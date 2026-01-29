Raportul anual realizat de International Living analizează toate elementele esențiale, de la costul vieții până la cât de simplu este pentru expatriați să se relocheze, scrie Daily Express.

Printre criteriile esențiale se numără cerințele de viză, sistemul de sănătate și clima țării respective. După analizarea a 195 de state, studiul a desemnat Grecia drept cea mai bună destinație pentru pensionare în anul 2026. Grecia oferă o climă caldă și o comunitate activă de expatriați, iar aceștia pot închiria o locuință cu trei dormitoare și vedere la mare pentru aproximativ 900 de lire sterline pe lună.

Cum este sistemul de sănătate

Potrivit International Insurance, sistemul de sănătate din Grecia include atât servicii publice, cât și furnizori privați. Pensionarii pot plăti în jur de 220 de lire pe lună pentru asigurare medicală privată, beneficiind de îngrijiri „constant bune”.

„Există, de asemenea, un număr ridicat de medici specialiști raportat la populație, iar serviciile de urgență de bază sunt gratuite pentru toată lumea, inclusiv pentru străini. Farmaciile, clinicile cu program prelungit și centrele comunitare de sănătate oferă opțiuni suplimentare de îngrijire. În orașele mici și pe insulele izolate, farmaciile sunt dotate pentru a furniza numeroase servicii medicale, inclusiv asistență în caz de urgențe minore.”

Pe locul al doilea în topul țărilor în care este recomandat să te relochezi în 2026 se află Panama, care oferă o comunitate activă de expatriați și posibilitatea de a alege între sistemul public sau cel privat de sănătate, acesta din urmă beneficiind de facilități moderne și personal vorbitor de limba engleză.

Destinații populare pentru pensionare precum Spania, Portugalia și Italia se regăsesc, de asemenea, în top 10.

Cele mai bune țări pentru pensionare în 2026:

1. Grecia

2. Panama

3. Costa Rica

4. Portugalia

5. Mexic

6. Italia

7. Franța

8. Spania

9. Thailanda

10. Malaezia

