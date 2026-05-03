Numit după biserica sa neoclasică din secolul al XIX-lea, Notre-Dame du Mont a fost odinioară un loc unde marinarii care supraviețuiau naufragiilor și furtunilor aduceau ofrande de mulțumire. Astăzi, localnicii și vizitatorii ajung aici pentru restaurantele sale, magazinele independente și arta stradală, potrivit The Guardian.

Votat de revista Time Out drept unul dintre cele mai moderne cartiere din lume în 2024, Notre-Dame du Mont și-a păstrat farmecul relaxat, continuând totodată să se dezvolte, extinzându-se spre sud, pe Rue de Lodi. Din decembrie 2025, esplanada bisericii a fost pietonalizată. Eliminarea zgomotului urban a readus cartierului atmosfera de sat, care poate fi simțită cel mai bine pe terasele umbrite.

Scena culinară înfloritoare

Zona reflectă scena culinară înfloritoare a Marsiliei: diversă, prietenoasă și susținută de tineri bucătari. Vizitatorii pot găsi atât preparate mediteraneene, cât și mâncare rapidă reinterpretată, produse de panificație artizanale și preparate tradiționale locale. Atmosfera este relaxată, iar oferta variată, de la gustări simple până la meniuri rafinate.

Magazine de cartier

Magazinele din cartier îmbină gastronomia cu stilul de viață local. Rafturile sunt pline de produse alimentare, vinuri și cărți culinare, iar unele spații oferă și posibilitatea de a lua masa pe loc. Se găsesc, de asemenea, ceaiuri în numeroase sortimente, obiecte decorative, haine de la designeri independenți și articole vintage.

Experiențe culturale

Cartierul găzduiește galerii de artă care promovează artiști locali, cinematografe mici dedicate filmelor de autor și spații unde muzica și vinul se îmbină într-o atmosferă intimă. De asemenea, există locuri dedicate spectacolelor de comedie și altor forme de divertisment.

De neratat

La intersecția Rue de Village cu Rue de Lodi poate fi admirată celebra bazilică Notre-Dame de la Garde, cel mai înalt punct din Marsilia. În apropiere, cartierul vecin impresionează prin arta urbană, fiecare fațadă fiind decorată cu desene colorate.

Cazare

Vizitatorii pot alege cazări moderne, cu facilități complete, sau spații amenajate în clădiri istorice, unele cu grădini liniștite. Prețurile pornesc de la aproximativ 90 de euro pe noapte pentru o cameră dublă.