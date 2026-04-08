Persoanele care nu-și amintesc visele prezentau, conform studiului, un declin cognitiv de două ori mai rapid comparativ cu cele care și le aminteau, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Centrul pentru Îmbătrânirea Sănătoasă a Creierului (CHeBA) de la Universitatea din Noul Wales de Sud.

Concluziile indică faptul că amintirea viselor poate fi un indicator precoce simplu, dar solid, după cum a declarat Darren Lipnicki, cercetător la CHeBA și autor principal al studiului publicat în jurnalul științific Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.

Semne timpurii chiar înainte ca memoria să fie afectată

"Persoanele vârstnice care nu-și amintesc visele pot prezenta deja semne precoce ale bolii Alzheimer, chiar dacă memoria lor pare încă normală", a spus Lipnicki.

"Aceste schimbări par să reflecte o perturbare a rețelei implicite a creierului, același sistem implicat atât în visare, cât și în Alzheimer", a precizat specialistul.

Cercetătorii au descoperit că incapacitatea unei persoane de a-și aminti visele era puternic asociată genei APOE4, principalul factor de risc genetic pentru boala Alzheimer, și de nivelurile mai ridicate ale biomarkerului sanguin p-tau217, independent de capacitățile de memorare.

Creierul produce mai puține vise din cauza modificărilor timpurii

"Creierul ar produce astfel mai puține vise sau vise mai puțin vii din cauza modificărilor neurodegenerative timpurii", a spus Lipnicki.

Participanții care au raportat că nu-și aminteau visele la începutul studiului erau, de asemenea, mai predispuși să dezvolte demență în deceniul următor, au afirmat cercetătorii.

Din moment ce capacitatea unui individ de a-și aminti visele poate fi evaluată printr-o simplă întrebare, cercetătorii au afirmat că aceasta ar putea oferi o metodă accesibilă pentru identificarea timpurie a persoanelor cu risc de Alzheimer, mult mai devreme comparativ cu metodele actuale.