Un rover al NASA a detectat pentru prima dată descărcări electrice pe planeta Marte. „Minifulgere”

Stiri Stiinta
27-11-2025 | 13:37
Marte
Shutterstock

Roverul Perseverance a detectat descărcări electrice în atmosfera marţiană, indicând activitate electrică asociată „diavolilor de praf”.

 

autor
Ioana Andreescu

Acest rover american cu şase roţi, care explorează Marte din 2021 într-un sit local, Craterul Jezero, din emisfera sa nordică, a captat acele descărcări electrice într-o serie de înregistrări audio şi electromagnetice realizate de instrumentul său de teledetecţie SuperCam, au dezvăluit cercetătorii de la NASA.

Este prima documentare a activităţii electrice din atmosfera rarefiată a planetei Marte.

"Aceste descărcări reprezintă o descoperire majoră, cu implicaţii majore pentru chimia atmosferică, clima, caracterul locuibil al lui Marte şi pentru viitorul explorărilor robotizate şi umane", a declarat cercetătorul în ştiinţe planetare Baptiste Chide de la Institutul de Cercetări în Astrofizică şi Planetologie din Franţa, autorul principal al studiului publicat miercuri în revista Nature.

"Sarcinile electrice necesare pentru aceste descărcări influenţează probabil transportul de praf pe Marte, un proces fundamental pentru climatul planetei şi care rămâne deocamdată puţin înţeles. Mai mult decât atât, aceste descărcări electrostatice ar putea reprezenta un risc pentru echipamentul electronic al actualelor misiuni robotizate - şi chiar un pericol pentru astronauţii care vor explora într-o bună zi 'Planeta Roşie'", a adăugat el.

Citește și
Racheta New Glenn a lui Jeff Bezos
Racheta New Glenn a lui Jeff Bezos a decolat spre Marte transportând două sonde

Oamenii de ştiinţă au analizat 28 de ore de înregistrări realizate de un microfon al roverului Perseverance într-un interval de doi ani marţieni, detectând 55 de descărcări electrice, asociate de obicei cu "diavoli de praf" şi cu fronturi ale unor furtuni de praf.

"Nu am detectat fulgere în definiţia comună a acestui termen. A fost o mică scânteie, lungă probabil de câţiva milimetri, nu era cu adevărat un fulger. A sunat ca o scânteie sau ca o pocnitură de bici", a declarat specialistul în planetologie şi coautor al studiului Ralph Lorenz de la Laboratorul de Fizică Aplicată al Universităţii Johns Hopkins din Maryland.

Şaisprezece dintre aceste descărcări electrice au fost înregistrate în timpul celor două întâlniri apropiate pe care roverul Perseverance le-a avut cu "diavoli de praf".

Un alt studiu publicat în octombrie a documentat modul în care "diavolii de praf" reprezintă o caracteristică comună pe Marte, o planetă uscată şi acoperită de un strat de praf, după ce două sonde de pe orbita acestei planete au detectat vânturi care au atins viteze de până la 158 de kilometri/oră în interiorul acelor vârtejuri de aer care ridicau praful în atmosfera marţiană.

Dinamica internă a "diavolilor de praf" a dus la apariţia descărcărilor electrice.

"Le-aş numi 'minifulgere'. Fenomenul este cauzat de fricţiunea dintre micile particule de praf care se freacă unele de altele în aer, care acumulează electroni şi apoi îşi descarcă sarcina sub forma unui arc electric lung de doar câţiva centimetri, însoţit de unde de şoc ce pot fi auzite", a explicat Baptiste Chide.

Fenomenul poartă numele de triboelectricitate

"Gândiţi-vă la o zi însorită şi uscată când mergeţi pe un covor sau pe o suprafaţa cauciucată şi apropiaţi o mână de mânerul unei uşi. Mica scânteie pe care o puteţi genera şi, prin urmare, pe care o puteţi experimenta este acelaşi tip de descărcare electrostatică pe care noi am detectat-o cu instrumentul SuperCam instalat pe roverul Perseverance", a declarat specialistul în ştiinţe planetare şi coautor al studiului Franck Montmessin de la agenţia franceză de cercetări ştiinţifice CNRS şi laboratorul de cercetare LATMOS.

Activitatea electrică din atmosfera planetei Marte era de mult timp bănuită de oamenii de ştiinţă.

