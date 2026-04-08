„Regina ketaminei” a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru moartea lui Matthew Perry, starul din serialul Friends

Stiri externe
62552924
Shutterstock

O femeie din Los Angeles, supranumită „Regina ketaminei”, a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru vânzarea de droguri care au dus la moartea actorului Matthew Perry.

autor
Ioana Andreescu

Jasveen Sangha, în vârstă de 42 de ani, a pledat vinovată în septembrie anul trecut la cinci capete de acuzare, inclusiv pentru distribuirea de ketamină care a dus la deces sau vătămare corporală, potrivit BBC.

Procurorii au descris locuința femeii, care are dublă cetățenie americană și britanică, drept un „emporiu de droguri” ce îi finanța un stil de viață luxos.

Moartea lui Matthew Perry și cauza oficială

Matthew Perry, care s-a confruntat ani de zile cu dependența, a fost găsit mort în jacuzzi-ul locuinței sale din Los Angeles, în octombrie 2023. Ancheta a stabilit că decesul a fost cauzat de efectele acute ale ketaminei. Ketamina este un anestezic disociativ cu efecte halucinogene, care ar trebui administrat doar de către un medic.

Mesajul dur al familiei actorului

Înainte de pronunțarea sentinței, mama vitregă a actorului, Debbie Perry, a cerut instanței pedeapsa maximă. Aceasta a declarat că Sangha a provocat un prejudiciu „ireversibil” și a transmis un mesaj dur în instanță: „Ai ales să faci bani într-un mod care rănește oameni. Vă rog să îi dați pedeapsa maximă, pentru ca să nu mai poată răni și alte familii.”

Rețeaua de trafic și probele găsite

Autoritățile federale au descoperit zeci de fiole de ketamină în urma unei percheziții la locuința lui Sangha din Los Angeles și au acuzat-o că distribuia drogul încă din 2019. Au fost găsite și mii de pastile care conțineau metamfetamină, cocaină și Xanax. Sangha a negat inițial acuzațiile, însă a decis să își schimbe declarația înainte de proces. Ea a recunoscut și că a vândut ketamină unui bărbat care a murit câteva ore mai târziu, în 2019.

Alte condamnări în dosar

Sangha este una dintre cele cinci persoane acuzate că i-au furnizat ketamină lui Matthew Perry, profitând de dependența acestuia. Alți inculpați, inclusiv doi medici și asistentul actorului, au pledat vinovat. Medicul Salvador Plasencia a fost condamnat la 30 de luni de închisoare, iar Mark Chavez a primit opt luni de arest la domiciliu și trei ani de supraveghere.

Asistentul lui Perry, Kenneth Iwamasa, urmează să fie condamnat, iar un alt inculpat, Eric Fleming, va primi sentința în luna iunie. Matthew Perry, cunoscut pentru rolul lui Chandler Bing din serialul „Friends”, se afla în tratament pentru depresie și dependență, inclusiv cu ketamină administrată sub supraveghere medicală.

Sursa: BBC

Etichete: matthew perry, arest, femeie,

Dată publicare:

Stiri Diverse
Știri Actuale
Stiri Stiinta
Recomandări
Stiri externe
Știri Actuale
Stiri Politice
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Aprilie 2026

46:09

Alt Text!
Vorbește Lumea
7 Aprilie 2026

01:43:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă nașterea pozitivă

16:45

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara care se sapă singură

46:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

ACUM: Barcelona - Atletico Madrid 0-1 în sferturile UCL! Oaspeții au marcat imediat după eliminarea dictată de Kovacs

Sport

PSG - Liverpool 1-0, ACUM pe Sport.ro! Desire Doue a deschis scorul