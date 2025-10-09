Un bărbat din China a trăit 38 de zile cu un ficat de porc modificat genetic. A murit după ce medicii l-au îndepărtat

Medicii din China afirmă că au transplantat ficatul unui porc modificat genetic unui bărbat în vârstă de 71 de ani, care a trăit 171 de zile după operație.

Corpul său a acceptat timp de 38 de zile cu organul de porc implantat, acesta este o premieră publicată într-o revistă de specialitate, arată CNN.

Până acum, oamenii de știință au avut succese în transplantarea de rinichi și inimi de porc modificate genetic la oameni, iar ficatul de porc a fost transplantat la persoane aflate în moarte cerebrală. Dar experții în domeniul xenotransplantului – utilizarea organelor animale la oameni – au avut unele rezerve cu privire la faptul că ficatul ar fi potrivit pentru o astfel de procedură.

„Toată lumea spune mereu: «Oh, ficatul este prea complicat de transplantat, în comparație cu inima sau rinichii», dar după acest studiu, cred că oamenii vor gândi diferit în viitor. Cred că ficatul este bun dacă putem obține suficiente gene umane în porc”, a spus dr. Beicheng Sun, președintele Primului Spital Afiliat al Universității Medicale Anhui și coautor al noului studiu.

Spre deosebire de inimă și rinichi, care au funcții mai restrânse, ficatul este mai complicat de înlocuit cu un organ de porc, deoarece este mare, are o dublă alimentare cu sânge și multiple funcții. Ficatul filtrează sângele, elimină toxinele și deșeurile, procesează nutrienții, detoxifică substanțele nocive precum alcoolul și drogurile, produce bilă pentru a ajuta la digestie, produce proteine care ajută la coagularea sângelui și joacă un rol important în reglarea glicemiei.

Prima „perfuzie” hepatică, tot în China

Anul trecut, medicii de la Penn Medicine au realizat prima perfuzie hepatică externă cunoscută la nivel mondial, utilizând un organ de porc modificat genetic. Sângele unui pacient în moarte cerebrală a circulat printr-un ficat de porc în afara corpului persoanei. În acest caz, ficatul de porc nu a prezentat semne de inflamație în cele 72 de ore în care a fost testat, iar starea pacientului a rămas stabilă.

Ficatul de porc transplantat unui pacient în moarte cerebrală în China în martie 2024 a fost îndepărtat la cererea familiei sale, la 10 zile după operație. Nu au existat semne de respingere imunitară sau acumulare de inflamație, arată sursa citată.

Experții spun că noul studiu, publicat joi în Journal of Hepatology, sugerează că transplantul de ficat de la porc la om este promițător ca o punte pentru a ajuta o persoană cu o afecțiune hepatică gravă să trăiască suficient de mult pentru ca ficatul propriu să se refacă sau pentru ca un ficat uman de la un donator să devină disponibil.

„În viitor, poate că partea stângă va avea o șansă reală de regenerare, iar în acest caz, am îndepărta grefa, iar asta ar fi suficient pentru a susține viața, sau cel puțin știm că putem aștepta una sau două luni pentru o grefă de la un om care i-ar putea salva viața. Cred că aceasta este o descoperire foarte importantă”, a spus doctorul Sun.

Cu peste 100.000 de persoane pe listele de așteptare pentru transplanturi de organe numai în SUA și peste 9.000 care așteaptă un transplant de ficat, cererea de organe umane depășește cu mult oferta. Ficatul este al doilea organ cel mai solicitat după rinichi, potrivit Administrației Resurselor și Serviciilor de Sănătate din SUA. Oamenii de știință explorează alternative de zeci de ani, inclusiv utilizarea organelor de porc, datorită similitudinii acestora cu organele umane.

În acest caz, medicii de la Primul Spital Afiliat al Universității Medicale Anhul din China au transplantat un ficat de la un porc în vârstă de 11 luni unui bărbat de 71 de ani în mai 2024. Porcul, o clonă, a suferit 10 modificări genetice pentru a reduce posibilitatea de infecție sau respingere a organului. Medicii i-au administrat bărbatului și medicamente pentru a-i suprima sistemul imunitar, astfel încât organismul său să nu respingă organul străin.

Avea ciroză hepatică severă

Bărbatul fusese inițial internat în spital pentru ciroză hepatică asociată cu hepatita B, o afecțiune în care țesutul cicatricial înlocuiește țesutul sănătos, afectând funcția ficatului și ducând uneori la insuficiență hepatică. El avea, de asemenea, o tumoare mare în lobul drept al ficatului, dar eforturile de a micșora tumoarea cu o concentrație mare de chimioterapie țintită către alimentarea sa cu sânge nu au avut succes.