"Ceea ce am observat este rezultatul faptului că am utilizat instrumente excepţional de sensibile pentru observaţii pe o perioadă lungă de timp, astfel încât putem detecta descărcări foarte mici, aproximativ egale cu energia necesară pentru pornirea unui automobil", a declarat Ralph Lorenz.

Marte se alătură astfel Pământului, lui Saturn şi lui Jupiter ca planete cunoscute pentru faptul că deţin o activitate electrică în atmosferele lor. Deşi încă nu a fost documentată, şi alte corpuri cereşti din Sistemul Solar ar putea avea această caracteristică, inclusiv planetele Venus şi Uranus, precum şi Titan, o lună a lui Saturn, potrivit cercetătorilor.

"Atmosfera de pe Marte părea foarte favorabilă pentru prezenţa electricităţii: plină de praf, uscată şi turbulentă", a explicat Baptiste Chide. "În deşerturile noastre de pe Pământ, electrificarea prafului şi a nisipului este bine documentată, dar ea duce arareori la descărcări electrice reale. Pe Marte, însă, atmosfera subţire de dioxid de carbon face ca acest fenomen să fie mult mai probabil, deoarece cantitatea de sarcină necesară pentru a genera scântei este mult mai mică decât pe Pământ", a adăugat el.

Instrumentul SuperCam a înregistrat primele sunete marţiene în 2021, la scurt timp după plasarea roverului Perseverance pe suprafaţa planetei Marte.

"De atunci, SuperCam a fost folosit zilnic pentru a asculta atmosfera, compilând o listă de redare cu peste 30 de ore de sunete de pe 'Planeta Roşie': urletul vântului, vâjâitul palelor elicopterului Ingenuity (adus de roverul Ingenuity) şi acum, un nou 'cântec': descărcări electrostatice", a explicat Baptiste Chide.

„Il Fenomeno – Povestea unui superstar”, miniseria despre Adrian Mutu, apare pe 2 decembrie, exclusiv pe VOYO

Sursa: Agerpres

Etichete: nasa, fulgere, Marte,

Dată publicare: 27-11-2025 13:37

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
Citește și...
Zodia Scorpion - caracteristici, perioadă, piatră norocoasă, culoare și compatibilități. Totul despre această zodie
Stiri Diverse
Zodia Scorpion - caracteristici, perioadă, piatră norocoasă, culoare și compatibilități. Totul despre această zodie

Zodia Scorpion, al optulea semn din zodiac, este cunoscută pentru intensitatea, pasiunea și misterul său. Guvernat de Marte și Pluto, Scorpionul este un semn de apă fix, ceea ce îi conferă o voință puternică și o determinare de neclintit.

Racheta New Glenn a lui Jeff Bezos a decolat spre Marte transportând două sonde
Stiri Stiinta
Racheta New Glenn a lui Jeff Bezos a decolat spre Marte transportând două sonde

NASA a trimis joi seară o rachetă spre Marte. Este prima astfel de misiune științifică a organizației din ultimii cinci ani.

Horoscop Marte în Săgetător 2025. Perioada ideală pentru acțiune, curaj și noi începuturi. Previziuni complete pentru zodii
Stiri Diverse
Horoscop Marte în Săgetător 2025. Perioada ideală pentru acțiune, curaj și noi începuturi. Previziuni complete pentru zodii

Horoscop cu noi începuturi. Pe 4 noiembrie 2025, Marte, planeta acțiunii, curajului și pasiunii, intră în zodia Săgetător. Energia lui Marte devine expansivă, optimistă și orientată spre explorare.  

Recomandări
Vicepreşedintele CSM, despre avizul negativ pentru proiectul Bolojan: „Vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură”
Stiri actuale
Vicepreşedintele CSM, despre avizul negativ pentru proiectul Bolojan: „Vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură”

Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pentru proiectul care crește la 65 de ani vârsta de pensionare și taie din pensiile judecătorilor și ale procurorilor.

ANM anunță ploi în toată țara și lapoviță în nordul Moldovei. Cod galben de ploi abundente în mai multe județe din țară
Vremea
ANM anunță ploi în toată țara și lapoviță în nordul Moldovei. Cod galben de ploi abundente în mai multe județe din țară

Meteorologii anunţă că, joi, vor fi ploi în aproape toată ţara, iar în nordul Moldovei se vor semnala lapoviţă şi ninsoare.

CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%
Stiri Sanatate
CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%

Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că „2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic”, după ce a constatat o creşterea a interesului românilor pentru imunizare

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 Noiembrie 2025

48:19

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
26 Noiembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28