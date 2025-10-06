Vârsta de la care oamenii încep să devină mai scunzi. Cât pierdem din înălțime an de an

O oarecare pierdere în înălțime este inevitabilă, dar dieta, exercițiile fizice și un stil de viață sănătos pot ajuta la încetinirea declinului masei osoase și musculare pe măsură ce îmbătrânim.

„Fără îndoială, devenim mai scunzi pe măsură ce îmbătrânim”, spune Adam Taylor, profesor de anatomie la facultatea de medicină din Lancaster, potrivit The Guardian.

Profesorul spune că, după 40 de ani, oamenii pierd de obicei aproximativ un centimetru din înălțime la fiecare deceniu. Bărbații pierd 0,08-0,1% din înălțimea corpului lor pe an. Femeile pierd de obicei 0,12-0,14% pe an.

O parte din această pierdere în înălțime este cauzată de postura din ce în ce mai cocoșată pe măsură ce îmbătrânim.

Persoanele care stau în picioare sau stau jos cu coloana vertebrală curbată pentru perioade lungi de timp - poate la birou - pot constata că, în timp, coloana vertebrală își asumă această poziție în mod natural.

Și persoanele în vârstă se apleacă uneori pentru a găsi un centru de greutate mai sigur.

Scădem în înălțime în fiecare zi

Cu toții scădem în înălțime între începutul și sfârșitul fiecărei zile, deoarece gravitația stoarce apa din discurile intervertebrale.

Schimbarea înălțimii noastre se întâmplă și la un nivel mai granular. Între 30 și 35 de ani, înălțimea stagnează pe măsură ce masa osoasă și musculară începe să scadă. Discurile dintre vertebrele coloanei vertebrale pierd apă și încep să se micșoreze în dimensiune.

Centrul asemănător unui fagure de miere al oaselor din coloana vertebrală, pelvis și picioare devine mai puțin dens.

„Și pe măsură ce se întâmplă asta, osul se condensează foarte puțin și devine mai scurt”, spune Taylor, adăugând că masa musculară scăzută ne afectează și mai mult înălțimea: modul în care oasele își mențin forma și dimensiunea este prin forța exercitată de mușchi asupra lor.

„Nu poți opri acest proces”, spune profesorul Taylor. „Dar îl poți încetini”.

Dieta bogată în calciu, vitamina D și exercițiile fizice reduc scăderea înălțimii

O dietă bogată în calciu și vitamina D, exercițiile fizice regulate cu greutăți ridicate și evitarea tutunului și a alcoolului încă din tinerețe pot reduce rata de scădere a masei osoase și musculare. Menținerea unei posturi bune poate fi, de asemenea, protectoare.

Taylor adaugă că a deveni mai scund nu este un lucru rău în sine. De fapt, cu toții scădem în înălțime între începutul și sfârșitul fiecărei zile, deoarece gravitația stoarce apa din discurile intervertebrale.

Dar pierderea semnificativă a masei osoase și musculare pe măsură ce îmbătrânim este legată de afecțiuni cronice, inclusiv insuficiență cardiacă, osteoporoză, osteoartrita și alte probleme articulare și de mobilitate, așa că merită să depunem eforturi pentru a o proteja.

