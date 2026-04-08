„Regina ketaminei” a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru moartea lui Matthew Perry, starul din serialul Friends

Jasveen Sangha, în vârstă de 42 de ani, a pledat vinovată în septembrie anul trecut la cinci capete de acuzare, inclusiv pentru distribuirea de ketamină care a dus la deces sau vătămare corporală, potrivit BBC.

Procurorii au descris locuința femeii, care are dublă cetățenie americană și britanică, drept un „emporiu de droguri” ce îi finanța un stil de viață luxos.

Moartea lui Matthew Perry și cauza oficială

Matthew Perry, care s-a confruntat ani de zile cu dependența, a fost găsit mort în jacuzzi-ul locuinței sale din Los Angeles, în octombrie 2023. Ancheta a stabilit că decesul a fost cauzat de efectele acute ale ketaminei. Ketamina este un anestezic disociativ cu efecte halucinogene, care ar trebui administrat doar de către un medic.

Mesajul dur al familiei actorului

Înainte de pronunțarea sentinței, mama vitregă a actorului, Debbie Perry, a cerut instanței pedeapsa maximă. Aceasta a declarat că Sangha a provocat un prejudiciu „ireversibil” și a transmis un mesaj dur în instanță: „Ai ales să faci bani într-un mod care rănește oameni. Vă rog să îi dați pedeapsa maximă, pentru ca să nu mai poată răni și alte familii.”

Rețeaua de trafic și probele găsite

Autoritățile federale au descoperit zeci de fiole de ketamină în urma unei percheziții la locuința lui Sangha din Los Angeles și au acuzat-o că distribuia drogul încă din 2019. Au fost găsite și mii de pastile care conțineau metamfetamină, cocaină și Xanax. Sangha a negat inițial acuzațiile, însă a decis să își schimbe declarația înainte de proces. Ea a recunoscut și că a vândut ketamină unui bărbat care a murit câteva ore mai târziu, în 2019.

Alte condamnări în dosar

Sangha este una dintre cele cinci persoane acuzate că i-au furnizat ketamină lui Matthew Perry, profitând de dependența acestuia. Alți inculpați, inclusiv doi medici și asistentul actorului, au pledat vinovat. Medicul Salvador Plasencia a fost condamnat la 30 de luni de închisoare, iar Mark Chavez a primit opt luni de arest la domiciliu și trei ani de supraveghere.