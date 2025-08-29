Steagul roșu a fost arborat pe litoralul românesc. „Au fost câteva persoane luate de curenți”

Dacă plecați de vineri pe litoral, trebuie să știți că e posibil să nu vă puteți scălda, cel puțin până sâmbătă dimineață. Salvamarii se așteaptă ca marea să fie agitată. Steagul roșu a fost arborat încă de joi după-amiază, în stațiunile din sud.

Salvamarii din Jupiter și Olimp au arborat preventiv steagul roșu, încă de joi, din cauza curenților și a valurilor care au început să apară.

Salvamar: „Au fost câteva persoane în zona asta luate de curenți în larg, știau să înoate bine, dar efectiv înotau către mal, dar curenții îi duceau către larg. Probabil vor fi două zile de valuri și curenți foarte puternici până se oprește vântul.”

Totuși, turiștii au avut voie să intre în apă doar până la genunchi. Dar chiar și așa, au simțit forța curenților.

Salvamar: „Este riscant chiar și pentru cei care știu să înoate, pentru că valurile sunt foarte puternice și am observat că te trage spre larg chiar dacă apa este mică relativ; la mal te pot trage în larg.”

Unii oameni nu au fost însă la fel de precauți. Un bărbat a intrat în apă cu alți 7 copii și, după ce un alt turist i-a atras atenția că îi expune la pericol, a izbucnit un conflict.

Vineri, în sudul litoralului, salvamarii vor monitoriza viteza vântului și vor observa cât de agitată este marea. În funcție de pericol, vor decide dacă înalță sau nu steagul roșu din nou.

