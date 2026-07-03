Totuși, lucrurile par să se schimbe într-o oarecare măsură pentru Macedonia de Nord. Țara a înregistrat o creștere de 7% a numărului de vizitatori anul trecut. Și există motive convingătoare pentru care atenția se îndreaptă către Macedonia de Nord, relatează Express.

Între Balcani și Mediterană, un amestec cultural unic

Aflată în Europa și mărginită de Grecia, Bulgaria, Serbia și Albania, Macedonia de Nord nu se află neapărat pe radarul tuturor turiștilor, însă atmosfera sa liniștită o transformă într-o destinație ideală pentru o escapadă relaxantă.

Țara se mândrește cu o bogată moștenire istorică, influențele mediteraneene, balcanice, grecești, italiene și otomane creând un amestec cultural unic. Acest lucru este cel mai vizibil în capitala Skopje, care a trecut printr-o transformare semnificativă în ultimii 15 ani.

Pe măsură ce țara încerca să își contureze o identitate mai clară după destrămarea Iugoslaviei, guvernul și istoricii s-au întors către trecut. Apoi au început să îl recreeze.

„Proiectul 2014” a fost o inițiativă de construcție extrem de costisitoare care a transformat centrul orașului Skopje într-un muzeu în aer liber, plin de sculpturi grandioase și colorate.

Se poate spune că nu toată lumea apreciază acest proiect, care a inclus comemorarea unor figuri locale precum Alexandru cel Mare și Maica Tereza într-un mod pe care unii l-au criticat drept kitsch.

Indiferent dacă centrul capitalei este pe gustul tău sau nu, ceea ce rămâne incontestabil este frumusețea impresionantă a peisajelor din jur.

Natură spectaculoasă

În ciuda dimensiunii sale reduse, țara oferă peisaje naturale spectaculoase. Aproximativ 80% din teritoriu este acoperit de munți și lacuri, ceea ce o face o destinație excelentă pentru cei pasionați de aventură, drumeții, ciclism și caiac.

Macedonia de Nord găzduiește o varietate impresionantă de faună sălbatică, incluzând urși, mistreți, lupi, vulpi, cerbi și peste 200 de specii de fluturi.

Influențele istorice bogate și diverse ale țării au dus, de asemenea, la o scenă culinară extrem de variată. Preparatul național, tavče gravče — o mâncare consistentă de fasole la cuptor — este un preparat care trebuie neapărat încercat.

Cinci locuri de neratat în Macedonia de Nord

1. Lacul Ohrid

Unul dintre cele mai vechi și mai adânci lacuri din Europa, Ohrid este inclus în patrimoniul mondial UNESCO și are o frumusețe impresionantă. Înotă în apele sale limpezi, explorează centrul vechi medieval situat deasupra țărmului și vizitează celebra Biserică Sf. Ioan de la Kaneo, amplasată spectaculos pe stânci.

2. Vechiul bazar din Skopje (Čaršija)

Unul dintre cele mai mari și mai bine conservate bazaruri otomane din Balcani, Čaršija din Skopje își are originile în secolul al XII-lea. Plimbă-te pe aleile pavate cu piatră, descoperă ateliere de meșteșugari, gustă preparate macedonene autentice și admiră moscheile, hanurile și băile turcești care dau capitalei un caracter complex și fascinant.

3. Canionul Matka

La doar 15 km de Skopje, Matka este un defileu spectaculos format de râul Treska, care adăpostește unele dintre cele mai adânci peșteri subacvatice din Europa. Plimbă-te cu caiacul pe lacul de culoarea jadului, parcurge traseele prin păduri luxuriante și vizitează lăcașuri medievale construite pe pereți de stâncă verticali. Un refugiu sălbatic și liniștit, departe de agitația capitalei.

4. Parcul Național Mavrovo

Cel mai mare parc național din Macedonia de Nord este un paradis pentru iubitorii de natură. Peisaje alpine impunătoare, păduri dense de conifere și un lac artificial pitoresc înconjoară biserica parțial scufundată Sf. Nicolae — unul dintre cele mai emblematice locuri din țară. Poți face drumeții, schia în timpul iernii sau pur și simplu admira peisajul.

5. Bitola și Heraclea Lyncestis

Al doilea oraș ca mărime din Macedonia de Nord are o atmosferă elegantă, de tip cafenea, centrată pe bulevardul Širok Sokak. La marginea orașului se află ruinele spectaculoase ale Heraclea Lyncestis, fondată de Filip al II-lea al Macedoniei — cu mozaicuri romane impresionante, păstrate după două milenii.Istoria și viața urbană se împletesc perfect.