Țara din Europa care este comparată cu Maldive. Peisajele sale spectaculoase atrag tot mai mulți turiști. FOTO

Tot mai mulți turiști își regândesc planurile de vacanță și aleg să renunțe la destinațiile exclusiviste, în favoarea unor locuri spectaculoase, dar mult mai accesibile, scrie Express

În contextul creșterii accelerate a tarifelor aeriene – cu peste 30% vara trecută – călătoriile pe distanțe lungi devin un lux greu de justificat.

Experții din turism atrag atenția că există variante mai apropiate, care oferă experiențe comparabile cu destinațiile exotice, dar fără costuri uriașe sau ore întregi petrecute în avion.

„Maldivele Europei”

Una dintre cele mai atractive alternative este Albania, o destinație tot mai populară datorită litoralului său spectaculos. Coasta ionică impresionează prin ape turcoaz, plaje cu nisip fin și peisaje care rivalizează cu cele din Maldive.

În special Riviera albaneză din sud este considerată o alegere ideală pentru o escapadă relaxantă. Marea limpede și decorurile naturale deosebite transformă zona într-un refugiu perfect, fără aglomerația și prețurile ridicate din destinațiile consacrate.

În plus, diferența de cost este majoră: zborurile sunt mult mai scurte și semnificativ mai ieftine decât cele către insulele exotice din Oceanul Indian.

Norvegia – alternativa europeană la peisajele din Noua Zeelandă

Pentru iubitorii de natură și aventură, Norvegia oferă un spectacol vizual comparabil cu cel din Noua Zeelandă. Fiordurile dramatice, munții impunători și cascadele spectaculoase creează un cadru de poveste.

Fie că este vorba despre drumeții în sezonul cald sau despre urmărirea aurorei boreale iarna, această destinație nordică reușește să ofere aceeași doză de adrenalină și frumusețe naturală – fără a implica o călătorie intercontinentală.

Sardinia, paradisul mediteranean cu aer exotic

Pentru cei care visează la o vacanță în stil caraibian, Sardinia este una dintre cele mai inspirate alegeri. Insula italiană combină temperaturi ridicate, ape cristaline și peisaje impresionante, perfecte pentru relaxare.

Resorturile elegante, amplasate chiar pe plaje curate, oferă o experiență de lux comparabilă cu cea din Caraibe, dar la doar câteva ore distanță.

Pe fondul incertitudinilor din turismul internațional și al riscului de anulări, tot mai mulți călători preferă opțiuni mai sigure și mai accesibile. Europa rămâne o comoară turistică: veri însorite, cultură bogată, istorie fascinantă și ospitalitate autentică.

Specialiștii recomandă turiștilor să își planifice atent vacanțele și să încheie asigurări de călătorie imediat după rezervare. Astfel, pot evita pierderi financiare și se pot bucura de concediu fără griji – indiferent de destinație.

Locul cunoscut drept cea mai relaxantă destinație din Europa. Peisaje uimitoare, izvoare termale și priveliști din basme

Considerată una dintre cele mai relaxante destinații din Europa, Islanda impresionează prin peisaje spectaculoase, izvoare termale naturale și priveliști care par desprinse din basme. 
Cea mai ieftină destinație pentru vacanța de vară. Orașul unde o săptămână all inclusive costă 230 de euro

Odată cu venirea vremii mai calde, este momentul să începi să te gândești la vacanța de vară. Dacă te întrebi unde să mergi anul acesta, există o destinație care merită cu siguranță să fie pe lista ta.
Cel mai romantic oraș din Europa nu este Paris sau Veneția. Ce destinație a câștigat titlul

Un nou simbol al romantismului a fost desemnat în Europa, surprinzând chiar și cei mai experimentați călători. Parisul și Veneția, cu renumele lor iconic și apusurile romantice pe apă, au cedat locul unei noi destinații.

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor"

Casa Albă a anunțat miercuri că președintele american Donald Trump va aborda, în cadrul întâlnirii programate în Biroul Oval cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, tema unei posibile retrageri a Statelor Unite din Alianța Nord-Atlantică, potrivit EFE.

Trupul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională. Răzvan Lucescu a stat în permanență lângă sicriul tatălui

Mircea Lucescu s-a întors marți pentru ultima dată acasă, pe stadion, în mijlocul celor care l-au iubit și admirat. Trupul neînsuflețit a fost depus la Arena Națională, unde a avut loc și prima slujbă de priveghi. 

Nicușor Dan a semnat decretele: noi șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT. A refuzat o singură numire

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat decretele pentru numirea noilor procurori-șefi ai marilor parchete, oficializând astfel schimbări importante în conducerea Ministerului Public.

