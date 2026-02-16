Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a declarat, duminică seară, într-o emisiune televizată, că nu va aviza ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) pentru reducerea cheltuielilor cu 10%, susținând în același timp, că, de fapt, că nu se opune şi nici nu doreşte să blocheze reforma.

Nici miniştrii de la Sănătate şi Energie, ambii PSD, nu vor aviza ordonanţa, astfel că urmează o discuţie în coaliţie pe acestă temă.

”Atunci când am făcut reorganizarea Ministerului Agriculturii, în decembrie 2025, domnul prim-ministru a spus foarte clar că, dacă se face această reorganizare, Ministerul Agriculturii nu mai intră sub incidenţa următoarei reorganizări şi asumări în Guvern pe această ordonanţă. De aici am luat o decizie foarte clară, pentru că Ministerul Agriculturii a fost singurul minister care în anul 2025 a avut o economie de 14% la fondul de salarii. Ministerul Agriculturii a făcut reorganizarea, a desfiinţat peste 390 de funcţii de conducere, peste 77 de ordonatori de crete terţiali, secundari şi principali. Şi, bineînţeles, în momentul de faţă Ministerul Agriculturii este fără precedent în ultimii 30 de ani, când a avut un buget de 5 miliarde de euro şi a adus fonduri europene de 5 milioarde de euro. Practic în anul 2020, Ministerul Agriculturii a cheltuit zero fonduri de la bugetul de stat”, a declarat Florin Barbu, duminică seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

Barbu a precizat că, alături de el, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, dar şi ministrul Energiei, Bogdan Ivan, au anunţat că nu vor semna ordonanţa privind reforma administraţiei.

Alexandru Rogobete, de pildă, a cerut exceptarea spitalelor publice și a serviciilor de ambulanță de la reducerea bugetelor de salarii cu 10%. Este posibil ca în urma acestei ședințe de coaliție să se renunțe și la tăierile din Educație, mai ales în zona învățământului universitar.

Întrebat ce le-a răspuns Ilie Bolojan celor trei miniştri, Barbu a afirmat că premierul a solicitat o şedinţă de coaliţie. ”S-a întrerupt şedinţa şi a solicitat o coaliţie, probabil mâine (luni, 16 februarie – n.r.). Tăierile nu înseamnă reforme, înseamna austeritate”, a afirmat Barbu.

Florin Barbu a subliniat că nu se opune reformei, dar a menţionat că în unele ministere s-au făcut reorganizările deja.

”Sigur, eu nu mă opun acestei reforme, dar, atâta timp cât Ministerul Agriculturii şi alte ministere şi-au făcut reorganizări şi-au făcut economii la fondul de salarii, cred că în momentul de faţă trebuie să discutăm de reforme, de a construi prin aceste reforme”, a declarat Florin Barbu.

Un front comun UDMR - PSD pune presiune pe premierul Bolojan

Și UDMR pune presiune pe Ilie Bolojan. Maghiarii i-au cerut să revină asupra deciziei privind creșterea taxelor la toate primăriile, iar autoritățile locale să fie lăsate să decidă, în funcție de posibilități, o reducere de până la 50% a impozitelor pe care le-au majorat din prima zi a anului.

Social-democrații susțin și ei propunerea, astfel încât s-a creat, practic, un front comun UDMR - PSD care pune presiune pe premier și pe cei de la Finanțe să revină asupra majorării impozitelor.

Mai mult, PSD acuză că premierul Ilie Bolojan nu a susținut măsurile de relansare și de solidaritate cerute de ei.

Aici este vorba de acele ajutoare one-off pentru pensionari, acordate în două tranșe sau eliminarea CASS la indemnizațiile de creștere a copilului și la venitul de incluziune. Acest "Pachet de solidaritate" condiționează sprijinul pentru bugetul de stat, spun la unison atât Sorin Grindeanu, cât și Claudiu Manda.

Scădere cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală

Ministerul Dezvoltării a publicat, pentru transparenţă, proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei publice centrale şi locale.

Acesta prevede o scădere cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală, dar şi o reducere a numărului de posturi ocupate la autorităţile locale.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că reforma administraţiei va fi adoptată cel mai probabil prin ordonanţă de urgenţă, din motive de calendar, ea arătând că este nevoie de o rapidă intrare în vigoare a acestor prevederi, pentru a contribui la bugetul de anul viitor. Ea a menţionat că este posibilă o şedinţă a coaliţiei, pe acest subiect.