Un român mănâncă peste 38 de kilograme de carne de porc pe an. Ceafa și mușchiulețul sunt preferate pe grătar

Și așa foarte apreciată de români, carnea de porc câștigă tot mai mulți adepți. Datele oficiale arată că mâncăm peste 38 de kilograme pe an.

Indiferent de anotimp, ceafa, pulpa și mușchiulețul își găsesc loc pe grătar, în sarmale, perișoare ori ardei umpluți. Totuși, producția locală rămâne foarte mică.

Corespondent ProTV: „Într-un restaurant specializat în grătare se rumenesc, în principal, specialități din carne de porc. Mușchii de porc sunt specialități din carne românească. Totuși, este o excepție pentru că proprietarii spuneau că reușesc cu greu să pună în farfuriile clienților doar carne românească. Foarte multe ferme românești s-au închis din cauza pestei porcine. Așadar, aducem multă marfă din import. Aproape 80% din carnea de porc vine din țări precum Spania, Germania sau Ungaria.”

Nimic nu se compară cu o bucată sănătoasă de carne bine rumenită pe grătar. Dintre toate variantele, câștigă detașat ceafa de porc, ceva mai grasuță.

Corespondent ProTV: „38,5 kilograme de carne de porc este fix cantitatea pe care o mănâncă, în medie, un român, într-un an, potrivit Institutului Național de Statistică. De altfel, cantitatea a tot crescut în ultimii ani. Carnea de porc este regina tuturor cărnurilor dacă ne uităm la topul preferințelor românilor la acest capitol, cu toate că nu este cea mai ieftină variantă”.

Kilogramul de ceafă, pulpă sau mușchiuleț costă și cu 10 lei mai mult decât unul de piept sau pulpe de pui, de pildă. Însă românul preferă porcul pentru că e mai sățios. În plus, poate fi gătit în felurite moduri. De altfel, principalele preparate românești au la bază carnea de porc.

Preferințele românilor

Chiar dacă în decursul unui an cererea pentru carnea de porc se schimbă, nu există anotimp fără porc în meniu.

Ionuț Anghel, proprietarul unei carmangerii: „Pentru grătar, ceafa și pieptul sunt numărul unu. Iar pentru sezonalitatea de iarnă, carnea tocată pentru sarmale și pentru preparatele cu carne tocată – ardei umplut, musaca.”

Potrivit celor mai recente date, consumul de carne în general a crescut la peste 70 de kg pe an pe cap de locuitor. Vestea bună este că acoperim singuri cererea de carne de pui.

