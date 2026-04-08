”Am aşteptat acest moment mai mult decât vă puteţi imagina”, a spus comandantul misiunii Artemis II, Reid Weisman, în timp ce echipajul său a iniţiat convorbirea cu astronauţii de la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale, transmite AFP.

”E distractiv să fim în spaţiu împreună cu voi în acelaşi timp!”, a spus astronautul canadian şi membru al echipajului Artemis II, Jeremy Hansen.

Performanțe remarcabile în misiune

Convorbirea a avut loc la o zi după ce echipajul Artemis a avut o zi plină de evenimente importante, precum doborârea recordului de distanţă parcursă în călătoria spaţială, efectuarea primului zbor pe lângă Lună în peste 50 de ani şi transmiterea a peste şase ore de observaţii detaliate ale suprafeţei Lunii.

Nu este de mirare că echipa ISS a avut întrebări.

”Ştim cât de norocoşi suntem cu toţii, ca oameni, să venim aici sus şi să privim Pământul de sus”, a spus Jessica Meir, comandantul echipajului ISS-12.

”Fiecare astronaut care vine în spaţiu remarcă acest lucru. Şi am vrut cu adevărat să auzim cum s-a simţit asta, cât de diferit s-a simţit acum din noua voastră perspectivă din jurul Lunii?”, a adăugat ea.

Astronauta Artemis Christina Koch – ea şi Meir au fost primele femei care au participat la o ieşire în spaţiu formată exclusiv din femei – a spus că privirea Pământului de lângă Lună, care este de aproximativ 1.000 de ori mai departe decât ISS, a fost deosebit de impresionantă, având în vedere toată ”întunecimea”.

”A subliniat cu adevărat cât de asemănători suntem, cum acelaşi lucru menţine în viaţă fiecare persoană de pe planeta Pământ”, a mai afirmat.

Ei au discutat despre viaţa în spaţiu şi despre modul în care misiunile ISS – toţi cei trei astronauţi americani din misiunea Artemis au lucrat anterior pe ISS – i-au pregătit pentru călătoria lor lunară istorică.

”Practic, tot ce am învăţat pe ISS se regăseşte şi aici sus”, a spus Koch.

”Şi apoi, desigur, sunt aspectele amuzante şi practice: cum să mănânci, cum să faci lucruri caraghioase cu apa, cum să te răsuceşti. Luăm şi asta cu noi”, a mai afirmat.

Un moment amuzant în timpul zborului

Iar Wiseman a povestit o anecdotă amuzantă despre canadianul Hansen, a cărui călătorie în jurul Lunii a fost, de asemenea, prima sa experienţă în spaţiu.

În timp ce se pregăteau să-şi aprindă motoarele pentru a decola spre Lună şi a ieşi din orbita Pământului, a fost un moment în care imaginea Pământului a crescut rapid în fereastră, a explicat Wiseman.

”Jeremy s-a întors spre noi şi a spus: «Nu sunt sigur. Cred că o să ne lovim direct de ea!»”, a continuat el.

După zborul lor pe lângă Lună, astronauţii misiunii Artemis II se află în lunga călătorie de întoarcere acasă şi se aşteaptă să aterizeze pe Pământ vineri seară.