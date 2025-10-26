Un celebru bucătar elvețian rămâne fără steaua Michelin după patru decenii. „Sunt devastat”

Chef-ul elvețian Rico Zandonella, unul dintre cei mai apreciați bucătari ai ultimelor decenii, a pierdut steaua Michelin pentru prima dată după 40 de ani, o decizie care l-a „devastat”.

A fost o sărbătoare fastuoasă luni seară la École Hôtelière de Lausanne. Ghidul Michelin i-a onorat pe cei mai buni chefi ai țării, potrivit Blick.

Nu mai puțin de 18 bucătari se pot bucura de prima lor stea, iar doi au reușit chiar să treacă direct de la zero la două stele: Valentin Sträuli, care lucrează la Igniv by Andreas Caminada în Andermatt (UR), și Reto Brändli de la Ecco din Ascona (TI).

Însă un mare nume a lipsit: Rico Zandonella. Chef-ul în vârstă de 64 de ani tocmai și-a pierdut steaua. Pentru prima dată în 40 de ani, nu va figura cu o stea în Ghidul Michelin. Restaurantul Kunststuben, devenit ulterior „Rico’s”, din Zürich, a avut însă mereu un loc solid în lumea gastronomiei.

„Sunt devastat”, a declarat Rico Zandonella pentru Gault Millau. „Nu am nicio explicație.” Fostul chef preferat al cântăreței Tina Turner nu a fost nici măcar informat personal de decizie. „Anul trecut mi s-a spus doar că vor să facă loc noii generații.” Bucătarul nu credea că se va întâmpla atât de repede.

Cu toate acestea, cel mai recent ghid Gault Millau îi acordă lui Rico Zandonella 18 puncte. „Nu există semne de oboseală. Dorința de perfecțiune este încă palpabilă”, notează criticii gastronomici. Oricum, un chef de calibrul lui nu se lasă doborât. „Muncesc din greu și simt de fapt că gătesc din ce în ce mai bine”, afirmă el încrezător.

