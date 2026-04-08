Orașul nord-italian Torino a fost desemnat „capitala ciocolatei” din Europa, devansând favorite tradiționale precum Bruxelles și Paris, potrivit unui raport recent realizat de Avis, potrivit Travel Tomorrow.

Studiul a evaluat orașele în funcție de factori precum numărul de ciocolatieri, atracțiile legate de ciocolată, recenziile clienților și interesul online, având ca scop identificarea destinațiilor unde ciocolata joacă un rol central în cultura locală.

Tradiție de secole și delicii iconice

Torino a fost desemnat cea mai bună destinație europeană pentru iubitorii de ciocolată, experții subliniind tradiția sa îndelungată în domeniul cofetăriei și scena artizanală vibrantă. Tradiția producției de ciocolată datează din 1585, iar orașul este considerat un centru istoric al acestui meșteșug, având un rol important în dezvoltarea unor delicii iconice precum gianduja și bicerin.

Cercetările arată că Torino găzduiește aproximativ 233 de ciocolatieri, alături de cinci atracții dedicate ciocolatei și un interes online ridicat, cu aproape 50.000 de căutări lunare pentru „ciocolată Torino”. Turiștii pot vizita Muzeul Ciocolatei Pfatisch, pot participa la tururi de fabrică organizate de branduri precum Caffarel sau pot lua parte la festivalul anual CioccolaTò, care celebrează patrimoniul ciocolatei al orașului.

Alte orașe care impresionează

Perugia, capitala regiunii Umbria din Italia, s-a clasat pe locul al doilea, susținută de evaluări foarte bune din partea vizitatorilor pe Google. Orașul este renumit pentru bomboanele Baci și festivalul Eurochocolate, cel mai mare eveniment anual internațional dedicat ciocolatei din Europa, organizat în centrul istoric. Festivalul include ciocolată artizanală, muzică live, ateliere, demonstrații culinare și sculpturi impresionante din ciocolată, atrăgând aproape 900.000 de vizitatori la ediția sa cu numărul 31 din 2025.

Salzburg, din Austria, ocupă locul al treilea, cu 51 de ciocolatieri și o bogată tradiție în domeniul dulciurilor, inclusiv celebra Mozartkugel, creată pentru prima dată în 1890. York s-a clasat pe locul al patrulea, deși are doar 12 magazine de ciocolată, atrăgând peste 12.000 de căutări lunare datorită trecutului său în domeniul cofetăriei și atracțiilor precum York’s Chocolate Story. Antwerp completează top cinci, cu 44 de ciocolatieri și atracții importante, inclusiv Chocolate Nation și Choco-Story Antwerp.

Turismul culinar, tot mai căutat

Rezultatele reflectă o schimbare mai amplă în tendințele turistice, turiștii fiind din ce în ce mai interesați de escapade urbane axate pe gastronomie și experiențe autentice locale. Potrivit studiului, interesul pentru călătoriile de Paște a crescut semnificativ, iar excursiile tematice dedicate ciocolatei devin tot mai populare în sezonul de primăvară.

Deși orașe precum Paris și Bruxelles rămân strâns asociate cu ciocolata, raportul sugerează că destinații mai mici sau mai puțin evidente câștigă atenție datorită tradițiilor locale puternice și aglomerației mai reduse. Bruxelles, recunoscut la nivel global pentru pralinele sale și ciocolatierii istorici, nu a reușit să intre în clasament.

Top 10:

Torino, Italia

Perugia, Italia

Salzburg, Austria

York, Anglia

Antwerp, Belgia

Strasbourg, Franța

Kraków, Polonia

Londra, Anglia

Amsterdam, Țările de Jos

Praga, Cehia

Experții în turism spun că aceste rezultate evidențiază apetitul tot mai mare pentru experiențe de nișă, în special cele centrate pe gastronomie și meșteșuguri. Cu o istorie profundă în domeniul ciocolatei și o scenă artizanală dinamică, Torino și-a câștigat pe merit locul de cea mai dulce destinație a Europei.