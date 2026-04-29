În ultimii ani, și alți factori ar fi influențat situația, turiștii vorbind despre costurile ridicate și scumpirile tot mai mari. Subiectul a devenit viral pe TikTok, după ce un turist a postat imagini din hotelul în care era cazat, susținând că este „liniște totală”, potrivit Express.

Imaginile arată un loc aproape pustiu, cu foarte puțini oameni la piscină și șezlonguri goale. Turistul, care a fost recent în Turcia, spune că pare că oamenii evită destinația.

„Hotelul este aproape gol”

Utilizatorul a scris lângă videoclip: „Războiul din Iran a afectat cu siguranță turismul. Sunt în Turcia chiar acum, iar hotelul pare aproape pustiu.

Sunt doar aproximativ 10 oaspeți aici. Nici vremea nu a ajutat, așa că tot locul pare neobișnuit de liniștit.”

Un alt utilizator a remarcat că nu este încă sezonul estival, iar turistul a răspuns: „Personalul hotelului a spus că, de obicei, ar avea în jur de 400 de oaspeți în această perioadă a anului, dar din cauza conflictelor regionale care afectează turismul, afacerile au scăzut semnificativ.”

Nu e încă sezonul de vârf

Cu câteva săptămâni înainte, o altă utilizatoare de pe rețelele sociale, cunoscută drept Sophie Does Thingz, a spus că destinația era „foarte liniștită” în timpul șederii sale. Ea a afirmat că „toți turiștii au decis să nu vină în Turcia anul acesta”, lucru care a stârnit numeroase reacții.

Unii au contrazis aceste afirmații: „Nu este încă sezonul”, a scris un utilizator. Altul a adăugat: „Vremea este puțin mai rece decât în alți ani. Cred că turiștii vor începe să vină peste o lună sau două.”

Impactul conflictului și al prețurilor

Potrivit unor rapoarte, turismul din Turcia a înregistrat scăderi, începând din martie, în anumite sectoare și regiuni, din cauza conflictului din Iran. Se vorbește despre anulări de rezervări și despre oprirea călătoriilor din țările vecine din Orientul Mijlociu.

În timp ce zonele de la granița estică sunt puternic afectate, marile destinații turistice de pe litoral, precum

Antalya și Bodrum, ar fi rămas relativ stabile. De asemenea, cererea din Europa și Marea Britanie ar rămâne ridicată.

Destinația nu mai este „ieftină”

În ultimii ani, unii turiști au spus că au fost descurajați de costurile tot mai mari. Inflația ridicată și deprecierea puternică a lirei turcești au făcut ca destinația să nu mai fie considerată „ieftină”.

Totuși, rămâne populară pentru mulți. Aproximativ 4,4 milioane de britanici vizitează anual Turcia, iar unii spun că își rezervă deja vacanțele, fiind în continuare dornici să ajungă acolo.