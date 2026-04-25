Unele intervenții vor dura doar câteva ore, în timp ce altele se vor desfășura pe parcursul mai multor zile, fiind vizate străzi din sectoarele 1, 2 și 4 ale Bucureștiului, precum și din orașul Otopeni. Lucrările vor afecta atât zone rezidențiale, cât și artere principale, în diferite intervale orare stabilite între 27 aprilie și 2 mai 2026, potrivit companiei.

Lista zonelor afectate de întreruperi de apă

Sector 1:

· Strada Lița, Strada Izbiceni, Strada Turnu Roșu, Strada Acumulatorului, Strada Piatra Morii, Strada Căiuți; (în data de 30.04.2026 intervalul 09:00 - 18:00)

· Bulevardul Expozitiei; (Din data de 29.04.2026, ora 09:00, până in data de 02.05.2026, ora 13:00)

· Strada Avram Iancu, Strada Ardealului, oraș Otopeni; (Din data de 28.04.2026, ora 23:00, până in data de 29.04.2026, ora 06:00)

· Strada Golovița, Strada 16 Februarie, Strada Proletarului nr. 39A, Strada Petru și Pavel; (28.04.2026 în intervalul orar 09:00 - 19:00)

· Strada Daimaca Victor, Intrarea Daimaca Victor, Strada Izbiceni, Strada Coralilor; (28.04.2026 în intervalul orar 09:00 - 18:00)

· Strada Liliacului; (28.04.2026 în intervalul orar 09:00 - 13:00)

· Strada Clăbucet, Strada Săcele, Bulevardul Mihalache Ion; (27.04.2026 în intervalul orar 09:00 - 19:00)

Sector 2:

· Șoseaua Mihai Bravu; (29.04.2026 în intervalul orar 10:00 - 19:00)

· Bulevardul Theodor Pallady; (29.04.2026 în intervalul orar 09:00 - 16:00)

Sector 4:

· Strada Turnu Măgurele; (28.04.2026 în intervalul orar 09:00 - 13:00)