Bolojan arată că are ”rezerve” cu privire la faptul că un guvern tehnocrat, care nu are o susţinere fără echivoc în Parlament, poate livra rezultate în perioada următoare, el atrăgând atenţia asupra riscurilor privind modificarea radicală în Parlament a proiectelor propuse de Executiv.

”Sunt rezervat că va fi un guvern de succes”, a declarat, joi seară, la Euronews România, Ilie Bolojan, despre un guvern tehnocrat.

El a arătat că premierul desemnat Eugen Tomac l-a contactat pe Dan Motreanu, secretarul general al PNL, şi foarte probabil luni conducerea PNL va avea o discuţie cu Tomac, după care va lua o decizie cu privire la guvernul pe care acesta îl va propune.

”Aş spune că avem rezerve faţă de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare”, a spus Bolojan.

El a argumentat că nu e suficient ca un guvern să fie format ”din oameni de bună calitate, care sunt bine intenţionaţi”, ci e nevoie ca un Guvern să aibă o susţinere fără echivoc în Parlament.

”Atunci când Guvernul va fi pus în situaţia, şi nu o va putea evita, să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă Guvern să susţină aceste măsuri”, a susţinut Bolojan, avertizând că există riscul ca unele proiecte legislative să fie ”măcelărite” în Parlament şi, în urma votului, unele proiecte agreate cu autorităţile europene să iasă din Legislativ complet diferite faţă de cum au fost propuse de Guvern.

”Am trăit această experienţă cu PSD care fugea de responsabilitate, deşi era în Guvern, deşi se luau deciziile în prezenţa lor. Gândiţi-vă că atunci când un guvern tehnocrat care nu are o susţinere în spate riscul să se întâmple aceste lucruri e mai mare”, a adăugat Ilie Bolojan.