Mai multe capete de porc au fost descoperite în fața unor moschei din Paris. Pe unul dintre ele scria „Macron”

Cel puţin cinci capete de porc au fost descoperite marţi dimineaţă în faţa mai multor moschei din Paris și din apropiere, a anunţat pe X prefectul poliţiei din capitala franceză, Laurent Nuñez, care a denunţat aceste „acte abjecte”.

Capetele de porc au fost descoperite pe drumuri publice din Paris, în arondismentele 15, 18 şi 20, precum şi în Montreuil (Seine-Saint-Denis) şi Montrouge (Hauts-de-Seine), a aflat Le Figaro din surse de la poliţie.

„Descoperirile continuă şi se fac pe măsură ce moscheile se deschid”, au indicat sursele.

Sursele din poliție precizează că inscripţia „Macron” a fost găsită pe unul dintre capete.

Poliția a deschis o anchetă

„A fost deschisă imediat o anchetă”, a adăugat prefectul poliţiei, asigurând că „se fac toate eforturile pentru a găsi autorii acestor acte abjecte”.

Julien Charles, prefectul departamentului Seine-Saint-Denis, a condamnat „cu fermitate acest act abject” şi asigură comunitatea musulmană din Montreuil şi din departament de sprijinul său.

Poliţia continua ancheta la mijlocul dimineţii. „Tot sprijinul meu pentru responsabilii şi credincioşii moscheilor afectate de aceste provocări insuportabile. Atacarea lăcaşurilor de cult este un act de laşitate de neînţeles”, a declarat pe X ministrul de interne, Bruno Retailleau.

