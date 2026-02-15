Cercetarea sugerează că aceste băuturi ar putea avea un rol în menţinerea sănătăţii cognitive pe termen lung, fără a indica însă o relaţie directă de cauzalitate. Consumul moderat de cofeină, echivalentul a două-trei ceşti de cafea cu cofeină sau una-două ceşti de ceai pe zi, este asociat cu un risc mai scăzut de demenţă, cu o încetinire a declinului cognitiv şi cu o mai bună păstrare a funcţiilor cognitive, arată un studiu publicat luni în revista JAMA.

Studiu amplu, desfăşurat pe parcursul a peste patru decenii

Cercetarea a fost realizată de o echipă de la Mass General Brigham, în colaborare cu Facultatea de Medicină a Universităţii Harvard, şi a analizat datele a peste 130.000 de participanţi, urmăriţi pe o perioadă de până la 43 de ani.

Pe parcursul intervalului de monitorizare, 11.033 de persoane au dezvoltat demenţă.

Rezultatele arată că participanţii cu cel mai mare aport de cofeină au avut un risc de demenţă cu până la 18% mai mic comparativ cu cei care consumau puţină cofeină sau deloc, atât în rândul bărbaţilor, cât şi al femeilor.

Consumul moderat, asociat cu cele mai clare beneficii

Beneficiile au fost cel mai evident asociate cu un consum moderat, însă un aport mai mare de cofeină nu a fost legat de efecte negative şi a părut să ofere un nivel similar de protecţie.

În plus, consumatorii de cafea au raportat mai rar simptome de declin cognitiv subiectiv, definit ca percepţia personală a pierderilor de memorie sau a confuziei, cu o frecvenţă de 7,8%, comparativ cu 9,5% în rândul celor care nu consumau cafea.

Autorii notează că atât cafeaua, cât şi ceaiul conţin compuşi bioactivi, precum cofeina şi polifenolii, care ar putea acţiona ca factori neuroprotectori, prin reducerea inflamaţiei şi a proceselor de degradare celulară şi prin susţinerea funcţiilor cognitive.

Posibile mecanisme de protecţie asupra creierului

Cercetări anterioare au asociat cofeina cu o sensibilitate mai bună la insulină şi cu o funcţie vasculară îmbunătăţită, elemente care ar putea contribui la efectele observate asupra sănătăţii cognitive.

Cercetătorii subliniază însă că studiul are un caracter observaţional, ceea ce înseamnă că nu poate demonstra o relaţie de cauzalitate directă între consumul de cafea sau ceai şi riscul de apariţie a demenţei.

De asemenea, analiza nu a ţinut cont de tipurile de cafea sau ceai consumate şi nici de modul de preparare, cum ar fi gradul de prăjire, originea produsului sau metoda de infuzare.

Prevenţia rămâne esenţială în lipsa unor tratamente eficiente

Autorii subliniază şi faptul că intervenţiile de prevenţie sunt esenţiale în demenţă, deoarece tratamentele disponibile în prezent oferă beneficii limitate după instalarea simptomelor.

Demenţa evoluează de obicei gradual, de la declin cognitiv subiectiv la deficit cognitiv uşor şi, ulterior, la forme clinice de boală. Deşi rezultatele sunt considerate încurajatoare, efectul observat este relativ modest, iar protejarea funcţiilor cognitive implică mai mulţi factori. Potrivit coordonatorului studiului, consumul de cafea sau ceai cu cofeină ar putea reprezenta doar una dintre componentele acestui ansamblu de factori legaţi de stilul de viaţă.