Un bărbat din China a trăit 38 de zile cu un ficat de porc modificat genetic. A murit după ce medicii l-au îndepărtat

Stiri Stiinta
09-10-2025 | 13:51
porc
Shutterstock

Medicii din China afirmă că au transplantat ficatul unui porc modificat genetic unui bărbat în vârstă de 71 de ani, care a trăit 171 de zile după operație.

autor
Mihai Niculescu

Corpul său a acceptat timp de 38 de zile cu organul de porc implantat, acesta este o premieră publicată într-o revistă de specialitate, arată CNN.

Până acum, oamenii de știință au avut succese în transplantarea de rinichi și inimi de porc modificate genetic la oameni, iar ficatul de porc a fost transplantat la persoane aflate în moarte cerebrală. Dar experții în domeniul xenotransplantului – utilizarea organelor animale la oameni – au avut unele rezerve cu privire la faptul că ficatul ar fi potrivit pentru o astfel de procedură.

„Toată lumea spune mereu: «Oh, ficatul este prea complicat de transplantat, în comparație cu inima sau rinichii», dar după acest studiu, cred că oamenii vor gândi diferit în viitor. Cred că ficatul este bun dacă putem obține suficiente gene umane în porc”, a spus dr. Beicheng Sun, președintele Primului Spital Afiliat al Universității Medicale Anhui și coautor al noului studiu.

Spre deosebire de inimă și rinichi, care au funcții mai restrânse, ficatul este mai complicat de înlocuit cu un organ de porc, deoarece este mare, are o dublă alimentare cu sânge și multiple funcții. Ficatul filtrează sângele, elimină toxinele și deșeurile, procesează nutrienții, detoxifică substanțele nocive precum alcoolul și drogurile, produce bilă pentru a ajuta la digestie, produce proteine care ajută la coagularea sângelui și joacă un rol important în reglarea glicemiei.

Citește și
Porc mistreț Florida
Momentul în care un porc mistreț i-a atacat pe polițiștii chemați să-l dea afară dintr-o casă din Florida. VIDEO

Prima „perfuzie” hepatică, tot în China

Anul trecut, medicii de la Penn Medicine au realizat prima perfuzie hepatică externă cunoscută la nivel mondial, utilizând un organ de porc modificat genetic. Sângele unui pacient în moarte cerebrală a circulat printr-un ficat de porc în afara corpului persoanei. În acest caz, ficatul de porc nu a prezentat semne de inflamație în cele 72 de ore în care a fost testat, iar starea pacientului a rămas stabilă.

Ficatul de porc transplantat unui pacient în moarte cerebrală în China în martie 2024 a fost îndepărtat la cererea familiei sale, la 10 zile după operație. Nu au existat semne de respingere imunitară sau acumulare de inflamație, arată sursa citată.

Experții spun că noul studiu, publicat joi în Journal of Hepatology, sugerează că transplantul de ficat de la porc la om este promițător ca o punte pentru a ajuta o persoană cu o afecțiune hepatică gravă să trăiască suficient de mult pentru ca ficatul propriu să se refacă sau pentru ca un ficat uman de la un donator să devină disponibil.

„În viitor, poate că partea stângă va avea o șansă reală de regenerare, iar în acest caz, am îndepărta grefa, iar asta ar fi suficient pentru a susține viața, sau cel puțin știm că putem aștepta una sau două luni pentru o grefă de la un om care i-ar putea salva viața. Cred că aceasta este o descoperire foarte importantă”, a spus doctorul Sun.

Cu peste 100.000 de persoane pe listele de așteptare pentru transplanturi de organe numai în SUA și peste 9.000 care așteaptă un transplant de ficat, cererea de organe umane depășește cu mult oferta. Ficatul este al doilea organ cel mai solicitat după rinichi, potrivit Administrației Resurselor și Serviciilor de Sănătate din SUA. Oamenii de știință explorează alternative de zeci de ani, inclusiv utilizarea organelor de porc, datorită similitudinii acestora cu organele umane.

