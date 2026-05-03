Omega-3 este adesea consumat de adulții în vârstă pentru a proteja funcția cognitivă, însă un nou studiu realizat de cercetători din China sugerează că aceste capsule ar putea avea efectul opus în cazul persoanelor cu factori genetici de risc pentru boala Alzheimer, potrivit Science Alert.

Cercetarea este doar observațională, realizată în principal pe adulți în vârstă, astfel că trebuie interpretată cu prudență, spun autorii studiului.

Rezultatele nu demonstrează că suplimentele cu omega-3 provoacă declin cerebral accelerat în acest grup specific de persoane, dar sugerează că mai sunt multe de învățat despre avantajele și dezavantajele acestui supliment.

„Aceste descoperiri contestă perspectiva dominantă conform căreia omega-3 este în mod uniform benefic și evidențiază necesitatea unei reevaluări prudente a utilizării sale pe scară largă pentru protecția cognitivă”, scriu autorii, conduși de cercetători de la Universitatea Medicală a Armatei din China.

„Din perspectiva clinică și a sănătății publice, rezultatele noastre sugerează că este necesară o evaluare mai nuanțată și cercetări suplimentare.”

Deși există numeroase studii observaționale care sugerează că acizii grași omega-3 pot proteja creierul și încetini declinul cognitiv, experimentele mai riguroase au oferit rezultate mixte.

Consumul unei anumite cantități de grăsimi nesaturate pare benefic pentru sănătatea generală, însă fiecare organism este diferit, iar eficiența suplimentelor cu omega-3 în protejarea funcției cerebrale sau încetinirea demenței rămâne controversată.

Multe studii controlate aleatorii nu au găsit dovezi că suplimentarea cu acizi grași omega-3 aduce beneficii în declinul cognitiv la pacienții cu Alzheimer.

Studiul a analizat date de sănătate din cadrul Inițiativei de Neuroimagistică a Bolii Alzheimer (ADNI). Dintre peste 800 de participanți – aproximativ jumătate având un factor genetic de risc pentru demență, numit APOE ε4 – cei care au luat suplimente cu omega-3 au prezentat un declin cognitiv mai rapid decât cei care nu au luat.

În cele din urmă, participanții ADNI care au luat omega-3 au înregistrat o scădere mai rapidă a scorurilor la Mini-Mental State Examination (MMSE), test utilizat pentru evaluarea memoriei, atenției și limbajului.

Scorurile lor la testele folosite pentru măsurarea declinului cognitiv au crescut, de asemenea, mai rapid.

Interesant este că aceste rezultate nu par să fi fost influențate de biomarkerii clasici ai bolii Alzheimer din creier, precum plăcile sau încurcăturile de proteine. Declinul cognitiv nu a fost asociat nici cu pierderea materiei cenușii.

În schimb, declinul a fost explicat cel mai bine prin modificări ale funcției sinaptice neuronale.

„Rezultatele noastre sugerează o posibilitate insuficient recunoscută până acum, și anume că suplimentarea cu omega-3 ar putea, în anumite contexte, să afecteze negativ integritatea sinaptică, contracarând astfel beneficiile pe termen scurt”, explică autorii.

„Această perspectivă necesită o înțelegere mai nuanțată a rolului omega-3 în creierul uman îmbătrânit – dincolo de o abordare simplistă de tip benefic sau ineficient.”

Echipa suspectează că există un „punct optim” pentru obținerea beneficiilor omega-3 și că suplimentarea trebuie să atingă un „echilibru delicat” între avantaje și dezavantaje.

Prea mult dintr-un lucru bun poate avea efecte dăunătoare, cum ar fi creșterea oxidării în creier sau chiar stimularea unor procese patologice existente.

De multe ori, dacă nivelurile de omega-3 sunt scăzute, experții recomandă creșterea consumului de alimente integrale bogate în mod natural în omega-3, deoarece acestea pot aduce și alte beneficii. Astfel, riscul de consum excesiv este mai redus.

O analiză sistematică din 2025 a constatat că dozele mici de suplimente cu omega-3 sunt asociate cu beneficii pentru cogniție, însă dozele mari, de peste 1.500 mg pe zi, pot inversa acest avantaj la unii pacienți.

În final, mesajul este clar: sunt necesare mai multe cercetări înainte ca suplimentele cu omega-3 să fie recomandate pentru sănătatea creierului.

„Sunt necesare studii viitoare pentru a elucida dinamica dependentă de doză, context și timp a potențialelor beneficii și riscuri ale suplimentării cu omega-3”, concluzionează autorii studiului.

Studiul a fost publicat în The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease.