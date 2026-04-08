"Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Deciziei CNA 259/07.04.2026. Executorie. (...). Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti", se arată în minuta deciziei de miercuri.

CNA a decis marţi retragerea licenţei pentru postul de televiziune Realitatea Plus, pentru neplata amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 - septembrie 2025.

Aceeaşi decizie s-a luat şi în cazul Gold FM.

Propunerea a fost făcută de vicepreşedintele CNA Valentin Jucan. În cazul Realitatea Plus, doi membri CNA, Georgică Severin şi Lucian Dindirică, s-au retras de la vot, iar pentru Gold FM Georgică Severin a votat împotrivă, iar Lucian Dindirică s-a retras de la vot.

"Noi am cerut acest lucru în luna februarie. De câte ori ar trebui să ne facem noi că nu vedem legea? De câte ori ar trebui să rugăm, să ne facem că nu înţelegem legea? Avem în acest moment absolut toate documentele la zi, verificate, cu puncte de vedere, cu situaţie explicită, cu comunicări făcute, absolut tot, tot, tot, tot. (...) Am solicitat tuturor radiodifuzorilor dovada plăţii, acum avem totul pe ordinea de zi, absolut totul. Şi noi acum ar trebui, deşi avem documentele pe masă şi date certe, să amânăm luarea unei decizii în baza unui fel de promisiuni că ni se vor trimite nişte documente, pe care, de fapt, nu le au, deşi sunt la ANAF? Atunci fac şi eu apel la logică. Dacă ANAF a dat peste cap şi a luat documente şi ei au făcut dovada plăţii pe anul 2025, ANAF a fugit cu toate actele societăţii, inclusiv cele pe 2024? Este o întrebare retorică, bineînţeles. Noi am solicitat de nenumărate ori dovada plăţii, iar acest radiodifuzor nu a făcut dovada plăţii", a afirmat Valentin Jucan.

Georgică Severin a menţionat că propunerea de ridicare a licenţei Realitatea Plus nu a figurat pe ordinea de zi.

"Ne-aţi informat pe altceva pe ordinea de zi. Nu avem pe acest subiect. Scrie informare privind situaţia radiodifuzorilor. Dacă vreţi să introduceţi altceva, faceţi propunere, suplimentaţi ordinea de zi şi atunci putem să discutăm. Dar, pe ordinea de zi, în afară de o informare privind situaţia radiodifuzorilor care nu au depus dovada achitării amenzilor, nu avem. Nu avem propunere nici de sancţionare, nu avem propunere nici de altceva. (...) Ordinea de zi presupune un proiect de decizie. Noi nu avem aşa ceva pe ordinea de zi. Asta încerc să vă spun. Dar ce văd că a apărut aşa surprinzător pentru mine cel puţin şi pentru alţi colegi necesită o respectare atât de strictă a formei pentru un subiect atât de delicat încât vă rog să nu vă jucaţi cu forma. Pentru că aici inclusiv ce vom semna, ce se va semna şi toate ce vom vota avem inclusiv răspundere. Noi nu avem pe ordinea de zi absolut nimic", a explicat Severin.

La finalul şedinţei, Valentin Jucan a explicat paşii care urmează după adoptarea celor două decizii de retragere a licenţei.

"Să clarificăm, pentru a fi lucrurile clare, având în vedere voturile, pentru paşii de mai departe. În privinţa PHG (PHG MEDIA-INVEST S.R.L pentru Realitatea Plus) se redactează decizia, iar aceasta intră în vigoare de la data comunicării. Totodată, vom comunica decizia noastră şi companiilor de cablu. În privinţa ANGUS (ANGUS RESOURCES S.R.L. pentru Gold FM), avem de notificat ANCOM. În privinţa licenţei pe care postul o deţine pe platforme, pentru că aici avem aceaşi televiziune care s-a licenţiat pe platforme. Aceeaşi decizie trebuie să o transmitem platformelor, astfel încât să fie înştiinţate că postul nu mai are licenţă, prin urmare, retransmisia liniară este ilegală. Aceştia sunt paşii de mai departe", a transmis vicepreşedintele CNA.