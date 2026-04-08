Retragerea Statelor Unite din NATO "este o chestiune pe care preşedintele a abordat-o şi, cred, este ceva ce va discuta peste câteva ore" cu Rutte, a explicat la conferinţa sa săptămânală purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în faţa întrebărilor jurnaliştilor.

"Au fost puşi la încercare şi au eşuat", a declarat, într-o conferinţă de presă, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, spunând că îl citează direct pe preşedintele american Donald Trump, potrivit AFP.

"Aş adăuga că este destul de trist că NATO a întors spatele americanilor în ultimele şase săptămâni, când americanii sunt cei care le finanţează apărarea", a adăugat ea.

Ea a adăugat că "poate vor avea ocazia să îl asculte direct pe preşedinte după această întâlnire, chiar în cursul acestei după-amieze".

Vizita secretarului general al NATO la Washington, care era deja planificată de mult timp, are loc într-un moment de maximă tensiune între preşedintele Donald Trump şi ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice, deoarece liderul republican nu a ezitat să critice public aliaţii pentru că nu participă activ la o operaţiune de redeschidere a Strâmtorii Ormuz.

Preşedintele Donald Trump a ajuns să îi catalogheze drept "laşi" pe membrii NATO, să considere alianţa un "tigru de hârtie" şi să ameninţe de mai multe ori, în ultimele săptămâni, cu ieşirea SUA din alianţa militară. Prin urmare, aşteptările faţă de întâlnirea de miercuri cu Mark Rutte în Biroul Oval sunt maxime, comentează EFE.

Ce spun legea și Congresul despre decizia lui Trump

Tensiunile dintre Statele Unite şi aliaţii din NATO s-au intensificat după ce preşedintele Donald Trump a declarat că ia în considerare retragerea Statelor Unite din alianţa militară, din cauza refuzului membrilor europeni ai acesteia de a trimite nave pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz.

În ciuda afirmaţiilor lui Trump că ar putea retrage ţara sa din alianţă, o lege adoptată de Congres în 2023 prevede că „preşedintele nu va suspenda, rezilia, denunţa sau retrage Statele Unite din Tratatul Atlanticului de Nord”, cu excepţia cazului în care acest lucru se face „cu avizul şi consimţământul Senatului, cu condiţia ca două treimi dintre senatorii prezenţi să fie de acord, sau în conformitate cu o lege a Congresului”.

"Mă gândesc foarte serios să retrag Statele Unite din NATO”, este declarația făcută de Donald Trump la începutul lunii aprilie pentru ziarul britanic The Telegraph.

„Nu m-a impresionat niciodată NATO. Am știut întotdeauna că este un tigru de hârtie, iar Putin știe asta, de altfel. Nici măcar nu aveți forțe navale. Voi, britanicii, aveți niște portavioane vechi, nefuncționale”, a răbufnit președintele american, după ce Spania, Italia și Franţa și-au închis spațiul aerian pentru avioanele care participă la ofensiva din Iran. Iar Marea Britanie a refuzat inițial ca Statele Unite să îi folosească bazele în război.

Conform legislației americane, o eventuală retragere a Statelor Unite din NATO ar necesita aprobarea Congresului, însă orice semnal că Washingtonul ar putea să nu fie dispus să-și apere aliații în cazul unui atac rusesc riscă să slăbească grav Alianța.

SUA au obţinut miercuri o „victorie militară decisivă” în operaţiunea împotriva Iranului, a anunţat şeful Pentagonului, Pete Hegseth, la începutul unei conferinţe de presă susţinute alături de preşedintele Comitetului Statului Major Întrunit, după ce în cursul nopţii a fost anunţat un armistiţiu de două săptămâni, timp în care Washingtonul şi Teheranul vor negocia un acord pentru încheierea războiului.

Ulterior, Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, răspunzând astfel atacurilor Israelului împotriva grupării islamiste Hezbollah în Liban, punând sub semnul întrebării un armistiţiu precar cu Statele Unite, după peste o lună de război în Orientul Mijlociu.