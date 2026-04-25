Bărbatul de 47 de ani a fost judecat la Regensburg (Bavaria) pentru fraudă informatică și fals în documente.

Românul s-a angajat în iulie 2024, împreună cu un cunoscut, în sudul Bavariei, la un angrosist de electronice specializat în produse Apple și Samsung. Potrivit procuraturii, cei doi aveau un plan clar. „În departamentul de expediere, inculpatul și celălalt suspect erau responsabili de ambalarea produselor comandate de clienți și expedierea acestora”, se arată în rechizitoriu, potrivit Bild.

Cum ar fi acționat românul și un complice

În loc să trimită marfa către clienți, Cristinel D. ar fi lipit la punctul de încărcare noi etichete de expediere cu adrese de livrare modificate. Conform acuzațiilor, acesta a folosit „date de identitate alias”, adică date false. Astfel, coletele nu ajungeau la cumpărători, ci la puncte de ridicare alese de el. Din punct de vedere juridic, fapta a fost încadrată ca fraudă și fals în documente, nu ca furt.

Prin acest mod de operare, românul și complicele său ar fi reușit să sustragă din depozit 39 de colete cu iPhone-uri, MacBook-uri și alte produse electronice scumpe ale mărcilor Apple și Samsung.

Când Cristinel D. a fost oprit întâmplător pe autostradă, în apropiere de Nürnberg, în timpul unui control al poliției, anchetatorii au descoperit în mașina sa colete în valoare de aproximativ 30.000 de euro. De restul bunurilor, în valoare de circa 130.000 de euro, nu se mai știe nimic. Procuratura presupune că acestea au fost vândute în străinătate.

În timpul procesului, românul a declarat că și-a pierdut venitul stabil în timpul pandemiei de COVID-19 și că avea nevoie urgentă de bani pentru îngrijirea mamei sale bolnave și pentru școala privată a fiicei sale. Cristinel D. a recunoscut acuzațiile. Deoarece nu mai avusese antecedente penale, judecătorul a fost indulgent și a dispus o pedeapsă de doi ani cu suspendare. Complicele său este în continuare dat în urmărire.