În acest caz, medicii de la Primul Spital Afiliat al Universității Medicale Anhul din China au transplantat un ficat de la un porc în vârstă de 11 luni unui bărbat de 71 de ani în mai 2024. Porcul, o clonă, a suferit 10 modificări genetice pentru a reduce posibilitatea de infecție sau respingere a organului. Medicii i-au administrat bărbatului și medicamente pentru a-i suprima sistemul imunitar, astfel încât organismul său să nu respingă organul străin.

Avea ciroză hepatică severă

Bărbatul fusese inițial internat în spital pentru ciroză hepatică asociată cu hepatita B, o afecțiune în care țesutul cicatricial înlocuiește țesutul sănătos, afectând funcția ficatului și ducând uneori la insuficiență hepatică. El avea, de asemenea, o tumoare mare în lobul drept al ficatului, dar eforturile de a micșora tumoarea cu o concentrație mare de chimioterapie țintită către alimentarea sa cu sânge nu au avut succes.

În unele cazuri ca acesta, chirurgii pot îndepărta chirurgical o parte din ficat, dar cercetătorii din spatele noului studiu au afirmat că ceea ce ar fi rămas din ficatul bărbatului ar fi fost probabil prea mic pentru a-i satisface nevoile metabolice.

După aproape trei săptămâni de spitalizare, bărbatul a început să sufere de dureri abdominale severe, iar testele au arătat că tumora era în pericol de rupere. Medicii au testat membrii familiei pentru a vedea dacă pot dona țesut hepatic, dar nimeni nu era compatibil, astfel că un ficat de porc modificat genetic a fost considerat singura opțiune rămasă care putea salva viața bărbatului. El și fiica sa au discutat experimentul cu medicii și au fost de acord să continue.

„Trebuie să avem un mare respect pentru acest pacient și familia sa”, a spus Sun. „Pacientul aduce o contribuție specială în domeniul acestei științe și trebuie să fim recunoscători tuturor acestor pacienți care au adus o contribuție atât de mare în acest domeniu.”

Ficatul de porc și-a îndeplinit funcția, dar pacientul a murit până la urmă

Cercetătorii afirmă că, la 10 zile după operație, nu existau semne de respingere acută în organismul bărbatului. Dimpotrivă, partea stângă a ficatului bărbatului părea să funcționeze mai bine decât înainte de operație. O ecografie a arătat că fluxul sanguin din vena portă, artera hepatică și vena hepatică din ficatul de porc transplantat era normal.

Dar, în a 25-a zi, inima pacientului a început să prezinte semne progresive de stres. Testele efectuate în zilele 28 și 33 au arătat modificări inflamatorii legate de transplant, iar medicii au înlocuit unele dintre medicamentele care slăbeau sistemul imunitar. Dar au existat și alte semne că transplantul nu funcționa la fel de bine ca la început, sugerând că bărbatul dezvoltase o afecțiune numită microangiopatie trombotică asociată xenotransplantului, în care cheaguri de sânge microscopice afectează vasele de sânge mici și organele.

În ziua 37, tensiunea arterială a bărbatului a scăzut brusc, ritmul cardiac a crescut, iar el și-a pierdut și recăpătat cunoștința. În acel moment, ficatul său propriu era considerat capabil să funcționeze suficient pentru a menține organismul în stare de funcționare, astfel că medicii au îndepărtat organul de porc în ziua 38. Ficatul bărbatului a continuat să funcționeze bine după aceea.

În ziua 135, bărbatul a dezvoltat hemoragie gastrointestinală superioară și a decedat din cauza acestei hemoragii la 171 de zile după procedura de transplant.

Noi oportunități pentru pacienții neeligibili la un transplant obișnuit

Autorii studiului afirmă că cercetarea le-a oferit o perspectivă critică asupra provocărilor și fezabilității unui astfel de transplant. Aceasta a arătat că transplantul de ficat de la porc la om „poate oferi un suport hepatic eficient, păstrând în același timp o parte din ficatul nativ, confirmând fezabilitatea sa clinică ca strategie de tranziție”, au scris ei.

Dr. Heiner Wedemeyer, profesor și președinte al Departamentului de Gastroenterologie, Hepatologie, Boli Infecțioase și Endocrinologie la Școala Medicală din Hanovra, Germania, care a co-autorizat un editorial publicat joi împreună cu studiul, a scris că experimentul a arătat „un motiv de optimism prudent”, precum și „un memento al drumului lung pe care trebuie să îl parcurgă încă acest domeniu”.

