucitoare, presărate cu sate pitorești și stațiuni de schi, fac din această țară o destinație ideală pentru iubitorii de drumeții și sporturi de iarnă. Iarna seamănă cu un glob de zăpadă, iar vara dezvăluie munți verzi și flori sălbatice.



Japonia Păduri de bambus, izvoare termale, Muntele Fuji și plaje tropicale — toate acestea pot fi descoperite într-o călătorie în Japonia. Planifică-ți vizita în sezonul cireșilor înfloriți pentru a admira faimoasele flori de sakura.



Costa Rica Costa Rica este renumită pentru biodiversitatea sa impresionantă. Plaje frumoase, pădurea de nori Monteverde, vulcani, cascade și o faună extrem de variată sunt doar câteva dintre motivele pentru care este considerată una dintre cele mai frumoase țări din lume din punct de vedere natural.



Nepal Opt dintre cele mai înalte zece vârfuri montane din lume, inclusiv Muntele Everest, se află în Nepal. Deși toate țările din Himalaya sunt spectaculoase, Nepalul atrage atât alpiniștii dornici de provocări, cât și pe cei care vor doar să admire aceste vârfuri impresionante. Fauna este, de asemenea, diversă, incluzând rinoceri, tigri și multe alte specii.



Peru Pădurea amazoniană și Munții Anzi — unde se află Machu Picchu și Muntele Curcubeu — sunt motive suficiente pentru a vizita Peru. Huacachina, singura oază naturală din America de Sud, adaugă un peisaj unic acestui mix spectaculos.



Regatul Unit Orașe precum Londra, Edinburgh și Manchester pot eclipsa frumusețea naturală a Regatului Unit, însă în afara marilor orașe există numeroase peisaje de explorat: stâncile de pe Jurassic Coast, coloanele de bazalt ale Giant’s Causeway și peisajele de poveste din Highlands-ul scoțian.



Africa de Sud Africa de Sud oferă o diversitate impresionantă de peisaje, de la podgorii și regiuni viticole, la parcuri de safari precum Parcul Național Kruger și coaste muntoase spectaculoase. Această varietate asigură experiențe pentru orice tip de călător.



Tanzania O destinație celebră pentru safari, Tanzania găzduiește „Big Five”: elefanți, lei, leoparzi, bivoli și rinoceri. Aici se află Parcul Național Serengeti și Parcul Național Kilimanjaro, precum și o coastă frumoasă și insule spectaculoase, cum este Zanzibar.



Noua Zeelandă Noua Zeelandă este un paradis al aventurii în aer liber. Poți naviga printre fiordurile Milford Sound, schia pe Insula de Nord sau de Sud, explora fenomene geotermale precum gheizerele și băile de noroi și admira ghețarii antici ai țării.



Cele mai bune destinații pentru o vacanță pe plajă Acestea sunt cele mai frumoase plaje, cu nisip alb și apă turcoaz. Vizitează-le în vara asta pentru o experiență de neuitat. Ibiza, Spania Cunoscută pentru viața sa de noapte vibrantă, Ibiza este destinația ideală pentru mulți iubitori de petreceri. Însă această insulă spaniolă este mult mai mult decât atât: peisajul este marcat de coaste abrupte roșiatice și stânci înalte care se varsă în apele turcoaz-albastre ale Mării Mediterane. Plajele cu nisip alb, care coboară lin în mare, oferă condiții excelente pentru distracție la malul mării, inclusiv pentru familii. De asemenea, există o gamă largă de sporturi nautice: îți poți consuma energia ziua practicând schi nautic, hidrobicicletă sau banana boat, iar seara te poți relaxa într-un beach bar.



Cancún, Mexic Cancún atrage în fiecare an aproximativ 10 milioane de turiști din întreaga lume pe coasta caraibiană a Mexicului. Temperaturile calde și plăcute, cuprinse între 20 și 30 de grade Celsius, se mențin pe tot parcursul anului, ceea ce face din oraș o destinație ideală chiar și în lunile mai reci. Cancún oferă kilometri întregi de plaje cu nisip alb, ape limpezi ca cristalul și activități nautice palpitante, precum parasailing sau jet-ski. Una dintre cele mai faimoase plaje este Playa Delfines, care, așa cum sugerează numele, îți oferă șansa de a vedea delfini în habitatul lor natural – o experiență cu adevărat specială. Orașul este cunoscut și pentru viața de noapte animată, cu numeroase baruri și cluburi de-a lungul coastei, unde distracția continuă până în zori. Cancún este o destinație diversă, cu extrem de multe lucruri de oferit, conform discover-airlines.



Maldive Acesta este momentul ideal să uiți de timp. Relaxează-te pe plaje de vis, ascultă sunetul liniștitor al valurilor și privește umbrele palmierilor pe nisipul alb. Maldivele oferă condiții perfecte pentru o pauză totală de la rutina zilnică. Această destinație idilică vine și cu multe alte atracții: snorkeling printre bancuri de pești colorați, paddleboarding sub soarele tropical sau scufundări într-o lume subacvatică spectaculoasă.



Creta, Grecia Creta este cea mai mare insulă grecească și una dintre cele mai populare destinații pentru o vacanță la plajă reușită. Coasta Cretei se întinde pe peste 1.000 de kilometri și oferă numeroase oportunități pentru relaxare, scufundări, surfing sau navigație. Dacă ești în căutarea unor locuri deosebite pentru excursii, merită să vizitezi plaja Balos sau plaja Plakias. Plaja Balos, situată în nord-vestul insulei, te va cuceri cu nisipul alb, apa turcoaz și peisajul exotic. Aici poți închiria șezlonguri și umbrele pentru un plus de confort. Plaja Plakias, aflată în sudul Cretei, se întinde pe aproape 1,5 kilometri și este formată din nisip și pietriș fin. De-a lungul plajei se găsesc numeroase cafenele, restaurante și baruri. După ce te-ai săturat de înot, poți face o plimbare pe faleză și savura specialitățile culinare locale.



Dată publicare: