Vremea azi, 28 august. Soare și cer senin în aproape toată țara, maxime de 35 de grade în vest și doar 26 pe litoral

Vremea
28-08-2025 | 09:00
oameni pe plaja
Shutterstock

Joi se înseninează și se face mai cald. În Banat se instalează canicula și tot acolo, dar și în zona montană vântul bate destul de tare, cu viteze de până la 50 de km/h.

autor
Stirileprotv

Maximele pleacă de la 26 de grade în sudul litoralului și ajung la 35 de grade pe partea vestică.

În Dobrogea și Bărăganul găsim vreme bună, cer senin și un vânt ceva mai insistent. Temperaturile mai cresc puțin față de miercuri și ajung la 32 de grade în Bărăgan.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei continuă vremea frumoasă și se face destul de cald după prânz. Maximele ating 31 de grade, iar cerul rămâne curat pe tot parcursul zilei.

Vremea în Moldova

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem o dimineață răcoroasă în unele zone. Atmosfera se încălzește mai târziu. După prânz temperaturile urcă până la 30 de grade, vântul adie plăcut și nu sunt semne de ploaie.

Citește și
oameni pe strada
Vremea azi, 26 august. Vremea se mai încălzește, însă apar ploi în unele zone

Un aer mai cald pătrunde și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Amiaza aduce soare și temperaturi în creștere față de ziua trecută. Maximele ating 31 de grade în zona Maramureșului, pe la Satu Mare.

În ținuturile vestice se face mai cald. Izolat, în Banat va fi caniculă și se ating 35 de grade. Tot în zona Banatului vântul suflă cu până la 50 de km/h. Atmosfera se menține însorită toată ziua, iar mâine căldura se intensifică și crește și disconfortul termic în această regiune.

Vremea în Transilvania

În Transilvania este frig dimineața în depresiunii. Apoi soarele încălzește treptat atmosfera. Se ating 27...28 de grade în depresiunii și 32 de grade pe partea vestică, pe la Alba Iulia. Avem cer senin toată ziua, iar la munte vântul bate destul de tare.

Și în Oltenia găsim vreme frumoasă, cer curat și temperaturi în creștere față de ziua trecută. Vor fi peste 30 de grade în aproape toată provincia, iar în vestul Olteniei se ating chiar și 33 de grade.

În sudul României avem tot vreme bună și temperaturi similare cu cele de ieri. Avem cer senin pe tot parcursul zilei, ploile lipsesc din prognoză, vântul nu pune probleme, iar în Lunca Dunării se vor înregistra în jur de 32 de grade.

Vremea în Capitală

În București nu prea vedem norii, dar se simte puțin vântul. Maxima ajunge pe la 32 de grade. La noapte cerul rămâne curat, iar spre dimineață vor fi în jur de 16 grade în centrul orașului.

La munte temperaturile cresc ușor și, după o dimineață rece, atmosfera devine plăcută la orele amiezii. Avem vreme frumoasă, fără ploi, însă vântul bate destul de tare și poate să atingă viteze de 50 de km/h.

La mare găsim condiții excelente de plajă, cer senin, briză activă și temperaturi potrivite pentru acest moment al anului. Vor fi până la 29 de grade în aer și în jur de 22 de grade în apa mării. Vântul are unele intensificări pe parcursul zilei.

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte, cum va fi vremea,

Dată publicare: 28-08-2025 08:36

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Vremea azi, 27 august. Temperaturile încep să crească, cu maxime de 34 de grade în unele zone ale țării
Vremea
Vremea azi, 27 august. Temperaturile încep să crească, cu maxime de 34 de grade în unele zone ale țării

Ziua de miercuri aduce vreme frumoasă în toată țara. Se mai încălzește față de marți și amiaza devine călduroasă în sudul și în vestul României, pe unde se vor atinge 32 de grade.

Vremea azi, 26 august. Vremea se mai încălzește, însă apar ploi în unele zone
Vremea
Vremea azi, 26 august. Vremea se mai încălzește, însă apar ploi în unele zone

Vremea se încălzește marți și ajungem la un regim termic mai potrivit pentru final de august. Vor fi 21 de grade în depresiuni și 29 de grade în sudul și în sud-vestul României.

 

Vremea azi, 25 august. Temperaturi mai ridicate în Dobrogea și Bărăgan, răcoare în nord și ploi slabe la munte
Vremea
Vremea azi, 25 august. Temperaturi mai ridicate în Dobrogea și Bărăgan, răcoare în nord și ploi slabe la munte

Luni vremea frumoasă cuprinde aproape toată țara, dar o să fie răcoare, în special în centru și în nord. Maximele pornesc de la 18...19 grade în depresiuni și ajung la 29 de grade în Lunca Dunării.

Recomandări
Controale la „patronii bogați cu firme sărace”. Planul Guvernului să recupereze 100 mld. lei de la afacerile în insolvență
Stiri Politice
Controale la „patronii bogați cu firme sărace”. Planul Guvernului să recupereze 100 mld. lei de la afacerile în insolvență

Pentru a strânge mai mulți bani la buget, guvernul vrea să schimbe regulile insolvenței și să-i depisteze mai ușor pe cei care se folosesc de ea ca un paravan.

Atac „masiv” al Rusiei asupra Kievului. Un bloc s-a prăbușit, printre morţi se află şi un copil | VIDEO
Stiri externe
Atac „masiv” al Rusiei asupra Kievului. Un bloc s-a prăbușit, printre morţi se află şi un copil | VIDEO

Un atac rusesc "masiv" a vizat Kievul în noaptea de miercuri spre joi şi a provocat cel puţin patru morţi, dintre care un copil, în momentul în care eforturile diplomatice ale lui Donald Trump de a pune capăt războiului se împotmolesc.

Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari
Stiri Economice
Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari

Casele și apartamentele noi au ajuns un lux pentru mulți români. În marile orașe, chiar și locuințele mici sunt scoase la vânzare cu sute de mii de euro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 August 2025

54:16

Alt Text!
La Măruță
27 August 2025

01:29:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 August 2025

01:50:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59