„O poză cât o mie de cuvinte… Câtă istorie, câtă forţă, câtă identitate în spatele fiecăruia.

Pentru mine… CEI MAI MARI.

Ar mai fi un nume, dar nu am avut privilegiul să-l prind. Aşa că mă opresc la aceşti trei.

Doi s-au dus… şi parcă erau nemuritori. Unul după altul, într-un timp nedrept de scurt.

Am amintiri cu fiecare dintre ei. Sunt norocos. Sunt privilegiat.

Îi mulţumesc lui Dumnezeu că am avut onoarea să îi cunosc. Şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că tata este încă lângă mine.

Fotbalul românesc nu pierde doar valori… ci, încet, pare că îşi pierde şi identitatea. Dumnezeu să îl odihnească!!”, a notat Edi Iordănescu.

Mircea Lucescu a murit la 80 ani, marți seara. Il Luce fost una dintre figurile centrale ale fotbalului românesc și european timp de peste jumătate de secol.