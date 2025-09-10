Momentul în care un porc mistreț i-a atacat pe polițiștii chemați să-l dea afară dintr-o casă din Florida. VIDEO

10-09-2025 | 11:01
Porc mistreț Florida
X/ KOLO8

Un porc mistreț a pătruns într-o locuință din Florida, iar la scurt timp polițiștii au venit să-l evacueze. Animalul a început în acele momente să devină agresiv. Acesta a fost surprins de camerele de corp ale ofițerilor în sufrageria casei respective.

Claudia Alionescu

Ușor, ușor” se aude spunând unul dintre ofițeri în timp ce mistrețul alerga spre el, relatează metro.co.uk

Ofițerul a încercat să prindă mistrețul cu lasoul, dar animalul a scăpat și s-a întors spre el. În cele din urmă, mistrețul a fugit și ofițerii nu au reușit să-l prindă.

Se duce spre est, către pădure,” a spus unul dintre polițiști.

Mistret
Bărbat atacat de mistreț, în timpul unei partide de vânătoare. A ajuns la spital cu răni la mâni și picioare

Proprietarul casei, Edward Wells, în vârstă de 82 de ani, a spus că animalul sălbatic „a spart ușa din spate” și părea să aibă peste 130 de kilograme. 

A fost o explozie uriașă. A fost ca o armă de foc, doar că mult mai puternică,” a spus Wells pentru WFTX.

M-am gândit: ‘Doamne, suntem bombardați.’” - a mai spus acesta.

Wells a adăugat că mistrețul i-a atacat mai întâi câinele, pe nume Bailey, înainte să spargă o ușă glisantă din sticlă. Mistrețul a stat în sufrageria lui timp de aproximativ 40 de minute.

Bailey a avut nevoie de câteva copci după atac și se află în recuperare.

Incidentul a avut loc la mai bine de un an și jumătate după ce un porc a făcut ravagii într-un McDonald’s din Springfield, Ohio.

Porcul, care scăpase de la stăpânul său, a fost în cele din urmă prins, iar o înregistrare video a întâlnirii s-a încheiat cu un ofițer care îl mângâia pe cap.

Sursa: metro.co.uk

