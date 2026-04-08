Actrița a ales un look inspirat din „Charlie’s Angels”, cu o coafură voluminoasă, blond platinat, care amintește de stilul emblematic al lui Farrah Fawcett.

Ținută rafinată și stil natural

Pentru eveniment, Pamela a purtat o rochie în nuanță de mov pal, cu imprimeu floral argintiu, completată de un detaliu elegant în față și mâneci ample. Ținuta a fost accesorizată cu o geantă mini Hermès Birkin, într-o nuanță delicată de roz.

Vedeta a optat pentru machiajul său caracteristic, aproape natural, cu puțin blush și buze în tonuri rozalii.

Evenimentul a celebrat realizările din industria modei, iar Pamela a avut și rol de prezentator, lăudând-o pe creatoarea Tory Burch, pe care a descris-o drept „creativă, curajoasă și inspirațională”.

Pamela a demonstrat încă o dată că stilul simplu, dar bine ales, poate avea un impact puternic pe covorul roșu.