Țara din Europa care este comparată cu Maldive. Peisajele sale spectaculoase atrag tot mai mulți turiști. FOTO

Una dintre cele mai atractive alternative este Albania, o destinație tot mai populară datorită litoralului său spectaculos. Coasta ionică impresionează prin ape turcoaz, plaje cu nisip fin și peisaje care rivalizează cu cele din Maldive.

Experții din turism atrag atenția că există variante mai apropiate, care oferă experiențe comparabile cu destinațiile exotice, dar fără costuri uriașe sau ore întregi petrecute în avion.

În contextul creșterii accelerate a tarifelor aeriene – cu peste 30% vara trecută – călătoriile pe distanțe lungi devin un lux greu de justificat.

În special Riviera albaneză din sud este considerată o alegere ideală pentru o escapadă relaxantă. Marea limpede și decorurile naturale deosebite transformă zona într-un refugiu perfect, fără aglomerația și prețurile ridicate din destinațiile consacrate.

În plus, diferența de cost este majoră: zborurile sunt mult mai scurte și semnificativ mai ieftine decât cele către insulele exotice din Oceanul Indian.

Norvegia – alternativa europeană la peisajele din Noua Zeelandă

Pentru iubitorii de natură și aventură, Norvegia oferă un spectacol vizual comparabil cu cel din Noua Zeelandă. Fiordurile dramatice, munții impunători și cascadele spectaculoase creează un cadru de poveste.

Fie că este vorba despre drumeții în sezonul cald sau despre urmărirea aurorei boreale iarna, această destinație nordică reușește să ofere aceeași doză de adrenalină și frumusețe naturală – fără a implica o călătorie intercontinentală.

Sardinia, paradisul mediteranean cu aer exotic

Pentru cei care visează la o vacanță în stil caraibian, Sardinia este una dintre cele mai inspirate alegeri. Insula italiană combină temperaturi ridicate, ape cristaline și peisaje impresionante, perfecte pentru relaxare.

Resorturile elegante, amplasate chiar pe plaje curate, oferă o experiență de lux comparabilă cu cea din Caraibe, dar la doar câteva ore distanță.

Pe fondul incertitudinilor din turismul internațional și al riscului de anulări, tot mai mulți călători preferă opțiuni mai sigure și mai accesibile. Europa rămâne o comoară turistică: veri însorite, cultură bogată, istorie fascinantă și ospitalitate autentică.

Specialiștii recomandă turiștilor să își planifice atent vacanțele și să încheie asigurări de călătorie imediat după rezervare. Astfel, pot evita pierderi financiare și se pot bucura de concediu fără griji – indiferent de destinație.