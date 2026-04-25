Brigada 14 Mecanizată Independentă din Ucraina a folosit o dronă pentru a salva un câine și o pisică de gloanțele Rusiei

Pisica pe nume Barsik și câinele Zaghibluk apăreau regulat în zonele controlate de brigada ucraineană, înainte de a ajunge la una dintre pozițiile de pe linia frontului.

Deoarece era prea periculos pentru un om să vină să-i ia pe ”vizitatorii” cu patru picioare din tranșee, Barsik și Zaghbluk au fost salvați cu o dronă.

„Băieții i-au pus în pungi speciale, permeabile la aer, i-au legat cu grijă de o dronă și i-au evacuat”, a declarat Nadia Zamriga, ofițerul de presă al brigăzii, pentru CNN.

Ea a spus că operațiunea a necesitat abilități speciale din partea pilotului dronei, care a trebuit să zboare cu animalele aproximativ 10 kilometri înainte de a ateriza „ușor”.

Zamriga a mai spus că evacuarea a avut un final fericit, deoarece Barsik a fost recunoscut de „tatăl său adoptiv”, un soldat care fusese rănit și care se recuperează acum. Ei se pregătesc pentru o reuniune în curând, a mai adăugat ea.

Zaghibluk, între timp, stă cu trupele în poziția lor din spate, departe de linia frontului, unde, a spus Zamriga, se simte foarte bine. „Stresul provocat de zborul cu drona a trecut foarte repede. Aceste animale sunt alături de băieți de doi ani și nu sunt dispuse să renunțe la camaradul lor”, a mai spus ea.