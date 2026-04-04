11 destinații de film din România. Locuri de la noi din țară în care s-au turnat filme celebre

România, cu decorurile ei fantastice, a fost, de-a lungul timpului, casa multor producții internaționale. O sumedenie de actori de top ne-au trecut pragul și au filmat aici proiecte care au ajuns pe marile ecrane din întreaga lume.

Unele au contribuit la vizibilitatea României pe harta cinematografiei, altele au construit universuri întregi pornind de la peisajele noastre, de la clădirile cu istorie sau din poveștile care înconjoară aceste locuri. Am adunat 11 destinații din România în care s-au filmat producții celebre și care pot fi descoperite astăzi, dincolo de ecran. România a devenit un adevărat platou de filmare pentru giganții industriei cinematografice, iar unele dintre cele mai spectaculoase locuri de la noi au ajuns decor pentru seriale și filme urmărite de milioane de oameni. De la castele gotice și păduri misterioase, până la orașe cu aer boem, România apare tot mai des pe marile ecrane. Poate ai recunoscut deja străzi din București sau castele din Transilvania în filme fără să-ți dai seama. Sau poate ai văzut Wednesday și ai crezut că acțiunea se petrece exclusiv în SUA. Ei bine, realitatea e alta: multe dintre aceste cadre sunt filmate chiar aici, în România. Țara noastră oferă un mix rar de peisaje dramatice, arhitectură istorică și costuri de producție atractive, o combinație care a atras tot mai multe studiouri internaționale în ultimii ani. Am adunat mai jos unele dintre cele mai spectaculoase destinații de film din România în care s-au turnat producții celebre și pe care le poți vizita și tu. Citește și Ce nu știai despre Centrul Vechi din București. Locuri ascunse și povești fascinante Castelul Cantacuzino, decorul gotic din Wednesday Unul dintre cele mai recognoscibile locuri de film din România este Castelul Cantacuzino, care apare în serialul Wednesday drept celebra Nevermore Academy, din sezonul 1. Construit la începutul secolului XX, castelul impresionează prin arhitectura sa neo-românească și poziționarea spectaculoasă, cu vedere către Munții Bucegi. În serial, decorul este ușor modificat digital, dar structura de bază rămâne perfect recognoscibilă. Succesul serialului a transformat castelul într-un adevărat magnet pentru turiști, mulți venind special pentru a vedea „școala lui Wednesday” în realitate.

România, decorul întunecat din The Nun The Nun, parte din universul The Conjuring, a fost filmat în mare parte în România, folosind locații reale pentru a construi atmosfera apăsătoare a poveștii. Printre cele mai importante locuri de filmare se numără Palatul Parlamentului, unde au fost realizate scene interioare, dar și Castel Film Studios de la Buftea, unde au fost construite decorurile principale, inclusiv abația în care se desfășoară acțiunea. Pentru cadrele exterioare, echipa a filmat în Transilvania, în zone izolate și în apropierea unor clădiri istorice care au completat vizual povestea. Atmosfera naturală a locurilor, ceață, păduri dense, arhitectură veche, a contribuit decisiv la identitatea filmului.

Castelul Corvinilor, una dintre cele mai spectaculoase locații medievale din Europa Castelul Corvinilor este unul dintre acele locuri care par construite special pentru film. Podul de acces, turnurile gotice și sălile masive creează un decor care funcționează natural pentru producții istorice sau fantasy. Castelul apare frecvent în documentare, reclame și proiecte internaționale care caută o estetică medievală autentică, fiind considerat unul dintre cele mai impresionante castele din Europa. Atmosfera locului este atât de puternică încât nu are nevoie de intervenții majore pentru a arăta bine pe cameră. În apropiere și în peisajele din Transilvania au fost filmate și cadre din Ghost Rider: Spirit of Vengeance, cu Nicolas Cage, producție care a folosit zona pentru dinamica scenelor de acțiune.

