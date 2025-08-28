Vremea azi, 28 august. Soare și cer senin în aproape toată țara, maxime de 35 de grade în vest și doar 26 pe litoral

Joi se înseninează și se face mai cald. În Banat se instalează canicula și tot acolo, dar și în zona montană vântul bate destul de tare, cu viteze de până la 50 de km/h.

Maximele pleacă de la 26 de grade în sudul litoralului și ajung la 35 de grade pe partea vestică.

În Dobrogea și Bărăganul găsim vreme bună, cer senin și un vânt ceva mai insistent. Temperaturile mai cresc puțin față de miercuri și ajung la 32 de grade în Bărăgan.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei continuă vremea frumoasă și se face destul de cald după prânz. Maximele ating 31 de grade, iar cerul rămâne curat pe tot parcursul zilei.

Vremea în Moldova

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem o dimineață răcoroasă în unele zone. Atmosfera se încălzește mai târziu. După prânz temperaturile urcă până la 30 de grade, vântul adie plăcut și nu sunt semne de ploaie.

Un aer mai cald pătrunde și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Amiaza aduce soare și temperaturi în creștere față de ziua trecută. Maximele ating 31 de grade în zona Maramureșului, pe la Satu Mare.

În ținuturile vestice se face mai cald. Izolat, în Banat va fi caniculă și se ating 35 de grade. Tot în zona Banatului vântul suflă cu până la 50 de km/h. Atmosfera se menține însorită toată ziua, iar mâine căldura se intensifică și crește și disconfortul termic în această regiune.

Vremea în Transilvania

În Transilvania este frig dimineața în depresiunii. Apoi soarele încălzește treptat atmosfera. Se ating 27...28 de grade în depresiunii și 32 de grade pe partea vestică, pe la Alba Iulia. Avem cer senin toată ziua, iar la munte vântul bate destul de tare.

Și în Oltenia găsim vreme frumoasă, cer curat și temperaturi în creștere față de ziua trecută. Vor fi peste 30 de grade în aproape toată provincia, iar în vestul Olteniei se ating chiar și 33 de grade.

În sudul României avem tot vreme bună și temperaturi similare cu cele de ieri. Avem cer senin pe tot parcursul zilei, ploile lipsesc din prognoză, vântul nu pune probleme, iar în Lunca Dunării se vor înregistra în jur de 32 de grade.

Vremea în Capitală

În București nu prea vedem norii, dar se simte puțin vântul. Maxima ajunge pe la 32 de grade. La noapte cerul rămâne curat, iar spre dimineață vor fi în jur de 16 grade în centrul orașului.

La munte temperaturile cresc ușor și, după o dimineață rece, atmosfera devine plăcută la orele amiezii. Avem vreme frumoasă, fără ploi, însă vântul bate destul de tare și poate să atingă viteze de 50 de km/h.

La mare găsim condiții excelente de plajă, cer senin, briză activă și temperaturi potrivite pentru acest moment al anului. Vor fi până la 29 de grade în aer și în jur de 22 de grade în apa mării. Vântul are unele intensificări pe parcursul zilei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













