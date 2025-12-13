Castelul Iulia Hașdeu – misterul și legenda unui monument fascinant din România. Cum poate fi vizitat

Castelul Iulia Hașdeu din România atrage prin combinația dintre arhitectura impresionantă și legenda care îl învăluie.

Castelul Iulia Hașdeu este unul dintre cele mai frumoase monumente din România, ridicat în Câmpina la finalul secolului al XIX-lea. Castelul poate fi vizitat și este un obiectiv turistic important din zonă. De el sunt legate mai multe legende din jurul familiei Hașdeu. Iată tot ce trebuie să știi despre acest monument istoric.

Shutterstock

Cum ajungi

Castelul Iulia Hașdeu se află în Câmpina, în județul Prahova, la aproximativ 90 km nord de București. Din Capitală se ajunge ușor pe DN1. Drumul durează în general 1 oră și 15 minute, în funcție de trafic.

Alternativ există trenuri directe București – Câmpina. Gara se află la circa 2,5 km de castel.

Distanțe față de principalele orașe din apropiere:

• Ploiești – Câmpina: aproximativ 35 km

• Brașov – Câmpina: aproximativ 95 km

• Târgoviște – Câmpina: aproximativ 55 km

• Sinaia – Câmpina: aproximativ 25 km

• Predeal – Câmpina: aproximativ 55 km

Istoric

Castelul Iulia Hașdeu din Câmpina a fost ridicat între anii 1894–1896 ca monument dedicat Iuliei Hașdeu, fiica lui Bogdan Petriceicu Hașdeu, dispărută la doar 18 ani din cauza tuberculozei. Construcția a fost gândită ca un spațiu simbolic, încărcat de semnificații și legat de ședințele de spiritism pe care savantul le folosea pentru a comunica cu fiica sa. Prima schiță a castelului, desenată chiar de B. P. Hașdeu, apare într-un manuscris spiritist datat 3 septembrie 1893, marcând începutul proiectului.

De-a lungul timpului, edificiul a trecut prin mai multe perioade dificile. În timpul Primului Război Mondial, castelul a fost afectat, iar degradările apăruseră încă înainte de moartea constructorului. Între anii 1962–1964 s-au realizat lucrări ample de restaurare, iar Comisia Monumentelor Istorice a decis transformarea sa în muzeu. Datorită profesorului Nicolae Simache, la 9 aprilie 1965 a fost deschis Muzeul Memorial „B. P. Hașdeu”, conform muzeulhasdeu.ro.

Cutremurul din 1977 a produs noi deteriorări. Au urmat mai multe intervenții de consolidare, ultimul proces major desfășurându-se în 2022, finanțat din fonduri europene și gestionat de Primăria Municipiului Câmpina.

În prezent, muzeul găzduiește portrete ale familiei Hașdeu, obiecte personale, fotografii, documente originale, mobilier vechi de peste un secol, manuscrise, colecții de reviste la care savantul a colaborat și ediții princeps ale lucrărilor sale. Vizitatorii pot vedea și tablouri semnate de pictori importanți precum Sava Henția, Nicolae Grigorescu, G. D. Mirea sau Diogene Maillart. O parte semnificativă a expoziției este dedicată preocupărilor spiritiste ale lui B. P. Hașdeu, element care definește identitatea acestui monument unic.

Shutterstock

Descriere

Castelul Iulia Hașdeu poate fi vizitat de turiști, fiecare sală arătând o parte din viața și memoria familiei Hașdeu:

Sala 1 – Salonul de primire

Este salonul de primire al doamnei Iulia Hașdeu, soția scriitorului. Aici se află bustul de marmură al acesteia, iar decorul păstrează atmosfera intimă a recepțiilor de odinioară, scrie muzeulhasdeu.

Sala 2 – Sufrageria

Sufrageria este decorată cu portretele familiei, pictate în medalioane pe pereți.

Sala 3 – Templul Castelului

Cel mai înalt turn al castelului, Templul, are un pronaos cu oglinzi paralele și un altar. În centrul său se află o statuie a lui Iisus, sculptată de Raphael Casciani. Războiul, cutremurele și trecerea timpului au afectat castelul, dar statuia a rămas neatinsă. Turnul include și cele trei camere colorate: albastră, roșie și verde, realizate prin vitralii speciale.

Sala 4 – Biroul de lucru

Biroul lui B. P. Hașdeu păstrează portretele savantului, soției și fiicei lor.

Sala 5 – Camera cu cale

Dedicată Iuliei Hașdeu, această cameră adăpostește păpușa Iuliei, o sculptură și bustul său realizat de Ioan Georgescu din marmură de Carrara în 1890. Tot aici se găsesc jurnalul și caietul de matematică ale Iuliei.

Sala 6 – Camera obscură

Aici aveau loc ședințele de spiritism. Camera conține un porumbel de piatră, o lunetă astronomică, un sfeșnic și o statuetă a lui Iisus.

Program și tarife

►Program de iarnă (1 noiembrie – 28/29 februarie)

Luni: închis

Marți–Duminică: 8.00 – 16.00

Ultima intrare: 15.30

►Program de vară (1 martie – 31 octombrie)

Luni: închis

Marți–Duminică: 9.00 – 17.00

Ultima intrare: 16.30

►Tarife

• Adulți (individual): 17,00 Lei

• Seniori (65+): 11,50 Lei

• Studenţi: 11,50 Lei

• Elevi 7+: 11,50 Lei

• Grup organizat (elevi, studenți, pensionari) (>10 persoane): 9,00 Lei/persoană

• Grup organizat adulți (>10 persoane): 13,50 Lei/persoană

• Taxă pentru ghidaj în limba română – 44,50 lei

• Taxă pentru ghidaj în limba engleză – 55,50 lei

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













