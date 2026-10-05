Pentru o a șasea persoană, drumeția pe munte a avut un final tragic.

Printre cei cinci oameni răniți se numără un bărbat care a căzut aproximativ 40 de metri, în apropierea unei zone periculoase din Făgăraș, numită „La 3 Pași de Moarte”.

Salvatorii au intervenit cu un elicopter SMURD, pentru a-l recupera din locul greu accesibil. Ulterior, victima a fost predată unui echipaj medical, care i-a acordat primele îngrijiri.

Alte trei persoane s-au rănit pe munte, în timpul drumețiilor - una dintre ele, după ce a căzut cu bicicleta. Iar un turist de 35 de ani, care nu era echipat corespunzător, a cerut ajutor după ce a rămas blocat într-o zonă dificilă.

Salvamontiștii le recomandă încă o dată turiștilor să țină cont de condițiile din teren atunci când fac excursii pe munte și să poarte echipament adecvat.

Dan Popescu, șeful Salvamont Sibiu: „În zona Iezerul Caprei, un bărbat de 66 de ani a căzut aproximativ 200 de metri într-o zonă foarte abruptă. Din păcate, acesta a suferit leziuni incompatibile cu viața.”