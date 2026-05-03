Oraşul din sud-vestul Germaniei găzduieşte baza aeriană Ramstein, sediul Forţelor Aeriene Americane în Europa.

Washingtonul nu a anunţat încă ce baze vor fi afectate de retragere, dar Hechler a explicat că mişcarea - venită după criticile formulate de cancelarul german Friedrich Merz la adresa războiului din Iran la începutul acestei săptămâni - ar avea un impact "dezastruos" dacă oraşul Ramstein-Miesenbach este afectat.

Incluzând familiile care s-ar muta odată cu trupele, retragerea ar putea afecta până la 12.000 de persoane, a explicat el.

Municipalitatea întreţine infrastructura pentru a deservi numărul mare de rezidenţi americani. "Dacă o mare parte ar pleca definitiv, ar fi o lovitură economică dureroasă", a avertizat el.

În municipalitatea Ramstein-Miesenbach, situată chiar lângă imensa bază a Forţelor Aeriene ale SUA, locuiesc aproape 8.000 de americani cu familiile lor.

Impactul economic al prezenţei militare americane în Ramstein se ridică la peste 2 miliarde de dolari pe an şi include salariile, chiriile şi contractele pentru firmele locale.

Alte oraşe din regiune de unde trupele americane s-au retras după sfârşitul Războiului Rece nu şi-au revenit niciodată după această lovitură, a avertizat Hechler.

"Încă suferă şi astăzi. Odată ce puterea economică a dispărut, de obicei nu se mai întoarce", a mai spus el.