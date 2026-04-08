„Există un termen de minim 45-50 de zile din momentul în care apare o astfel de modificare (redeschiderea strâmtorii Ormuz – n.r.) până când ajungem cu adevărat să revenim la normal. Din punctul de vedere al cifrelor mari, înainte de acest război omenirea extrăgea şi rafina aproximativ 100 de milioane de barili de petrol în fiecare zi. Acum, această cantitate, din două motive – blocarea strâmtorii Ormuz şi bombardarea anumitor facilităţi de extracţie, transport, rafinare a produselor petroliere – au dus ca această cantitate să fie cu 25% mai mică”, a afirmat Bogdan Ivan, miercuri seară, la Digi 24.

El a explicat că, la nivel mondial, cererea de petrol este aproape la fel ca înainte de război, dar criza actuală a determinat oamenii și companiile să-și facă provizii mai mari.

„În continuare, la nivel mondial cererea este aproximativ la fel ca înainte de izbucnirea acestui război, suntem într-un moment în care a apărut şi acea criză în care oamenii au început să îşi facă provizii, companiile au început să îşi facă provizii mai mari, deci o cerere mai mare şi o producţie mai mică, evident că în aceste condiţii preţul creşte”, a mai precizat ministrul.

Creșterea prețurilor internaționale la petrol și motorină

Ministrul Energiei a afirmat că preţul barilului de petrol pe piaţa internaţiomală a ajuns să fie şi dublu faţă de perioada dinaintea războiului, la fel şi al motorinei.

El a estimat că va fi nevoie de ”cel puţin 50 de zile” până când situaţia la nivel mondial va reveni la normal, subliniind că nu este vorba doar despre preţurile combustibililor, ci şi despre cel al maselor plastice, industria petrochimică, ale ureei şi ale amoniacului, importante în agricultură.

„Noi vorbim despre produs fizic. Una este piaţa, care s-a liniştit odată cu anunţul preşedintelui Donald Trump (privind un acord cu Iranul – n.r.), dar până când nu ai produsul fizic în rafinăria din ţara ta, ca începe să intre pe fluxul de rafinare şi care va ajunge ca în 15 zile de când intră în flux să ajungă la pompă, durează aproximativ 50 de zile”, a subliniat Bogdan Ivan.

El a spus că România a găsit noi rute, ajungând că aducă petrol inclusiv din Guyana Franceză.

În ceea ce priveşte preţul la pompă în România, ministrul este de părere că este nevoie de câteva sptămâni, două sau trei, până când combustibilul la preţ mai mic va ajunge să fie vândut, după încetarea conflictului armat din Golful Persic.