Capete de afiș: vineri, o seară puternică cu Teddy Swims, twenty one pilots și Mochakk la doar o oră diferență între concerte, sâmbătă - LP, Chase & Status și Nothing But Thieves, iar duminică două dintre cele mai așteptate trupe ale ediției: The Cure și Wet Leg.

Ediția Electric Castle din acest an păstrează viziunea cu care festivalul și-a câștigat notorietatea, în ultimii 13 ani. Un lineup puternic, curatoriat cu rafinament, astfel încât, indiferent de gusturile muzicale, publicul să se bucure de experiența muzicală completă. De la bucuria de a vedea live nume iconice, la artiști care devin revelații pentru cei dornici să descopere viitoarele staruri de mâine. Și asta chiar înainte ca festivalul să înceapă oficial! Petrecerea la Bonțida începe, de fapt, miercuri, 15 iulie, în campingul festivalului, cu un sleepover party mixat de Wilkinson și Partiboi69. Toată lumea e invitată, indiferent de tipul de bilet pe care îl are.

Joi, 16 iulie, festivalul se deschide într-o zonă alternativă și eclectică, unde nume precum Kneecap, Sleaford Mods sau Balu Brigada se întâlnesc cu artiști din zona electronică precum Solardo și SG Lewis. Ritmurile variază într-un mix care te scoate din zona de confort și te invită la descoperire. Lineup-ul este completat de artiști locali, de la HVNDS și E-an-na la The Mono Jacks, conturând o zi perfectă pentru cei care caută experiențe noi, mai puțin convenționale.

Vineri, 17 iulie, în prim-plan sunt unele dintre cele mai așteptate nume ale ediției, cu twenty one pilots și Teddy Swims pe Main Stage, dar și o explozie de stiluri și ritmuri pe toate scenele. De la intensitatea drum & bass și dubstep cu Skream & Benga sau Subtronics, la techno-ul hipnotic by ANNA sau seturile deep și melodice ale lui Kölsch, ziua se construiește ca un rollercoaster sonor.

Weekendul la castel e construit pe contraste puternice: sâmbătă, publicul trăiește live seturile pline de adrenalină ale celor de la Chase & Status, piesele pline de emoție ale celor de la Nothing But Thieves și LP. În paralel, artiști precum Jax Jones sau Denis Sulta vin cu vibe-uri house și disco, în timp ce apariții precum Yung Lean & Bladee sau Deep Dish completează experiența cu nuanțe mai experimentale.

Ultima zi de festival aduce o notă puternică și emoțională, cu The Cure în prim-plan, alături de Wet Leg și Dogstar, trupa lui Keanu Reeves. Ziua cuprinde un spectru larg de stiluri muzicale, de la indie și alternativ la electronică, disco, funk sau influențe orientale, aduse de artiști precum YĪN YĪN, Acid Arab sau Gerd Janson.

Abonamentele la Electric Castle sunt disponibile la prețul de 250 euro + taxe, urmând ca biletele de zi să fie puse în vânzare, în luna aprilie, pe electriccastle.ro