Date noi arată că obiceiul de a sta treaz până târziu se asociază cu o stare mai slabă a sănătății cardiovasculare la vârsta adultă și la vârste înaintate, în special în rândul femeilor.

Studiu amplu pe peste 300.000 de participanți

Adulții de vârstă mijlocie și vârstnicii care sunt mai activi seara au o sănătate cardiovasculară mai slabă decât cei activi mai devreme în cursul zilei, potrivit unui studiu de mari dimensiuni realizat pe baza datelor din UK Biobank și publicat recent în Journal of the American Heart Association (JAHA), revistă științifică cu acces liber a American Heart Association (AHA) - Asociația Americană a Inimii.

Analiza a inclus peste 300.000 de participanți, cu o vârstă medie de aproximativ 57 de ani, și a urmărit legătura dintre cronotip, respectiv preferința naturală pentru orele de somn și veghe, și starea inimii și a vaselor de sânge.

Participanții au fost clasificați în funcție de tiparul declarat: aproximativ 8% s-au identificat drept persoane active seara, care adorm foarte târziu, uneori în jurul orei 2 noaptea, și ating nivelul maxim de activitate mai târziu în cursul zilei; circa 24% au fost persoane active dimineața, care se culcă devreme, de exemplu în jurul orei 21, se trezesc devreme și sunt mai active în prima parte a zilei; restul de aproximativ 67% au fost considerați fără o preferință clară.

Cum a fost evaluată sănătatea cardiovasculară

Sănătatea cardiovasculară a fost evaluată prin scorul Life’s Essential 8 al AHA, care ia în calcul opt componente cunoscute pentru rolul lor în menținerea sănătății inimii: alimentația, activitatea fizică, fumatul, calitatea somnului, greutatea corporală, colesterolul, glicemia și tensiunea arterială.

Comparativ cu persoanele din categoria intermediară, cei activi seara au avut o probabilitate cu 79% mai mare de a avea un scor cardiovascular general slab.

În plus, pe o perioadă mediană de urmărire de aproximativ 14 ani, acest grup a prezentat un risc cu 16% mai mare de infarct miocardic sau AVC (accident vascular cerebral).

Riscuri mai mari pentru femei și rolul stilului de viață

Legătura dintre o activitate efectuată predominant seara și o stare mai slabă a sănătății cardiovasculare a fost mai pronunțată la femei decât la bărbați.

O mare parte din riscul cardiovascular crescut observat la persoanele active seara a fost explicată prin factori de stil de viață, în special consumul de nicotină și dormitul insuficient.

În schimb, persoanele active dimineața au avut un risc cu 5% mai mic de a avea o sănătate cardiovasculară slabă, comparativ cu persoanele care nu se identificau nici ca fiind active dimineața, nici ca fiind active seara.

Rezultatele indică rolul important al obiceiurilor zilnice

Autorii studiului notează că aceste rezultate indică un rol important al momentului activității zilnice în sănătatea inimii pe termen lung. Ei subliniază că obiceiurile mai frecvente în rândul persoanelor active seara, precum calitatea mai slabă a dietei, fumatul și dormitul insuficient sau neregulat, contribuie la aceste diferențe.

Deși studiul arată o asociere clară, nu sugerează că persoanele care se culcă târziu ar fi în mod inevitabil mai puțin sănătoase. Din contră, rezultatele indică faptul că modificarea unor comportamente, precum renunțarea la fumat și îmbunătățirea somnului, ar putea reduce riscul de infarct și AVC în acest grup.

Cercetătorii menționează și limitele analizei: majoritatea participanților din UK Biobank sunt persoane albe și, în general, mai sănătoase decât populația generală, iar cronotipul a fost evaluat o singură dată, pe baza auto-raportării. Studiul a fost finanțat parțial de American Heart Association.