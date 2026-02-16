Potrivit procurorilor, Gheorghe Chindriș, bărbatul ucis, a avut parte de o moarte violentă. Cercetările nu exclud că agresorul și victima să se fi cunoscut pe o platformă de întâlniri.

Cu mâna pansată, suspectul le-a arătat, luni, anchetatorilor cum l-a omorât pe Gheorghe Chindriș. Procurorii spun că l-a lovit de mai multe ori cu un obiect contondent pentru ca apoi să-i fure banii, bijuteriile, dar și alte bunuri.

Corespondent PRO TV: „Suspectul a fost adus aici la locul crimei pentru reconstituire. În acest mod anchetatorii încearcă să refacă pas cu pas ultimele ore din casa victimei, dar și să afle ce s-a petrecut între cei doi”.

Potrivit unor surse din anchetă, Chindriș, în vârstă de 65 de ani, și suspectul, de 26, s-ar fi cunoscut online pe o platformă de întâlniri. În noaptea crimei s-au întâlnit în locuința lui Chindriș.

Irimie Popa, prietenul victimei: „A fost o bătălie acolo în mod evident, din ce mi-au descris. Era un om zdravăn”.

După crimă, suspectul a mers la spital în Mures pentru ca era rănit la mână. Potrivit unor surse din anchetă, tatăl său l-ar fi transportat pe o distanță de 150 de km. Ulterior i-a cerut unei cunoștințe cheile de la apartament și i-a spus acesteia că va sta acolo până va pleca în Olanda. A fost găsit de polițiști în mai puțin de 24 de ore.

Vecină: „L-am întrebat ce a pățit la mână, mi-a zis că s-a operat la tendoane, la ligamente nu știu. L-am întrebat dacă s-a bătut. A zis că nu că o căzut și atât”.

Individul a fost arestat preventiv și este cercetat pentru omor și tâlhărie calificată.

Gheorghe Chindriș, fost director la compania de stat Cupru Min, avea o situație materială bună. A locuit o vreme în Statele Unite, unde a înființat un sat românesc în jurul unei biserici maramureșene.