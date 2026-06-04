El a adăugat că nu a dat niciun fel de replică pentru ca "lucrurile să meargă înainte", dar "mai mult de atât nu se poate".

"În ceea ce priveşte conflictele între partide şi agenda politică, (...) cine de 10 luni de zile a generat seară de seară conflicte? Cine a atacat în permanenţă? Cine nu a respectat înţelegeri? Cine şi-a minţit partenerii? Cine a minţit cetăţenii? Discutăm foarte deschis asta: asta a făcut-o Partidul Social Democrat. Să nu uităm că n-am dat niciun fel de replică, mergând într-o logică că merită să suporţi tot ce trebuie suportat ca lucrurile să meargă înainte şi să scoatem România din situaţia dificilă în care se găsea. Şi am reuşit acest lucru până în momentul în care, sigur, aşa cum aţi văzut, pentru că deranjul politic a fost mare în momentul în care ai afectat grav interesele clientelei politice, încercând să limitezi risipa, am ajuns la moţiunea de cenzură", a afirmat Bolojan, la Euronews România.

Ilie Bolojan a mai spus că, "pe bună dreptate", are "conştiinţa curată" că în toată această perioadă nu a declanşat conflicte.

Bolojan: „Mai mult de atât nu se poate”

"În toate discuţiile din coaliţie am fost cât se poate de diplomat, am găsit întotdeauna soluţii, dacă s-au dorit a fi găsite, şi faptul că celelalte partide - UDMR şi USR şi PNL, inclusiv minorităţile - n-au avut niciodată niciun reproş a face premierului legat de o abordare sau alta arată cât se poate de clar că am lucrat în mod corect, în mod echidistant, căutând să nu fiu premierul unui partid, să nu am o agendă de politică şi să am agenda României. Asta am făcut în toată această perioadă", a punctat Ilie Bolojan.

El a mai spus că, din punctul său de vedere, a făcut tot ce s-a putut în această perioadă pentru ca lucrurile să meargă înainte.

"N-am la modul deschis ce să-mi reproşez. Asta nu înseamnă că sunt un om perfect, că unele lucruri nu puteau fi făcute mai bine, dar totul a fost făcut cu bună credinţă şi cu normalitate. Aş da o comparaţie: sunteţi asociat cu cineva într-o firmă privată şi constataţi că vă înşeală, că drenează resurse într-o parte sau alta, încercaţi să ţineţi firma pe o anumită linie de plutire, dar v-aţi mai asocia cu el să mai faceţi încă o firmă? Ar fi asta în interesul firmei respective, ştiind cum se comportă cineva? Sigur, am dat un exemplu colateral, dar în toată această perioadă consider că am lucrat (...) în condiţiile în care unul din cei care sunt în coaliţie nu respectă ceilalţi parteneri, nu respectă înţelegerile, blochează lucrurile care trebuie făcute, minte ... Ce e de făcut? Să ne facem că nu vedem ce vede toată lumea? Şi asta am încercat luni de zile, dar mai mult de atât nu se poate", a mai argumentat premierul interimar Bolojan.