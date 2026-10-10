Autoritățile încearcă să atragă și mai mulți vizitatori și promovează țara peste hotare. În aceste zile, Ministerul Turismului participă la un târg de profil la Varșovia.

Iar în Spania, un tramvai decorat cu peisaje din România circulă prin centrul Sevillei. Acesta este tramvaiul care va circula până pe 1 noiembrie prin zona centrală a Sevillei. Este decorat cu imagini ale unor atracții turistice din România precum Masa Tăcerii, Delta Dunării, Castelul Peleș și Transfăgărășanul.

Cei care vor să afle mai multe pot scana codul QR afișat pe mijlocul de transport în comun și pot accesa broșura de promovare a României în limba spaniolă.

Alin Grigore, director general al direcției generale de turism în cadrul Ministerului Turismului: Bugetul campaniei este aproximativ 40.000 de euro. Campania vine în contextul participării României pe piața spaniolă la târgurile de turism. Încercăm să vorbim cu operatorii economici să îi convingem să pună România în ofertele lor turistice.

Aproape 100.000 de turiști străini

În primele opt luni ale anului, aproape 94.000 de turiști spanioli au ajuns în România, iar Spania ocupă locul opt în topul țărilor de proveniență a turiștilor străini. Cei mai mulți au ales Bucureștiul și orașele reședință de județ, urmate de stațiunile montane.

Turiști străini: Eu știam de la o prietenă. Să vii să vizitezi câteva zile este foarte frumoasă. Ai ce să descoperi pentru că România este ceva interesant, nu ai așteptări și la final primești.

Cuplu străin: O să mergem și în Transilvania, la Brașov, Sighișoara, Sibiu și București. Sate mici care o să fie pe acolo, o să vizităm castele. De unde știți de România? Sunt mulți influenceri spanioli acum care creează conținut despre România, multe video-uri scurte despre „Ce să faci o săptămână în România.”

De altfel, tot mai mulți străini aleg România. În primele opt luni, numărul lor a crescut cu 10,8%, față de aceeași perioadă a anului trecut, - până la aproape 1,85 milioane. În schimb, turiștii români au fost mai puțini.

Turist străin: Sunt din Argentina. Mereu am vrut să cunosc România, pentru că am prieteni români în Argentina, așa că de mulți ani îi aud vorbind despre România. Eu cred că ar trebui să fie promovată mai mult România, are multe de arătat.

În aceste zile, România este promovată și la Varșovia, la cel mai mare târg de turism din Polonia.