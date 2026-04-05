Ce nu știai despre Centrul Vechi din București. Locuri ascunse și povești fascinante

Centrul Vechi al Bucureștiului este un amestec de istorie, stil de viață, divertisment și un loc preferat de întâlnire pentru turiști și localnici. 

Anca Lupescu

Zona este plină de povești fascinante, legende și istorie. Iată câteva lucruri pe care nu le știai despre acest loc popular din Capitală.

Centrul Vechi este vechiul cartier al meșteșugarilor și negustorilor, apărut în jurul Curții Domnești, încă din secolul al XVI-lea.

Prima uliță Lipscani, pavată cu lemn, a fost descoperită recent la o adâncime de 3,30 metri sub nivelul actual al străzii. Multe dintre străzi poartă și astăzi numele breslelor de odinioară, precum Blănari, Șelari sau Băcani.

În perioada sa de maximă dezvoltare, centrul comercial era un loc animat, specific Balcanilor, unde negustorii își strigau marfa și încercau să atragă clienți.

Cutremurele și incendiile au afectat zona de mai multe ori, culminând cu marele incendiu din 1847. Din acest motiv, majoritatea clădirilor existente astăzi datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. De fiecare dată, cartierul s-a refăcut și a devenit chiar mai prosper, proces care se observă și în prezent, conform unknownbucharest.

În piațeta din apropierea Bisericii Curtea Veche se află câteva dintre reperele zonei. Din vechea Curte Domnească, care a fost reședința domnitorilor Țării Românești timp de aproximativ 400 de ani, s-au păstrat doar câteva ziduri și bolți din secolele XVII–XVIII.

Complexul includea palatul, biserica, cancelariile domnești, săli de recepție și grădini întinse.

După numeroase extinderi și modificări, palatul a fost abandonat, a ajuns în ruină și a fost împărțit și vândut în 1798. Unele clădiri ulterioare au fost ridicate pe fundațiile sale.

Un exemplu este Hanul lui Manuc, construit în 1808. Deasupra porții de intrare se află un foișor vitrat („geamlac”), specific influenței balcano-otomane.

Galeria dublă cu arcade care înconjoară curtea interioară este inspirată din stilul vechi românesc și este un exemplu rar de arhitectură tradițională în București.

Sub întreaga zonă a Centrului Vechi se află pivnițe și beciuri boltite care au aparținut unor foste hanuri, prăvălii și locuințe, precum și ascunzători și pasaje de refugiu interconectate.

O parte dintre bolțile hanului dispărut Șerban Vodă au fost descoperite și pot fi văzute în fața Palatului Băncii Naționale, pe strada Lipscani.

„Cartierul care avea să fie cunoscut ulterior drept „Centrul Vechi“ a luat naștere ca urmare a vieții economice efervescente din jurul primului palat domnesc din București. Întemeiată în secolul al XV-lea, când principatul Țării Românești a ajuns sub suzeranitatea Imperiului Otoman, Curtea Veche – așa cum a început să fie numită mai târziu – reprezenta noua reședință a conducătorilor Valahiei (care, la cererea Porții, abandonaseră cetatea istorică de scaun de la Târgoviște și se mutaseră la București)” - (Ionescu-Gion, 1899, pp. 28-29).

De la sfârșitul secolului al XVII-lea, curtea a fost extinsă și înfrumusețată sub domnia lui Constantin Brâncoveanu, domn român care a căutat să obțină o relativă autonomie față de otomani. Intenția lui de a lansa o Renaștere culturală locală a trezit însă suspiciunea turcilor, care l-au condamnat ca trădător, l-au închis și în cele din urmă l-au ucis împreună cu restul familiei.

La mijlocul secolului al XVIII-lea, palatul domnesc care-i impresiona pe vizitatorii străini cu sălile sale spațioase decorate cu scări și colonade de marmură, înconjurat de grădini luxuriante, a fost distrus de un incendiu și în cele din urmă abandonat (Iorga, 1939, p. 116)”, notează Emanuela Gramă în volumul recent apărut la editura Polirom, Centrul Vechi din București. Politică și patrimoniu.

Ulița Covacilor își trage numele de la meseria fierarilor („kovaci” în slavă). Pe această stradă a apărut la sfârșitul secolului XIX restaurantul „La o idee” al lui Iordache Ionescu, numit astfel după o invenție a umoristului Nicolae Orășanu. Meniul era plin de denumiri amuzante: gheața era „cremă de Siberia”, ardeiul roșu era „torpilă”, iar ocaua de vin se numea „baterie”.

O legendă spune că aici s-ar fi născut celebrul mic românesc. Într-o seară aglomerată, restaurantul ar fi rămas fără mațe pentru cârnați. Iordache a adăugat amestecului de carne un strop de bicarbonat și l-a pus direct pe grătar. Mititeii au avut un succes uriaș și au devenit specialitatea casei, păstrată până astăzi.

