Cei care aleg să-și păstreze posturile la stat vor fi nevoiți să accepte diminuarea pensiei militare sau de serviciu cu 85%. „Altfel, sunt liberi să plece în privat, unde nu sunt restricții”, spune premierul.

Măsuri pentru eliberarea posturilor din sistemul public

Executivul speră că va elibera locuri de muncă pentru tineri și, prin limitarea temporară a transferurilor, va debloca în jur de zece mii de posturi din aparatul de stat.

Două zile și jumătate au durat finalizarea și aprobarea proiectului care vizează pensiile speciale, elaborat cu doi ani în urmă. Pentru militari și personalul din structurile de forță, magistrați și personalul din instanțe și parchete, polițiști, diplomați și consuli, pensiile de serviciu sau militare, primite pe lângă salariile de la buget, scad la 15% din valoarea actuală.

Explicațiile ministrului Muncii

Dragoș Pâslaru, ministrul Muncii: „Nu se mai poate încasa în același timp și pensie specială integrală, și salariu întreg, tot de la stat. Este ceva ce a fost anunțat în spațiul public de ceva timp. Singura problemă este că el a fost pus într-un sertar și cu lumina stinsă, și astăzi prim ministrul Ilie Bolojan și guvernul au aprins lumina pe acest subiect.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Ministrul interimar al Muncii spune că noua lege le va da în curând emoții angajaților din sistemul de stat care au ieșit din activitate cu pensii speciale chiar înainte de 40 de ani, doar ca să se angajeze la loc, în scurt timp, la instituțiile de unde abia ieșiseră la pensie. Cât despre procentul de 85% din pensia specială, la care ar fi obligați să renunțe ca să rămână în sectorul public, Dragoș Pâslaru susține că pensiile speciale sunt oricum foarte mari. Depășesc uneori 70 de mii de lei lunar.”

Premierul estimează că sute de milioane de lei vor rămâne în bugetul de stat prin corectarea diferențelor uriașe între cuantumul mediu al pensiilor speciale necontributive și cel al pensiilor la limită de vârstă din sistemul contributiv.

Ilie Bolojan, premier: „Rezolvăm o problemă care ține de economii în sectorul public și, de asemenea, una care ține de posibilitatea de a crește în cursul anului viitor, într-o anvelopă rezonabilă, salariile în sectorul public.”

Presiune pe Parlament

Guvernul obligă astfel Parlamentul să preia documentul, cu solicitarea de a-l adopta în procedură de urgență, cu doar câteva zile înainte de dezbaterea moțiunii împotriva sa.

La ședința de joi, miniștrii au decis și că funcționarii pot rămâne în activitate până la 70 de ani, dacă au acordul conducerii instituției. Toate transferurile din aparatul de stat sunt oprite până la lămurirea fiecărui caz în care un post a fost blocat prin detașarea titularului.