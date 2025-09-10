Momentul în care un porc mistreț i-a atacat pe polițiștii chemați să-l dea afară dintr-o casă din Florida. VIDEO
Un porc mistreț a pătruns într-o locuință din Florida, iar la scurt timp polițiștii au venit să-l evacueze. Animalul a început în acele momente să devină agresiv. Acesta a fost surprins de camerele de corp ale ofițerilor în sufrageria casei respective.
„Ușor, ușor” se aude spunând unul dintre ofițeri în timp ce mistrețul alerga spre el, relatează metro.co.uk.
Yikes! A wild boar broke into a home, charging and chasing the deputies as they worked to get it out of the house. pic.twitter.com/fBq9GFfKSV— Action News 5 (@WMCActionNews5) September 8, 2025
Ofițerul a încercat să prindă mistrețul cu lasoul, dar animalul a scăpat și s-a întors spre el. În cele din urmă, mistrețul a fugit și ofițerii nu au reușit să-l prindă.
„Se duce spre est, către pădure,” a spus unul dintre polițiști.
Proprietarul casei, Edward Wells, în vârstă de 82 de ani, a spus că animalul sălbatic „a spart ușa din spate” și părea să aibă peste 130 de kilograme.
„A fost o explozie uriașă. A fost ca o armă de foc, doar că mult mai puternică,” a spus Wells pentru WFTX.
„M-am gândit: ‘Doamne, suntem bombardați.’” - a mai spus acesta.
Wells a adăugat că mistrețul i-a atacat mai întâi câinele, pe nume Bailey, înainte să spargă o ușă glisantă din sticlă. Mistrețul a stat în sufrageria lui timp de aproximativ 40 de minute.
Bailey a avut nevoie de câteva copci după atac și se află în recuperare.
Incidentul a avut loc la mai bine de un an și jumătate după ce un porc a făcut ravagii într-un McDonald’s din Springfield, Ohio.
Porcul, care scăpase de la stăpânul său, a fost în cele din urmă prins, iar o înregistrare video a întâlnirii s-a încheiat cu un ofițer care îl mângâia pe cap.
Sursa: metro.co.uk
10-09-2025 11:01