Brigada 14 Mecanizată Independentă din Ucraina a folosit o dronă pentru a salva un câine și o pisică de gloanțele Rusiei

La începutul acestei luni, Brigada 14 Mecanizată Independentă din Ucraina a fost nevoită să folosească o dronă pentru a evacua o pisică și un câine din mijlocul câmpului de luptă.
Pisica pe nume Barsik și câinele Zaghibluk apăreau regulat în zonele controlate de brigada ucraineană, înainte de a ajunge la una dintre pozițiile de pe linia frontului.
Deoarece era prea periculos pentru un om să vină să-i ia pe ”vizitatorii” cu patru picioare din tranșee, Barsik și Zaghbluk au fost salvați cu o dronă.
„Băieții i-au pus în pungi speciale, permeabile la aer, i-au legat cu grijă de o dronă și i-au evacuat”, a declarat Nadia Zamriga, ofițerul de presă al brigăzii, pentru CNN.
Ea a spus că operațiunea a necesitat abilități speciale din partea pilotului dronei, care a trebuit să zboare cu animalele aproximativ 10 kilometri înainte de a ateriza „ușor”.
Zamriga a mai spus că evacuarea a avut un final fericit, deoarece Barsik a fost recunoscut de „tatăl său adoptiv”, un soldat care fusese rănit și care se recuperează acum. Ei se pregătesc pentru o reuniune în curând, a mai adăugat ea.
Zaghibluk, între timp, stă cu trupele în poziția lor din spate, departe de linia frontului, unde, a spus Zamriga, se simte foarte bine. „Stresul provocat de zborul cu drona a trecut foarte repede. Aceste animale sunt alături de băieți de doi ani și nu sunt dispuse să renunțe la camaradul lor”, a mai spus ea.
Hotărârea multor ucraineni de a avea grijă de animale în timp de război – chiar și în mijlocul haosului și brutalității din primele zile ale invaziei rusești pe scară largă din februarie 2022 – a emoționat multe persoane din întreaga lume.
Pe măsură ce acest război dramatic intră în al cincilea an, nu sunt semne că s-ar putea face pace.
Inga Sakada este directoarea operațională a UAnimals, una dintre cele mai mari organizații pentru drepturile animalelor din Ucraina. Aceasta s-a implicat în evacuarea, tratarea și îngrijirea a mii de animale din zonele de pe linia frontului.
„De două ori pe lună, echipa noastră de veterinari se deplasează în zona frontului și lucrează non-stop, uneori de la 7 dimineața până la 10 seara, tratând, vaccinând și sterilizând toate animalele aduse la noi”, a spus ea, adăugând că între 500 și 600 de animale pot fi tratate în timpul unei singure misiuni veterinare.
Mulți oameni care sunt nevoiți să se despartă de animalele lor în timpul evacuărilor știu că s-ar putea să nu le poată recupera prea curând, a spus Sakada.
