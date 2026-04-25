Brigada 14 Mecanizată Independentă din Ucraina a folosit o dronă pentru a salva un câine și o pisică de gloanțele Rusiei

CNN/14th Separate Mechanized Brigade

La începutul acestei luni, Brigada 14 Mecanizată Independentă din Ucraina a fost nevoită să folosească o dronă pentru a evacua o pisică și un câine din mijlocul câmpului de luptă.

Cristian Matei

Pisica pe nume Barsik și câinele Zaghibluk apăreau regulat în zonele controlate de brigada ucraineană, înainte de a ajunge la una dintre pozițiile de pe linia frontului.

Deoarece era prea periculos pentru un om să vină să-i ia pe ”vizitatorii” cu patru picioare din tranșee, Barsik și Zaghbluk au fost salvați cu o dronă.

„Băieții i-au pus în pungi speciale, permeabile la aer, i-au legat cu grijă de o dronă și i-au evacuat”, a declarat Nadia Zamriga, ofițerul de presă al brigăzii, pentru CNN.

Ea a spus că operațiunea a necesitat abilități speciale din partea pilotului dronei, care a trebuit să zboare cu animalele aproximativ 10 kilometri înainte de a ateriza „ușor”.

Un român angajat la un depozit din Germania a furat produse Apple de 160.000 de euro. Lucra acolo de doar 8 zile

Zamriga a mai spus că evacuarea a avut un final fericit, deoarece Barsik a fost recunoscut de „tatăl său adoptiv”, un soldat care fusese rănit și care se recuperează acum. Ei se pregătesc pentru o reuniune în curând, a mai adăugat ea.

Zaghibluk, între timp, stă cu trupele în poziția lor din spate, departe de linia frontului, unde, a spus Zamriga, se simte foarte bine. „Stresul provocat de zborul cu drona a trecut foarte repede. Aceste animale sunt alături de băieți de doi ani și nu sunt dispuse să renunțe la camaradul lor”, a mai spus ea.

Hotărârea multor ucraineni de a avea grijă de animale în timp de război – chiar și în mijlocul haosului și brutalității din primele zile ale invaziei rusești pe scară largă din februarie 2022 – a emoționat multe persoane din întreaga lume.

Pe măsură ce acest război dramatic intră în al cincilea an, nu sunt semne că s-ar putea face pace.

Inga Sakada este directoarea operațională a UAnimals, una dintre cele mai mari organizații pentru drepturile animalelor din Ucraina. Aceasta s-a implicat în evacuarea, tratarea și îngrijirea a mii de animale din zonele de pe linia frontului.

„De două ori pe lună, echipa noastră de veterinari se deplasează în zona frontului și lucrează non-stop, uneori de la 7 dimineața până la 10 seara, tratând, vaccinând și sterilizând toate animalele aduse la noi”, a spus ea, adăugând că între 500 și 600 de animale pot fi tratate în timpul unei singure misiuni veterinare.

Mulți oameni care sunt nevoiți să se despartă de animalele lor în timpul evacuărilor știu că s-ar putea să nu le poată recupera prea curând, a spus Sakada.

Sursa: CNN

Ce face Kayla Simmons, la 30 de ani, după ce s-a lăsat de volei
Stiri Diverse
Un animal ciudat, cu picioare lungi, a fost filmat într-un sat din Ucraina. Localnicii glumesc că ar putea fi „chupacabra”

O creatură necunoscută, cu picioare lungi și un chip neobișnuit, a fost surprinsă pe video în regiunea Ivano-Frankivsk. Animalul a apărut în timpul zilei, în apropierea unor clădiri rezidențiale.
Stiri externe
Volodimir Zelenski: „Ucraina merită o aderare deplină la UE, nu doar una simbolică”

Ucraina „merită o aderare deplină” la UE, nu doar una „simbolică”, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a salutat aprobarea definitivă a ajutorului financiar european de 90 de miliarde de euro pentru țara sa.
Stiri externe
UE a aprobat, cu ajutorul Ungariei, împrumutul de 90 de mld. de euro pentru Ucraina și a impus noi sancțiuni Rusiei

Uniunea Europeană a aprobat definitiv împrumutul în valoare de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei şi a adoptat o nouă serie de sancţiuni împotriva Rusiei, după ridicarea unui veto al Ungariei, anunţă joi preşedinţia cipriotă a UE, relatează AFP.

Știri Actuale
LIVE TEXT: Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

În Galați, pentru prima dată de la începutul conflictului din țara vecină, fragmente dintr-o dronă militară au căzut într-o gospodărie din oraș, în noaptea de sâmbătă spre duminică. 

Stiri Economice
A treia zi de scumpiri mari în toate benzinăriile. Carburanţii au ajuns la preţuri record după majorări succesive

Carburanţii s-au scumpit sâmbătă noaptea în toate staţiile de alimentare. Cele mai mari creşteri de preţuri sunt în staţiile Rompetrol, 20 de bani/l la benzină şi 15 bani la motorină, şi în cele MOL, de 20 de bani la diesel şi 13 bani la benzină.

Știri Actuale
De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina

Ministrul Apărării a anunțat că Armata analizează rearanjarea sistemelor de apărare ale României de la granița cu Ucraina, după ce o dronă rusească s-a prăbușit în orașul Galați. Drona nu a putut fi doborâtă pentru că zbura la altitudine prea mică. 

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