„Cold Mountain”, superproducția cu Oscar filmată în România Puțini știu că o mare parte din filmul Cold Mountain, cu Nicole Kidman și Jude Law, a fost filmată în România. Deși acțiunea se petrece în timpul Războiului Civil American, producătorii au ales România pentru peisajele sale naturale neatinse și costurile mai reduse. Filmările au avut loc în special în zonele montane din Carpați și în împrejurimile Râșnovului, unde peisajele au fost folosite pentru a recrea America secolului XIX. Cadrele exterioare, cu păduri, dealuri și drumuri izolate, au fost filmate în natură, pentru un plus de realism, în timp ce scenele complexe au fost realizate la Castel Film Studios, unde au fost construite decoruri de mari dimensiuni, inclusiv sate și spații interioare.

România, decor pentru aventurile din The Brothers Bloom The Brothers Bloom a fost filmat în mai multe țări europene, iar România a avut un rol important în construirea universului vizual al filmului. Printre locațiile folosite se numără Castelul Peleș, care apare în film drept reședința excentrică a personajului Penelope, dar și zone din București și Constanța, inclusiv celebrul Cazinou. Producția a mizat pe diversitatea arhitecturală și pe contrastul dintre locații, de la eleganța castelului din Sinaia până la atmosfera urbană sau industrială din alte zone.

Bucureștiul, transformat în Vietnam și Londra în The Protégé The Protégé este unul dintre cele mai bune exemple recente despre cât de ușor poate fi „reconfigurat” Bucureștiul pe ecran. Filmul, în care apar Samuel L. Jackson, Maggie Q și Michael Keaton, dar și actori români precum Florin Piersic Jr. sau Tudor Chirilă, a fost filmat aproape integral în București și în împrejurimi, orașul fiind transformat, de la o scenă la alta, în Vietnam sau Londra. Printre cele mai recognoscibile locații se numără Pasajul Englez, transformat într-o piață aglomerată din Hanoi, dar și zona din jurul Hotelul Continental, care apare în scenele de restaurant. Palatul Snagov este folosit în mai multe secvențe, de la reședințe luxoase până la evenimente mondene, iar Pădurea Snagov apare ca decor pentru scenele de la granița Vietnamului. În film mai pot fi recunoscute Parcul Herăstrău, folosit pentru cadrele din Londra, dar și zone precum cartierul Primăverii sau clădiri din centrul capitalei, adaptate prin scenografie pentru a susține povestea.

România, regatul fictiv din A Christmas Prince Filmul spune povestea unei jurnaliste americane care ajunge într-o țară europeană imaginară, Aldovia, pentru a scrie despre un prinț pe cale să fie încoronat. În spatele acestei povești de Crăciun stau însă locații reale din România, alese pentru aerul lor elegant și autentic. Castelul Peleș apare ca reședință regală și este, probabil, cea mai recognoscibilă imagine din film. Interioarele și alte cadre au fost completate de locații precum Palatul Bragadiru și Palatul Cotroceni, dar și de diverse clădiri istorice din București, integrate discret în poveste. Decorurile nu au nevoie de prea multe intervenții, arhitectura, detaliile și atmosfera locurilor dau filmului acel aer de basm, mai ales în scenele de iarnă, cu baluri și ceremonii regale. Succesul producției a dus la încă două continuări, A Christmas Prince: The Royal Wedding și A Christmas Prince: The Royal Baby, filmate tot în România, folosind în mare parte aceleași locații. Seria a păstrat aceeași estetică, iar România a rămas, de la un film la altul, „casa” acestui regat fictiv.