În unele cazuri ca acesta, chirurgii pot îndepărta chirurgical o parte din ficat, dar cercetătorii din spatele noului studiu au afirmat că ceea ce ar fi rămas din ficatul bărbatului ar fi fost probabil prea mic pentru a-i satisface nevoile metabolice.

După aproape trei săptămâni de spitalizare, bărbatul a început să sufere de dureri abdominale severe, iar testele au arătat că tumora era în pericol de rupere. Medicii au testat membrii familiei pentru a vedea dacă pot dona țesut hepatic, dar nimeni nu era compatibil, astfel că un ficat de porc modificat genetic a fost considerat singura opțiune rămasă care putea salva viața bărbatului. El și fiica sa au discutat experimentul cu medicii și au fost de acord să continue.

„Trebuie să avem un mare respect pentru acest pacient și familia sa”, a spus Sun. „Pacientul aduce o contribuție specială în domeniul acestei științe și trebuie să fim recunoscători tuturor acestor pacienți care au adus o contribuție atât de mare în acest domeniu.”

Ficatul de porc și-a îndeplinit funcția, dar pacientul a murit până la urmă

Cercetătorii afirmă că, la 10 zile după operație, nu existau semne de respingere acută în organismul bărbatului. Dimpotrivă, partea stângă a ficatului bărbatului părea să funcționeze mai bine decât înainte de operație. O ecografie a arătat că fluxul sanguin din vena portă, artera hepatică și vena hepatică din ficatul de porc transplantat era normal.

Dar, în a 25-a zi, inima pacientului a început să prezinte semne progresive de stres. Testele efectuate în zilele 28 și 33 au arătat modificări inflamatorii legate de transplant, iar medicii au înlocuit unele dintre medicamentele care slăbeau sistemul imunitar. Dar au existat și alte semne că transplantul nu funcționa la fel de bine ca la început, sugerând că bărbatul dezvoltase o afecțiune numită microangiopatie trombotică asociată xenotransplantului, în care cheaguri de sânge microscopice afectează vasele de sânge mici și organele.

În ziua 37, tensiunea arterială a bărbatului a scăzut brusc, ritmul cardiac a crescut, iar el și-a pierdut și recăpătat cunoștința. În acel moment, ficatul său propriu era considerat capabil să funcționeze suficient pentru a menține organismul în stare de funcționare, astfel că medicii au îndepărtat organul de porc în ziua 38. Ficatul bărbatului a continuat să funcționeze bine după aceea.

În ziua 135, bărbatul a dezvoltat hemoragie gastrointestinală superioară și a decedat din cauza acestei hemoragii la 171 de zile după procedura de transplant.

Noi oportunități pentru pacienții neeligibili la un transplant obișnuit

Autorii studiului afirmă că cercetarea le-a oferit o perspectivă critică asupra provocărilor și fezabilității unui astfel de transplant. Aceasta a arătat că transplantul de ficat de la porc la om „poate oferi un suport hepatic eficient, păstrând în același timp o parte din ficatul nativ, confirmând fezabilitatea sa clinică ca strategie de tranziție”, au scris ei.

Dr. Heiner Wedemeyer, profesor și președinte al Departamentului de Gastroenterologie, Hepatologie, Boli Infecțioase și Endocrinologie la Școala Medicală din Hanovra, Germania, care a co-autorizat un editorial publicat joi împreună cu studiul, a scris că experimentul a arătat „un motiv de optimism prudent”, precum și „un memento al drumului lung pe care trebuie să îl parcurgă încă acest domeniu”.

„Este cu adevărat revoluționar”, a declarat Wedemeyer pentru CNN. „Pentru mine, ca hepatolog specializat în transplanturi, acest lucru deschide perspective și idei complet noi.”

Wedemeyer a spus că miercuri dimineață a consultat o pacientă care suferea de insuficiență hepatică acută și care nu era eligibilă pentru un transplant de organ uman din cauza unor probleme legate de cancer. „Dacă aș fi avut, în acest stadiu, posibilitatea de a folosi un ficat de porc pentru a-i salva viața – deoarece ar fi avut nevoie de trei, patru, cinci, șase, șapte săptămâni pentru a se recupera cu propriul ficat – aș fi făcut acest lucru”, a spus el. „Un ficat de porc ne oferă oportunități complet noi, iar acest lucru poate fi cu adevărat promițător pentru pacienții noștri.”

