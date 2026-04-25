Într-o notă publicată pe 24 aprilie, citată de USA Today, departamentul afirmă că această măsură va „consolida” pedeapsa cu moartea, „descurajând cele mai barbare crime, făcând dreptate victimelor și oferind celor dragi care au supraviețuit un final mult așteptat”.

Președintele Donald Trump a dispus Departamentului Justiției să reia demersurile pentru executări încă din prima sa zi de mandat în 2025.

„Printre măsurile luate se numără readoptarea protocolului privind injecția letală, utilizat în timpul primei administrații Trump”, a transmis Departamentul Justiției într-un comunicat emis vineri, „extinderea protocolului pentru a include metode suplimentare de execuție, precum plutonul de execuție, și simplificarea proceselor interne pentru a accelera cazurile de pedeapsă cu moartea”.

Administrația Biden a impus un moratoriu asupra majorității execuțiilor federale și a anulat o mare parte din eforturile depuse pentru extinderea pedepsei cu moartea în cazurile federale, în cadrul primei administrații Trump.

Înainte de a părăsi funcția, fostul președinte Joe Biden a acordat clemență unui număr de 37 dintre cei 40 de condamnați la moarte la nivel federal.

„Administrația anterioară și-a neglijat datoria de a proteja poporul american, refuzând să urmărească penal și să aplice pedeapsa capitală împotriva celor mai periculoși criminali, inclusiv teroriști, ucigași de copii și ucigași de polițiști”, a afirmat procurorul general interimar Todd Blanche într-un comunicat.

În prezent, în așteptarea execuției se află Dylann Roof, care a comis în 2015 ”crimele rasiste” împotriva a nouă membri de culoare ai Bisericii Mother Emanuel AME din Charleston, Carolina de Sud, Dzhokhar Tsarnaev, autorul atentatului cu bombă de la Maratonul din Boston din 2013, și Robert Bowers, care a împușcat mortal 11 enoriași la sinagoga Tree of Life din Pittsburgh în 2018, cel mai sângeros atac antisemit din istoria Statelor Unite.