Strada Șepcari își trage numele de la maeștrii șepcari care aveau ateliere aici. Tot aici a luat naștere termenul „pușcărie”. Turnul „Pușcăria” depozita tunuri și puști ale Curții Domnești și, pe spațiul nefolosit, tâlhari și boieri erau închiși în beciuri și clopotniță. În 1829, consulul englez a cerut eliberarea a doi englezi reținuți aici.

În zona vizavi de Universitate se afla Mănăstirea Sfântul Sava, construită la sfârșitul secolului XVI și refăcută de Constantin Brâncoveanu. Aici funcționa prima școală superioară din București, Școala de la Sfântul Sava (1679), iar în 1818 aici a fost înființată prima școală superioară cu predare în limba română de Gheorghe Lazăr. Aici se urmau studii filosofice și matematice.

Zona Academiei de la Sfântul Sava a fost, de asemenea, un loc de negoț: vânzători de plăcinte, bragă sau mere își căutau clienți printre elevi.

Complexul mănăstiresc a fost demolat pentru construirea Universității, inaugurată în 1869 și finalizată în 1923, proiectată de Alexandru Orăscu.

Bucureștiul este plin de locuri secrete pe care turiștii, dar și locuitorii Capitalei, rar le descoperă. Iată câteva locuri prin care să te plimbi într-un weekend, descoperind secretele Bucureștiului.

Este cea mai veche clădire locuibilă din București și a fost ridicată pe ulița Spătarului, având cel puțin 250 de ani. Se știe că primul om care a locuit în vechea clădire este un fost boier spătar, dar nu se știe numele lui.

Casa a fost ridicată pentru el, însă în 1815, când a murit, a rămas moștenire urmașilor lui, care au vândut-o unui negustor armean. Astăzi, este una dintre cele mai frumoase construcții monument și un loc ascuns din București.

Acum mai mulți ani, Dâmbovița curgea prin jurul Patriarhiei, iar dealul de astăzi era un fel de insulă în Capitală. La urcarea pe Dealul Patriarhiei, o parte a străzii este pavată cu pietre. Strada care conduce către Patriarhie a fost pavată cu pietre în perioada interbelică. Această scară îngustă duce din Mahalau Flămândă direct către Patriarhie și este unul dintre locurile ascunse din București. Scările sunt construite între două case vechi.

„Pietrele datează din anii '30. Toate trotuarele din perioada interbelică au fost pavate aşa de primarul Dobrescu. Se pare că este ultima stradă care mai are acest pavaj şi este monument istoric“, au declarat reprezentanţii Asociaţia Română pentru Cultură, Educaţie şi Normalitate (ARCEN), cei care organizează trasee culturale prin Capitală, conform adevărul.

Un alt ascuns și plin de farmec din București se află în apropierea Grădinii Ioanid și este Schitul Darvari, un lăcaș de cult ascuns de ochii tuturor. Aici pare că pășești într-o cu totul altă lume. A fost ridicat în 1834 de către Mihail Darvari și soția lui, Elena. La început, era doar o biserică mică de lemn pentru membrii familiei, însă schitul a devenit așa cum îl vedem astăzi în 1934. Arhitectul Gheorghe Simotta s-a ocupat de el, iar interiorul a fost pictat în frescă de către Iosif Keber. Schitul a fost reconstruit în perioada interbelică, iar din 1992 este declarat monument istoric.

Deși nu este neapărat un loc ascuns, strada Xenofon poate să fie un loc pe care turiștii nu prea îl descoperă ușor. Aici sunt în jur de ’70 de trepte și este singura stradă în trepte. Se află în apropierea Parcului Carol din București și este renumită pentru că nu a mers niciodată mașină, din simplul motiv că este o stradă în trepte. Treptele străzii s-au deteriorat, asfaltul s-a fisurat, iar priveliștea nu este atât de spectaculoasă, dar păstrează farmecul unor vremuri demult apuse și este loc pe care ar trebui să îl vezi.

Aceasta este cea mai importantă clădire pentru religia iudaică din România și datează din anul 1857. Pe vremea aceea, comunitatea de evrei era cea mai mare minoritate din București. Templul a fost devastat de Legionari, iar după al Doilea Război Mondial, a trecut pri mai multe restaurări. Templul Coral se află pe strada Sfânta Vineri și este o construcție spectaculoasă în stilul macro-bizantin.

Puțin bucureșteni au ajuns sau știut despre pasajul Macca Vilacrosse. Se află în sectorul șase și a fost construit în perioada Belle Epoque. Arată spectaculos și merită o vizită (și câteva fotografii) într-o zi de weekend lejeră. Este printre cele mai romantice locuri din București.