Modigliani, Parisul de început de secol XX recreat la București În Modigliani, regizat de Mick Davis și avându-l pe Andy Garcia în rolul principal, Bucureștiul a fost folosit pentru a reconstrui un alt oraș, în cazul acesta, Parisul de la începutul secolului XX. Filmările au avut loc în 2003, atât în Studiourile Buftea, unde a fost recreat cartierul Montparnasse, cât și în centrul vechi al Capitalei, în special pe Strada Lipscani. Alte cadre au fost realizate în clădiri istorice din București, inclusiv într-o vilă de pe strada I.L. Caragiale, aleasă pentru interioarele sale potrivite cu epoca. Regizorul a ales România după ce a descoperit că Bucureștiul poate oferi, într-un singur loc, toate decorurile de care avea nevoie. Fațadele vechi, străzile înguste și atmosfera ușor imperfectă au contribuit la recrearea acelui Paris artistic, plin de viață și contrast. Producția a implicat sute de figuranți români și actori locali, integrați în poveste fără ca orașul să fie recunoscut pe ecran.

What Happened to Monday, București și Constanța într-un viitor distopic What Happened to Monday, cunoscut și ca Seven Sisters, este unul dintre filmele în care România devine fundal pentru o lume futuristă. Filmările au avut loc între 2015 în mai multe zone din țară, în special în București și Constanța. În capitală, echipa a filmat în zone centrale precum Bulevardul Nicolae Bălcescu, în jurul Biblioteca Națională a României, dar și în Centrul Vechi, inclusiv în apropierea clădirii Marmorosch Blank. Spațiile au fost alese pentru arhitectura lor contrastantă, care funcționează foarte bine într-un decor distopic. La malul mării, filmările au continuat în Constanța, în zona peninsulară, în Piața Ovidiu și în Portul Constanța, unde cadrul industrial a completat atmosfera filmului. Cu o distribuție care îi include pe Noomi Rapace, Glenn Close și Willem Dafoe, producția a folosit locațiile din România pentru a construi un oraș al viitorului, fără să fie nevoie de decoruri complet artificiale.

War Dogs, Bucureștiul transformat în Albania War Dogs, regizat de Todd Phillips, a inclus filmări realizate în România, în special în București, folosit pentru a dubla scenele a căror acțiune are loc în Albania. Producția a ales capitala pentru anumite zone urbane care pot sugera ușor estul Europei, fără intervenții majore. Străzi, clădiri și spații industriale din București au fost integrate în poveste pentru a reda atmosfera acelor secvențe. În film apar și actori români, printre care Gabriel Spahiu, în rolul lui Enver, dar și Bogdan Albulescu și Andrei Mateiu, în roluri secundare.

Satul Glod, România transformată în Kazahstan în Borat Borat este unul dintre cele mai cunoscute exemple în care România apare pe ecran în „rolul” altei țări. Scenele din satul natal al personajului au fost filmate în Glod, o localitate din județul Dâmbovița, aleasă pentru aspectul său rural. În film, locul devine un sat din Kazahstan, iar imaginile au făcut rapid înconjurul lumii. În spatele acestor cadre a existat însă și o controversă. O parte dintre localnici au declarat ulterior că nu știau în ce tip de producție apar și că li s-a spus că participă la un documentar despre viața din zonă. După lansarea filmului, reacțiile au fost puternice, iar modul în care satul a fost prezentat a stârnit discuții inclusiv în presa internațională. Povestea a fost reluată ulterior și într-un documentar BBC, When Borat Came to Town, care a urmărit impactul filmului asupra comunității.

România, decor pentru America din Războiul Civil în The Gray House The Gray House este unul dintre cele mai recente proiecte internaționale filmate integral în România, un thriller istoric produs de Kevin Costner și Morgan Freeman. Mini-seria recreează America din perioada Războiului Civil, însă filmările au avut loc în principal la Castel Film Studios, unde au fost construite decoruri ample pentru a reda atmosfera epocii. Studiourile au fost completate de locații din împrejurimi, adaptate pentru cadre exterioare. Producția aduce și o prezență românească în distribuție, cu actori precum Ștefan Iancu, Ionuț Grama și Bogdan Farcaș, alături de o echipă locală extinsă implicată în realizarea proiectului.

