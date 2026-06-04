"Mihai Enache îl acuză pe preşedintele Nicuşor Dan că încalcă Constituţia, sfidează principiile democratice şi ignoră rolul Parlamentului prin desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcţia de prim-ministru", se arată într-un comunicat de presă al AUR.

Potrivit deputatului AUR, "este inacceptabil ca funcţia de premier să fie încredinţată unui politician care nu beneficiază de o susţinere parlamentară relevantă şi care nu poate pretinde că reprezintă voinţa exprimată de români prin vot".

"Sunt nori negri de furtună deasupra României, şi la propriu, şi la figurat. Şi în aceste vremuri de criză, l-am auzit acum câteva minute pe preşedintele ţării spunându-ne că după un an de zile de guvernare aşa-zis pro-europeană în România este mai bine din punct de vedere financiar. Că românii o duc mai bine. Că România este mai bine văzută de partenerii internaţionali. Şi tocmai de asta, pentru că a fost foarte bine până acum, calcă Constituţia în picioare, calcă democraţia în picioare şi desemnează un prim-ministru care nu are nici 0,1% reprezentare în Parlament", a afirmat Enache, citat în comunicat.

Liderul deputaţilor AUR îndeamnă la alegeri anticipate.

"Aţi mărit taxele, aţi mărit impozitele, aţi mărit TVA-ul, aveţi toate sindicatele în stradă pentru că nu sunteţi în stare să faceţi o lege a salarizării echitabile, v-aţi bătut joc de pensionari, de rezervişti, de mame, de copii şi nu vă opriţi. Dacă tot vorbiţi atât de mult de votul poporului, haideţi înapoi la popor să ne dea o majoritate în Parlament şi un guvern care să guverneze pentru ei, pentru români. Hai la popor!", a transmis Mihai Enache.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcţia de premier.

Eugen Tomac a declarat, la Palatul Cotroceni, că va propune Legislativului "o echipă de specialişti", şi nu de politicieni.