„Este cu adevărat revoluționar”, a declarat Wedemeyer pentru CNN. „Pentru mine, ca hepatolog specializat în transplanturi, acest lucru deschide perspective și idei complet noi.”

Wedemeyer a spus că miercuri dimineață a consultat o pacientă care suferea de insuficiență hepatică acută și care nu era eligibilă pentru un transplant de organ uman din cauza unor probleme legate de cancer. „Dacă aș fi avut, în acest stadiu, posibilitatea de a folosi un ficat de porc pentru a-i salva viața – deoarece ar fi avut nevoie de trei, patru, cinci, șase, șapte săptămâni pentru a se recupera cu propriul ficat – aș fi făcut acest lucru”, a spus el. „Un ficat de porc ne oferă oportunități complet noi, iar acest lucru poate fi cu adevărat promițător pentru pacienții noștri.”

Sursa: Pro TV

Etichete: China, porc, transplant, ficat, pacient,

Dată publicare: 09-10-2025 13:42

Articol recomandat de sport.ro
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Citește și...
Ilie Bolojan, discuţii cu membrii Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc: ”Măsuri pentru limitarea răspândirii virusului”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, discuţii cu membrii Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc: ”Măsuri pentru limitarea răspândirii virusului”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întâlnire cu reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România.

Momentul în care un porc mistreț i-a atacat pe polițiștii chemați să-l dea afară dintr-o casă din Florida. VIDEO
Stiri externe
Momentul în care un porc mistreț i-a atacat pe polițiștii chemați să-l dea afară dintr-o casă din Florida. VIDEO

Un porc mistreț a pătruns într-o locuință din Florida, iar la scurt timp polițiștii au venit să-l evacueze. Animalul a început în acele momente să devină agresiv. Acesta a fost surprins de camerele de corp ale ofițerilor în sufrageria casei respective.

Mai multe capete de porc au fost descoperite în fața unor moschei din Paris. Pe unul dintre ele scria „Macron”
Stiri externe
Mai multe capete de porc au fost descoperite în fața unor moschei din Paris. Pe unul dintre ele scria „Macron”

Cel puţin cinci capete de porc au fost descoperite marţi dimineaţă în faţa mai multor moschei din Paris și din apropiere, a anunţat pe X prefectul poliţiei din capitala franceză, Laurent Nuñez, care a denunţat aceste „acte abjecte”.

Un român mănâncă peste 38 de kilograme de carne de porc pe an. Ceafa și mușchiulețul sunt preferate pe grătar
Stiri Diverse
Un român mănâncă peste 38 de kilograme de carne de porc pe an. Ceafa și mușchiulețul sunt preferate pe grătar

Și așa foarte apreciată de români, carnea de porc câștigă tot mai mulți adepți. Datele oficiale arată că mâncăm peste 38 de kilograme pe an.

Salarii de peste 60.000 lei pe lună la ASF, ANCOM și ANRE. Mihaiu: „E de porc să te agăți de beneficii de lux”
Stiri Politice
Salarii de peste 60.000 lei pe lună la ASF, ANCOM și ANRE. Mihaiu: „E de porc să te agăți de beneficii de lux”

Radu Mihaiu, preşedintele USR al Comisiei de IT din Camera Deputaţilor, spune că a primit o scrisoare foarte tragică din partea sindicatelor ASF, ANCOM şi ANRE în care anunţă prăpădul care îi paşte odată cu Pachetul 2 de măsuri.

Recomandări
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
Stiri Justitie
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

Curtea de Apel Bucureşti a admis joi o contestaţie depusă de Sorin Oprescu şi a decis scăderea unui an din pedepsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei într-un dosar de corupţie.

Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai
Cultura
Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025 este László Krasznahorkai, un scriitor maghiar cunoscut pentru proza sa densă, somptuoasă și de atmosferă apocaliptică.  

Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament
Stiri actuale
Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament

Cei care folosesc trotinete și biciclete electrice ar putea avea nevoie de permis de conducere special, denumit categoria AM1, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 09 Octombrie 2025

03:12:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28