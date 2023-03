Cum arată femeia care are aproape doi metri și poartă mărimea 45 la picior. „Bărbații se simt intimidați de mine” | FOTO

Van Essa, în vârstă de 23 de ani, nu provine dintr-o familie prea înaltă, dar ea crede că datorită geneticii tatălui ei este atât de înaltă - tatăl ei are 1,80 metri, iar mama ei 1,70 metri.

_x.van / Instagram

Van Essa, o studentă din Iserlohn, Germania, poartă mărimea 45 la pantofi și are o înălțime de 1.9304 metri.

Van a fost cea mai înaltă din clasa ei de când își amintește, depășindu-i chiar și pe profesorii săi, începând cu clasa a VII-a. Deși nu provine dintr-o familie prea înaltă, ea crede că a moștenit genele tatălui său, scrie Mirror.

În ciuda faptului că, în copilărie, a fost victimă a hărțuirii, înălțimea lui Van a făcut din ea o persoană încrezătoare și sociabilă, și crede că acest lucru o face unică.

„Mi-am dat seama că eram diferită încă de mică, am fost mereu înaltă, chiar și la grădiniță. Îmi amintesc că eram mai înaltă și decât profesorii mei. Am 1,9304 metri înălțime, la care cred că a contribuit și genetica. Tatăl meu era la fel de înalt ca mine, dar acum este puțin mai scund din cauza micșorării care vine odată cu vârsta. Surorile mele și mama mea au toate înălțimi normale. Am experimentat și un pic de bullying”, a spus Van Essa, scrie Mirror.

Tânăra a povestit că, de multe ori, bărbații cu care se întâlnea erau intimidați de înălțimea ei.

_x.van / Instagram

„Când eram mai mică, întâlnirile erau mai dificile, pentru că nu căutam decât bărbați mai înalți decât mine, iar într-un oraș așa de mic, nu este atât de ușor. De-a lungul anilor, a devenit mai puțin important pentru mine și, de asemenea, m-am mutat, așa că întâlnirile nu mai sunt o problemă”, a spus tânăra.

Tânăra și a dat seama că este pansexuală și spune că femeile adoră înălțimea ei.

„Cu siguranță nu aș fi atât de încrezătoare, de sociabilă sau nu m-aș bucura de atâta atenție dacă aș fi mai scundă. Mare parte din viața mea este normală. Încă găsesc cu ușurință pantofi în magazinul de încălțăminte. Cu toate acestea, pantalonii sunt întotdeauna prea scurți pentru mine, așa că, uneori, un croitor mi-i face mai lungi sau pur și simplu îi port un pic mai scurți”, a mai spus femeia.

_x.van / Instagram

Fiind o persoană cu o mulțime de experiențe pozitive legate de faptul că este înaltă, Van sfătuiește pe toți cei care întâmpină astfel de dificultăți să aibă încredere în ei.

Sursa: Mirror Etichete: , , Dată publicare: 21-03-2023 16:38