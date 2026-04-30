Sorin Grindeanu a fost rugat să explice, joi seară, la Antena 3, care este diferenţa între momentul în care PSD i-a retras lui sprijinul politic, pe vremea când era premier, şi ceea ce face acum PSD.

”Este o mare diferenţă. Eu atunci ma luptam cu un om, Liviu Dragnea, care s-a dovedit după aceea, prin dezvoltările ulteriore, unde a dus Romania (…) Atunci şi acum, de exemplu, ca să fim mai în actualitate, vorbim despre un om, la fel ca Liviu Dragnea, care are 85% încredere negativă şi românii spun - procent de peste 80% că duce România într-o direcţie greşită şi da, dacă se potriveşte cu cineva, Ilie Bolojan se potrivea cu Liviu Dragnea de atunci”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a vorbit din nou despre ”management-ul dezastros ca prim-ministru pe care îl face Ilie Bolojan şi care Ilie Bolojan pare că acum dă foc la câmpii, otrăveşte fântânile, taie toate punţile de dialog, astfel încât după domnia sa, pentru că marţi va trece moţiunea, să nu mai existe nicio şansă de construcţie a unei coaliţii pro-europene”.

”Eu n-am să intru în acest joc şi am să vă spun că tactica asta pe care o aplică primul ministru Ilie Bolojan denotă un soi de iresponsabilitate. Se poate guverna România şi fără domnia sa. Se pot construi autostrăzi (…) şi fără ca Ilie Bolojan să fie prim-ministru. Aşa că există viaţă şi după ziua de marţi şi pentru noi trebuie să fie o viaţă mai bună”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Acesta afirmă că România este ”într-o zonă în care un singur om, la fel cum făcea Liviu Dragnea atunci, un singur om încearcă să controleze întreaga scenă politică şi dacă el nu mai e, atunci trebuie să se strice absolut tot”.