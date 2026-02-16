Banii ajungeau de fapt în conturile lui.

Procurorii Parchetului Militar spun că ofițerul administra o platformă de tranzacții cu cryptomonede care a fost activă între 2021 și 2024. În această perioadă ar fi convins cu ajutorul unor apropiați diferite persoane să investească într-o monedă virtuală, promițându-le câștiguri imense. De fapt, spun procurorii, banii, peste 300.000 de euro, îi transfera pe ascuns în propriul cont.

Corespondent PRO TV: „Pompierul a fost ridicat în luni dimineață și a fost adus aici, la Instectoratul de Poliție al Județului Brăila, unde a fost audiat de un procuror militar."

În paralel au avut loc și cinci percheziții la adrese din București, Ilfov, Constanța și Brăila. Au fost verificate și două societăți comerciale, dar și locuințele pompierului.

Ștefan Stoian, purt de cuv al ISU Brăila: „Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la percheziția domiciliară la un cadru militar activ, încadrat la Inspectiratul pentru Situații de Urgență al Județului Brăila, menționăm faptul că instituția noastră nu este implicată în această anchetă și nu a fost notificată referitor la acest lucru”.

Potrivit unui fost polițist care îl cunoaște pe suspect, printre păgubiți s-ar afla și angajați ai IPJ Brăila. Inspectoratul General al Poliției Române nu a confirmat informația.

Dorin Iordache, expert securitate cibernetică: „Din comunicatele oficiale înțelegem că era un site clonă. Uutilizatorii erau intermediați adică altcineva făcea tranzacțiile financiare în numele lor”.

Locotenentul a fost chiar adjunct al comandantului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dunărea Brăila, între 2023-2024. Procurorii i-au adus la cunoștință învinuirile, iar după audiere a fost lăsat să plece fără să fie luată vreo măsură împotriva sa.