Guvernul peruan a informat că cetățenii au fost induși în eroare prin „oferte de joburi înșelătoare” pentru posturi precum lucrători în securitate sau alte funcții, cu promisiunea unor salarii atractive. Însă, la sosirea în Rusia, aceștia au fost forțați să se alăture armatei ruse în conflictele din Ucraina, confruntându-se cu condiții extrem de periculoase, scrie TVP World.

Procurorii din Peru au deschis o anchetă oficială, acuzând traficul de persoane și încălcarea gravă a demnității umane. Cu toate acestea, numărul exact de peruani recrutați în acest mod rămâne neclar. Avocatul Percy Salinas, care reprezintă familiile victimelor, susține că cel puțin 600 de peruvieni au fost atrași în Rusia din octombrie.

Mii de străini recrutați de Rusia

Pe măsură ce războiul din Ucraina intră în al cincilea său an, Rusia a apelat din ce în ce mai mult la recrutarea de luptători străini. Aceste recrutări sunt adesea realizate prin anunțuri înșelătoare, ce vizează tineri din țări din America de Sud, Asia și Africa, promițându-le salarii mari și cetățenie rapidă.

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, recrutarea străinilor de către Rusia include nu doar promisiuni de beneficii financiare, ci și presiuni și constrângeri, iar mulți dintre aceștia sunt trimiși în cele mai periculoase misiuni de luptă, cu un număr semnificativ de victime. Kievul estimează că în martie aproximativ 30.000 de străini luptau pentru Rusia în Ucraina.

Moscova se pregătește, de asemenea, să recruteze aproximativ 18.500 de luptători străini în 2026 pentru a reconstrui rândurile sale militare, după pierderile mari suferite în războiul cu Ucraina.